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    DAX am 30.10.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

    Top & Flop

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    Top & Flop - DAX am 30.10.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,90 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg nach einem positiven Glyphosat-Urteil sowie die Frage, ob die Erholung nachhaltig ist. Einige sehen Bayer deutlich unterbewertet und verweisen auf die Erholung von unter 20 auf knapp 50 Euro; als mögliche Zielzone werden 55–65 Euro genannt. Risiken bleiben die Glyphosat-Verfahren. Vor den Q3-Zahlen am 3. November sind die Erwartungen vorsichtig, besonders wegen Crop Science; Nubeqa gilt als möglicher Lichtblick.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -5,60 %
    Platz 2
    Performance 1M: -11,74 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste und größere Handelsspannen bei Siemens Energy. Genannt werden ein Einstieg bei 128,50 Euro und mögliche Rückgänge auf 119–120 Euro. Steigendes Handelsvolumen wird als Kaufinteresse gewertet. Diskutiert wird, ob KI-Sorgen die Aktie übermäßig belasten. Dem stehen Erwartungen an Wachstum durch Elektrifizierung, Netzausbau, Wasserstoff, Turbinen und langfristige Serviceverträge gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -4,34 %
    Platz 3
    Performance 1M: -13,61 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die unsichere Kursentwicklung vor den Infineon-Zahlen am 10. November: Einige sehen nach dem Rücksetzer Kaufchancen und erwarten Rückenwind durch die GaN-Massenfertigung sowie E-Autos. Andere verweisen auf politische Risiken für Chip- und KI-Werte und halten den vorherigen Anstieg für überzogen; sie rechnen mit Kursen um 40 Euro oder darunter.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,63 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: -2,47 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,06 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,47 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Charttechnik der Aktie trotz dreier Rekordergebnisse: Sie fiel unter die 200-Tage-Linie, während Anleger kurzfristig eine Seitwärtsbewegung zwischen etwa 29 und 31 Euro sowie Unterstützung bei 28 Euro erwarten. Andere sehen nach überwundenen Widerständen und im Vergleich zu europäischen Banken eine Unterbewertung mit 20–25 % Kurspotenzial. Diskutiert werden außerdem hohe Kosten, Rückenwind durch Zinsen und Vermögenswachstum sowie regulatorische Entlastungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 6
    Performance 1M: -1,93 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung der Deutschen Telekom nach deutlichen Rückgängen und deren Nachhaltigkeit. Solide T-Mobile-US-Zahlen nähren Hoffnungen auf den Telekom-Bericht: Diskutiert werden ein Konsensgewinn je Aktie von 2,28 Euro, eine Dividende von 1,12 Euro und mögliche KI-Kosteneinsparungen. Bei T-Mobile US stehen steigender Free Cashflow, sinkender operativer Cashflow und höhere Kündigungsquoten im Fokus. Thema ist auch mögliche Satellitenkonkurrenz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Hannover Rueck
    Tagesperformance: +2,15 %
    Platz 7
    Performance 1M: +12,69 %
    Chart Hannover Rueck
    ISIN: DE0008402215
    WKN: 840221
    Die Hannover Rueck Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,15 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: +2,14 %
    Platz 8
    Performance 1M: +11,96 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die laufende Konsolidierung und Kursziele von 570–580 Euro, unter günstigen Bedingungen auch über 600 Euro. Erwartet werden Dividenden von 24–28 Euro. Als Treiber gelten steigende Gewinne, Aktienrückkäufe, höhere Zinserträge und geringe US-Unwetterschäden. Einige halten ein höheres KGV für gerechtfertigt. Ein weicher Rückversicherungsmarkt bleibt Thema; langfristig erwarten Einzelne vierstellige Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    Scout24
    Tagesperformance: +2,14 %
    Platz 9
    Performance 1M: +26,09 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,14 %.

    Fresenius Medical Care
    Tagesperformance: -2,07 %
    Platz 10
    Performance 1M: +2,68 %
    Chart Fresenius Medical Care
    ISIN: DE0005785802
    WKN: 578580
    Die Fresenius Medical Care Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,07 %.

    Hochtief
    Tagesperformance: -2,07 %
    Platz 11
    Performance 1M: -4,68 %
    Chart Hochtief
    ISIN: DE0006070006
    WKN: 607000
    Die Hochtief Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,07 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 12
    Performance 1M: +7,51 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Morningstars Einschätzung von über 100 Prozent Aufwärtspotenzial, eine mögliche Cashflow-Wende in Q3 und die Zahlen am 5. November. Charttechnisch werden eine kurzfristige Bodenbildung und eine Seitwärtsphase diskutiert; ein Rückgang auf 600 Euro und ein Short Squeeze sind umstritten. Fundamental stehen der Schakal-Auftrag mit 291 Fahrzeugen und Rheinmetalls Milliardenanteil am Leopard-2-A8-Programm im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 58,82% PUT: 41,18%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 17,65 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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