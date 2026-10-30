Amazon wächst mit Cloud - Hohe KI-Ausgaben lasten auf der Aktie
ROUNDUP 2
- AWS wächst um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar
- KI-Ausbau kostet Milliarden und drückt den Cashflow
- Umsatz steigt, doch Weihnachtsausblick enttäuscht
(Kurs aktualisiert)
SEATTLE (dpa-AFX) - Amazon profitiert weiterhin massiv von seinem Cloud-Geschäft. Die Sparte AWS (Amazon Web Services) beschleunigte im dritten Quartal ihr Wachstum und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 46 Milliarden US-Dollar. Der Bereich erwirtschaftete ein operatives Ergebnis von 17,8 Milliarden Dollar - 55 Prozent mehr als vor einem Jahr. Mit den Aussichten für den Onlinehandel im wichtigen Weihnachtsgeschäft als auch mit den hohen Milliardenausgaben für den Aufbau von KI-Rechenzentren waren die Anleger hingegen weniger zufrieden, die Aktie fiel.
Zuletzt lag das Minus im frühen US-Handel nach deutlicheren Verlusten zuvor noch bei ein Prozent. Auf Sicht von 5 Jahren hat der Kurs nahezu um die Hälfte zugelegt.
Goldman-Sachs-Analyst Eric Sheridan sah die AWS-Zahlen über seinen und den Markterwartungen - einige Investoren dürften sich aber noch mehr erhofft haben, schrieb er. Amazon müsse mit großen Sorgen um Kapitalbedarf und das Ertragsprofil umgehen. Auf Basis des nachbörslich gesunkenen Aktienkurses sieht er die Aktie aber als eine der ansprechendsten Risiko-Rendite-Chancen in seinem Beobachtungshorizont.
Sheridan als auch Jefferies-Experte Brent Thill verwiesen darauf, dass die Cloudsparte AWS sowohl 2027 als auch 2028 um jeweils mehr als 40 Prozent wachsen solle. Das Wachstum will Amazon mit entsprechenden Investitionen in Rechenleistung unterfüttern. Amazon habe im Quartal mit 77,3 Milliarden Dollar rund 20 Milliarden Dollar mehr für Investitionen ausgegeben als vom Markt erwartet, fügte Thill von Jefferies an. Der Abfluss freier Finanzmittel habe sich damit auf Sicht der vergangenen zwölf Monate auf über 42 Milliarden Dollar noch vergrößert.
Mit dem Cloudgeschäft von AWS will der weltgrößte Online-Händler am KI-Boom teilhaben. Amazon ist mit AWS weltweit der Platzhirsch beim Angebot von Rechenleistung aus dem Netz, noch vor Microsoft Azure und der Google Cloud Platform von Alphabet . Der Ausbau der Rechenzentren verschlingt zugleich gewaltige Summen. Allein für dieses Jahr veranschlagte Amazon Kapitalinvestitionen von 220 Milliarden Dollar. Die Prognose für das herkömmliche Online-Handelsgeschäft im wichtigen Weihnachtsquartal fiel zugleich unter den Markterwartungen aus.
Im dritten Quartal steigerte Amazon den Konzernumsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn um gut zwei Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar. Amazon begründete dies aber vor allem damit, dass vor einem Jahr Bewertungsgewinne bei der Investition in die KI-Firma Anthropic das Ergebnis hochgetrieben hätten./men/so/nas/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,66 % und einem Kurs von 215,5 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 468,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +31,29 %/+248,12 % bedeutet.
