Amazon wächst mit Cloud - Hohe KI-Ausgaben lasten auf der Aktie

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""Amazon.com, Inc. (AMZN) – Die Mautstraße der digitalen Wirtschaft

Die Websites, die ich nutze, werden häufig von Amazon Web Services gehostet. Wenn ich online einkaufe, nutze ich die Plattform von Amazon, und wenn ich abends entspannen möchte, sehe ich Prime Video. Und zahllose Waren, die ich kaufe, ohne es zu wissen, werden über die Logistikaktivitäten von Amazon transportiert.

Ursprünglich wollte ich einen eigenständigen Artikel über Amazon mit dem Titel „Es ist eine Amazon-Welt; wir leben nur darin“ schreiben. Das ist albern, aber Sie verstehen, worauf ich hinauswill. Viele Jahre lang war Amazon nicht wirklich eine Technologieaktie. Deshalb wird das Unternehmen noch immer dem Bereich zyklischer Konsumgüter zugeordnet.

Im Kern ermöglichte es Dritten, Waren auf seiner Plattform zu verkaufen. Davor verkaufte es Bücher. Und obwohl das Unternehmen in Bereichen wie Eigenmarken vordringt, ist das nach wie vor das Wesen des E-Commerce. Verkäufer zahlen Gebühren, insbesondere wenn sie ihr Produkt auf der Plattform bewerben oder Amazon-Lager nutzen möchten, um ihre Waren bis zum Verkauf zu lagern.

Und dieselbe Gebührenstruktur reicht über die E-Commerce-Plattform hinaus. Es dreht sich alles um Gebühren.

Die Nettoumsätze umfassen Produkt- und Dienstleistungsverkäufe. Produktverkäufe umfassen Umsätze aus dem Verkauf von Produkten und damit verbundene Versandgebühren sowie digitale Medieninhalte, bei denen wir die Umsätze brutto ausweisen. Dienstleistungsverkäufe umfassen hauptsächlich Gebühren von Drittverkäufern, einschließlich Provisionen und damit verbundener Fulfillment- und Versandgebühren, AWS-Umsätze, Werbedienstleistungen, Gebühren für Amazon-Prime-Mitgliedschaften und bestimmte Abonnements digitaler Medieninhalte. - AMZN 2025 10-K .

KI hat alles enorm beschleunigt, da AWS mittlerweile annualisierte Umsätze von 169 Mrd. hat. https://posteo.de/webmail/?_task=mail&_extwin=1&_id=10659281366ae4b189528b0&_action=compose#optionsUS-Dollar erzielt. Damit wäre AWS laut dem jüngsten Earnings Call das 24.-größte Unternehmen der Fortune 500. Das Chipgeschäft erzielt bereits annualisierte Umsätze von 25 Mrd. US-Dollar und wächst dreistellig. Zunächst wird es überwiegend intern genutzt, doch Amazon erwartet, dass dieses Geschäft künftig auch externe Kunden bedienen wird.

Kann das alles nachgebaut werden? Ja, das kann es. Aber nur, wenn man über Milliarden an langfristigen Ausgaben und mindestens zwei Jahrzehnten verfügt, um die gesamte physische Infrastruktur aufzubauen. Es gibt kein Unternehmen, das alles leisten kann. Technisch lautet die Antwort auch nein. Das größte Risiko ist ein „Tod durch tausend Schnitte“, da Cloud Computing, E-Commerce, Unterhaltung und andere Faktoren stärker dezentralisiert werden.

Wird die Nachfrage mich überleben? Die Antwort lautete ja.

Kann das Unternehmen reinvestieren? Auch diese Antwort lautet ja, und deshalb ist der freie Cashflow auf Basis der vergangenen zwölf Monate derzeit negativ. Amazon hat noch nie mehr Kapital eingesetzt als während des KI-Ausbaus.

Und weil alle diese Ausgaben durch tatsächliche Nachfrage gedeckt sind, ist Amazon hinsichtlich dieser Investitionen sehr zuversichtlich:

Tatsächlich ist die Nachfrage, die wir bereits für 2028 haben, bemerkenswert. Und denken Sie daran: Unternehmen befinden sich bei der Nutzung von Inferenz im großen Maßstab in ihren aktuellen Produktionsanwendungen noch immer in einem sehr frühen Stadium. Wir waren lange der Meinung, dass AWS zu einem Geschäft mit Umsätzen von einigen hundert Milliarden US-Dollar werden könnte, und glauben nun, dass es mindestens doppelt so groß werden und mit der Zeit sehr gut ein Geschäft mit einem Jahresumsatz von 1 Billion US-Dollar für uns werden könnte – mit einem sehr attraktiven freien Cashflow und einer sehr attraktiven Rendite auf das investierte Kapital. - AMZN 2Q26 Earnings Call .

Deshalb nenne ich Amazon eine digitale Eisenbahn."