Die Norweger haben sie, die Holländer haben sie, die Briten auch - Amerikaner haben sie schon lange. Nun sollen endlich auch wir sie bekommen: eine staatlich geförderte Altersvorsorge mit Aktien. Ab 2027 dürfen nun auch wir Deutschen staatlich gefördert mit Aktien und Aktienfonds für die Rente sparen – erstmals ohne teure Garantien, dafür mit Steuervorteilen und üppigen Zulagen vom Staat. Für geschätzt fast 50 Millionen Deutsche heißt es darum ab Anfang 2027: Hallo Altersvorsorgedepot! Die Grundidee: langfristiger Vermögensaufbau mit Aktien bzw. Aktienfonds. Der Deal mit dem Staat: Der Sparer lässt sein Vorsorgevermögen bis zum 65. Lebensjahr unangetastet. Danach kann er bis zu 30% auf einmal entnehmen. Der Rest wird als lebenslange Rente oder über einen Auszahlplan bis mind. zum 85. Lebensjahr ausgezahlt. Als Belohnung dafür, dass der Anleger sein Vorsorgevermögen nicht vorzeitig plündert, bleiben die Kapitalerträge während der Ansparphase steuerfrei. Zusätzlich zahlt Vater Staat bis zu 540 Euro jährlich als Zuschuss, je Kind weitere 300 Euro. Bei Gutverdienern kommt ein zusätzlicher Steuervorteil hinzu. Das rechnet sich: Wer den maximal förderungsfähigen Betrag von 1.800 Euro pro Jahr bzw. 150 Euro pro Monat spart, hat nach 20 Jahren 36.000 Euro selbst eingezahlt. Bei 8% Rendite, wie sie mit Aktien langfristig in der Vergangenheit erreichbar war, würden daraus rund 85.000 Euro. Mit der staatlichen Grundzulage sogar rund 111.000 Euro. Nach 40 Jahren wären es stolze mehr als 600.000 Euro – aus selbst eingezahlten 72.000 Euro. Möglich ist solch ein beeindruckender Vermögensaufbau mit nur geringen Sparraten, weil im neuen Altersvorsorgedepot erstmals zwei Vorteile zusammenkommen: Die starke Rendite von Aktien bzw. Aktienfonds – und eine attraktive staatliche Förderung. Kein Wunder, dass die Finanzindustrie ein Jahrhundertgeschäft wittert und sich für den Start des Altersvorsorgedepots am 1. Januar 2027 schon heute in Stellung bringt. Im Internet, in Anzeigen und auf Werbetafeln buhlen die Anbieter bereits um die Aufmerksamkeit künftiger Altersvorsorgesparer. Das Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Schließlich winken Verträge mit jahrzehntelanger Laufzeit. Altersvorsorgewillige sollten hingegen Ruhe bewahren. Langfristiges Aktiensparen ist schließlich kein Sprint, sondern ein Marathon. Entscheidend ist nicht, wer als Erster aus dem Startblock kommt, sondern mit der richtigen Strategie loszulaufen. Wäre schließlich doof, bei Kilometer 10 festzustellen, dass man in der Eile das falsche Schuhwerk gewählt hat und seinen Marathon wegen Blasen abbrechen muss oder nur humpelnd ins Ziel kommt. Um im Bild zu bleiben: In Sachen staatlich gefördertem Altersvorsorgedepot gibt es bislang noch gar kein Schuhwerk zu kaufen – dafür umso mehr Schuhwerbung. Der gesetzliche Schuhverkaufs-Start ist aber erst Anfang 2027. Alles, was dann sofort in den Regalen steht, ist völlig neu entwickelte und noch nicht bewährte Ware – ohne Erfahrungswerte und ohne Testberichte. Schlaue Anleger warten den Start des Altersvorsorgedepots darum erst einmal in Ruhe ab, um Angebote vergleichen und die Spreu vom Weizen trennen zu können. Um von Beginn an die volle Förderung zu kassieren, reicht es völlig aus, im Laufe des Jahres 2027 einen passenden Vertrag abzuschließen und den erforderlichen Beitrag einzuzahlen. Eine gute Entscheidung im Herbst ist darum definitiv besser als eine übereilte im Januar. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Interesse am Altersvorsorgedepot ?

Sie haben Interesse am neuen staatlich geförderten Aktiensparen ab 2027, wollen sich aber erst einmal in Ruhe informieren? Wir beobachten für sie den Marktstart und halten Sie auf dem Laufenden. Tragen Sie sich einfach in unseren Altersvorsorge-Newsletter ein www.iac.de/altersvorsorge