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Einblicke in die Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen: Amazon.com (AMZN) Q3 2026
- „Wir verzeichnen einen Umsatz von 201,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr. Das operative Ergebnis betrug 28,1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 61 % gegenüber dem Vorjahr.“ (Präsident, CEO und Direktor Andrew Jassy)
- „Bei AWS geht unser Plan auf… AWS wuchs im Jahresvergleich um 39,3 % und beschleunigte das Wachstum damit das sechste Quartal in Folge… Der Auftragsbestand beträgt 578 Milliarden US-Dollar, wächst im Jahresvergleich dreistellig und ist gut diversifiziert.“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)
- „Mit der Übernahme von DuckLabs wird DuckDB zum universellen SQL-Dialekt für AWS-Speicher und -Analysen.“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)
- „Bedrock ist der am schnellsten wachsende Milliarden-Dollar-Service in der Geschichte von AWS. Wir haben kürzlich OpenAI-Modelle in Bedrock integriert, und die Nutzung nimmt rasant zu.“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)
- „Wir gehen weiterhin von Investitionsausgaben in Höhe von rund 220 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 aus, der Großteil davon für AWS, und erwarten für 2027 deutlich höhere Ausgaben.“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)
- „Amazon Ads erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 19,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr.“ Das Management erklärte, dass zeitliche Faktoren das Wachstum im dritten Quartal beeinflusst hätten, fügte aber hinzu: „Wir erwarten, dass das Wachstum im vierten Quartal wieder im hohen zweistelligen Prozentbereich liegen wird.“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)
- „Das weltweite operative Ergebnis betrug 28,1 Milliarden US-Dollar, die operative Marge lag bei 13,9 % – unsere höchste operative Marge aller Zeiten.“ (Senior Vice President & CFO Brian Olsavsky)
- „Das operative Ergebnis von AWS betrug 17,8 Milliarden US-Dollar bei einer operativen Marge von 38,7 %.“ Das Unternehmen meldete außerdem „Investitionsausgaben in Höhe von 75,9 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal.“ (Senior Vice President & CFO Olsavsky)
Ausblick
- Ein Vergleich der Analystenschätzungen wurde nicht durchgeführt, da das angegebene Schätzungs-Tag nicht den erforderlichen Formatvorgaben für das Geschäftsjahresquartal entsprach.
- „Für das vierte Quartal wurden Nettoumsätze zwischen 240 Milliarden und 247 Milliarden US-Dollar erwartet“ und „für das vierte Quartal wird ein operatives Ergebnis zwischen 28,5 Milliarden und 33,5 Milliarden US-Dollar erwartet.“ (Senior Vice President & CFO Olsavsky)
- Das Management hob einen spezifischen Kostenpunkt im vierten Quartal hervor: „Der kommerzielle Service von Amazon Leo soll planmäßig noch in diesem Jahr starten… Wir gehen davon aus, dass wir bestimmte Kosten im ersten Quartal des nächsten Jahres aktivieren werden… Daher werden wir den Großteil der Leo-bezogenen Kosten weiterhin im vierten Quartal als Aufwand verbuchen.“ (Senior VP & CFO Olsavsky)
- Der CEO äußerte sich vorausschauend zum Wachstum und zur Skalierung von AWS: „Wir glauben, dass AWS in den Jahren 2027 und 2028 jeweils um über 40 % wachsen und in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein Umsatzunternehmen mit einem Volumen von 1 Billion US-Dollar werden kann.“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)
Finanzergebnisse
- Ein Vergleich der Analystenschätzungen wurde nicht durchgeführt, da das angegebene Schätzungs-Tag nicht den erforderlichen Formatvorgaben für das Geschäftsjahresquartal entsprach.
- Das Unternehmen meldete eine Steigerung von Größe und Gewinn: „Der weltweite Umsatz betrug 201,9 Milliarden US-Dollar“ und „das weltweite Betriebsergebnis 28,1 Milliarden US-Dollar.“ (Senior Vice President & CFO Olsavsky)
- Die Segmentberichte hoben das Wachstum und die Rentabilität von AWS hervor: „Der Umsatz betrug 46 Milliarden US-Dollar und stieg im Vergleich zum Vorjahr um 39,3 %“ und „Das operative Ergebnis von AWS betrug 17,8 Milliarden US-Dollar.“ (Senior VP & CFO Olsavsky)
- Die Rentabilität und Kostendynamik im Einzelhandel wurden im Hinblick auf die Logistikinflation und Produktivitätssteigerungen analysiert: „Das Team bewältigte höhere Transportkosten aufgrund von Kraftstoffinflation und höheren Fernverkehrsraten“, während „wir unsere Gesamtbetriebskosten im dritten Quartal dennoch senken konnten.“ (Senior VP & CFO Olsavsky)
Fragen und Antworten
- Justin Post von BofA Securities fragte nach den Gründen für das verlangsamte Wachstum von AWS im Vergleich zum Vorquartal und nach den Kapazitätserweiterungen im vierten Quartal. Präsident, CEO und Direktor Jassy antwortete: „Die Kapazitätserweiterungen sind nicht in jedem Quartal gleich.“ Er bekräftigte die mehrjährige Perspektive: „Für 2027 und 2028 prognostizieren wir ein Wachstum von über 40 % im Vergleich zum Vorjahr – das ist beachtlich.“ Senior Vice President und CFO Olsavsky ergänzte zu den Logistikkosten: „Diese sind im vierten Quartal höher als im dritten“, insbesondere im Hinblick auf Treibstoff und Fernverkehr.
