Aktienrückkauf bei Scherzer & Co.: Angebotsunterlage veröffentlicht
Scherzer & Co. AG will bis zu eine Million eigene Aktien für je 2,70 Euro zurückkaufen. Aktionäre können das freiwillige Angebot vom 2. bis 27. November 2026 annehmen.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- Scherzer & Co. AG hat am 30. Oktober 2026 die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot veröffentlicht.
- Das Unternehmen bietet an, bis zu **1.000.000 eigene Aktien** (WKN 694 280) zurückzukaufen.
- Der Rückkaufpreis beträgt **2,70 Euro je Aktie**.
- Die Annahmefrist läuft vom **2. November 2026, 0:00 Uhr** bis zum **27. November 2026, 24:00 Uhr (MEZ)**, vorbehaltlich einer Verlängerung.
- Die zurückgekauften Aktien können für zulässige Zwecke gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Mai 2025 verwendet oder eingezogen werden.
- Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sollen sich wegen der erforderlichen Schritte an ihre Depotbank wenden.
-0,75 %
0,00 %
-1,49 %
-2,94 %
+12,82 %
+8,20 %
-15,92 %
+34,21 %
+60,00 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte