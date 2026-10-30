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    Amazon wächst mit Cloud - Hohe KI-Ausgaben lasten auf der Aktie

    ROUNDUP 2

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    Für Sie zusammengefasst
    • AWS wächst um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar
    • KI-Ausbau kostet Milliarden und drückt den Cashflow
    • Umsatz steigt, doch Weihnachtsausblick enttäuscht
    ROUNDUP 2 - Amazon wächst mit Cloud - Hohe KI-Ausgaben lasten auf der Aktie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Kurs aktualisiert)

    SEATTLE (dpa-AFX) - Amazon profitiert weiterhin massiv von seinem Cloud-Geschäft. Die Sparte AWS (Amazon Web Services) beschleunigte im dritten Quartal ihr Wachstum und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 46 Milliarden US-Dollar. Der Bereich erwirtschaftete ein operatives Ergebnis von 17,8 Milliarden Dollar - 55 Prozent mehr als vor einem Jahr. Mit den Aussichten für den Onlinehandel im wichtigen Weihnachtsgeschäft als auch mit den hohen Milliardenausgaben für den Aufbau von KI-Rechenzentren waren die Anleger hingegen weniger zufrieden, die Aktie fiel.

    Zuletzt lag das Minus im frühen US-Handel nach deutlicheren Verlusten zuvor noch bei ein Prozent. Auf Sicht von 5 Jahren hat der Kurs nahezu um die Hälfte zugelegt.

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    Goldman-Sachs-Analyst Eric Sheridan sah die AWS-Zahlen über seinen und den Markterwartungen - einige Investoren dürften sich aber noch mehr erhofft haben, schrieb er. Amazon müsse mit großen Sorgen um Kapitalbedarf und das Ertragsprofil umgehen. Auf Basis des nachbörslich gesunkenen Aktienkurses sieht er die Aktie aber als eine der ansprechendsten Risiko-Rendite-Chancen in seinem Beobachtungshorizont.

    Sheridan als auch Jefferies-Experte Brent Thill verwiesen darauf, dass die Cloudsparte AWS sowohl 2027 als auch 2028 um jeweils mehr als 40 Prozent wachsen solle. Das Wachstum will Amazon mit entsprechenden Investitionen in Rechenleistung unterfüttern. Amazon habe im Quartal mit 77,3 Milliarden Dollar rund 20 Milliarden Dollar mehr für Investitionen ausgegeben als vom Markt erwartet, fügte Thill von Jefferies an. Der Abfluss freier Finanzmittel habe sich damit auf Sicht der vergangenen zwölf Monate auf über 42 Milliarden Dollar noch vergrößert.

    Mit dem Cloudgeschäft von AWS will der weltgrößte Online-Händler am KI-Boom teilhaben. Amazon ist mit AWS weltweit der Platzhirsch beim Angebot von Rechenleistung aus dem Netz, noch vor Microsoft Azure und der Google Cloud Platform von Alphabet . Der Ausbau der Rechenzentren verschlingt zugleich gewaltige Summen. Allein für dieses Jahr veranschlagte Amazon Kapitalinvestitionen von 220 Milliarden Dollar. Die Prognose für das herkömmliche Online-Handelsgeschäft im wichtigen Weihnachtsquartal fiel zugleich unter den Markterwartungen aus.

    Im dritten Quartal steigerte Amazon den Konzernumsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn um gut zwei Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar. Amazon begründete dies aber vor allem damit, dass vor einem Jahr Bewertungsgewinne bei der Investition in die KI-Firma Anthropic das Ergebnis hochgetrieben hätten./men/so/nas/jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 215,5 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 468,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +31,29 %/+248,12 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons Quartalszahlen am 29. Oktober und mögliche Kursrückgänge trotz erwarteten Wachstums. Erwartet werden rund 12 % mehr Konzernumsatz und 38,2 % AWS-Wachstum. Hohe KI-Investitionen und ein erwarteter negativer freier Cashflow stehen stark gebuchten Cloud-Kapazitäten und langfristigen Anthropic-Zusagen gegenüber. Thema sind zudem mögliche Bewertungsgewinne aus der Anthropic-Beteiligung und langfristige Kurschancen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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    dpa-AFX
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