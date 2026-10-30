DAX am 30.10.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg nach einem positiven Glyphosat-Urteil sowie die Frage, ob die Erholung nachhaltig ist. Einige sehen Bayer deutlich unterbewertet und verweisen auf die Erholung von unter 20 auf knapp 50 Euro; als mögliche Zielzone werden 55–65 Euro genannt. Risiken bleiben die Glyphosat-Verfahren. Vor den Q3-Zahlen am 3. November sind die Erwartungen vorsichtig, besonders wegen Crop Science; Nubeqa gilt als möglicher Lichtblick.