- Brian Nowak von Morgan Stanley wurde auf den Weg zu einem AWS-Umsatz von 1 Billion US-Dollar und Meilensteinen im Bereich Robotik angesprochen; Präsident, CEO und Direktor Jassy sagte: „Wir haben dank großer reservierter Kapazitäten eine sehr gute Planungssicherheit für die Jahre 2027 und 2028 sowie teilweise auch für 2029“, und zum Thema Robotik: „Wir haben jetzt über 1 Million Roboter in unserem Fulfillment-Netzwerk.“
- Mark Mahaney von Evercore ISI wurde zur Margenstabilität bei AWS und dem Segment der verderblichen Waren befragt. Senior Vice President & CFO Olsavsky erklärte: „Wir geben keinerlei Margenprognose für AWS ab“ und nannte den KI-Mix als Belastungsfaktor: „Das überproportionale Wachstum im KI-Bereich setzt die Margen unter Druck, da diese dort niedriger sind.“ Präsident, CEO & Direktor Jassy betonte die zentrale Bedeutung verderblicher Waren für die Gewinnung von Marktanteilen im Lebensmitteleinzelhandel und verwies auf veränderte Kundengewohnheiten: „Kunden, die verderbliche Waren über unseren Lieferservice am selben Tag bestellen, kaufen etwa siebenmal so viele Artikel des täglichen Bedarfs.“
- Eric Sheridan von Goldman Sachs wurde nach der Skalierung von Bedrock und dem externen Vertrieb von Trainium gefragt. Präsident, CEO und Direktor Jassy sagte: „Die meisten Kunden werden mehrere Modelle verwenden“ und beschrieb den Kompromiss bei der Chipzuweisung. Er fügte hinzu: „Wir werden Ende 2027 mit dem externen Vertrieb beginnen.“
- Douglas Anmuth von JPMorgan wurde nach dem Kapitalaufwand für ein AWS-Wachstum von über 40 % und die damit verbundenen Infrastrukturrenditen gefragt. Präsident, CEO und Direktor Jassy sagte: „Wir verschieben diesen Wert weiter nach links“ hinsichtlich der Break-Even-Zeiträume und bezeichnete die Investition als dringlichkeitsgetrieben: „Dies ist eine einmalige Gelegenheit.“
- Ross Sandler von Barclays fragte, wie sich Inference-as-a-Service auf die AWS-Margen auswirkt, während Bedrock wächst. Präsident, CEO und Direktor Jassy wies auf strukturelle Kostentreiber hin, darunter die Tatsache, dass „der größte Teil unserer Kapazität entweder in unserem Besitz ist oder langfristig gemietet ist“ und dass der Betrieb auf Amazon-Silizium „uns einige strukturelle Kostenvorteile verschafft“.
Stimmungsanalyse
- Die Stimmung der Analysten war leicht positiv, aber kritisch, mit wiederholten Nachfragen nach der Nachhaltigkeit und den Mechanismen hinter der Größe und den Margen von AWS (z. B. „Wie kommen Sie auf diese 1 Billion Dollar?“ (Brian Nowak, Morgan Stanley) und „Glauben Sie, dass die aktuelle Margenstruktur relativ stabil ist?“ (Mark Stephen Mahaney, Evercore ISI)).
- Die Stimmung des Managements war in den vorbereiteten Anmerkungen positiv und selbstbewusst, wobei Formulierungen mit starker Überzeugung verwendet wurden wie „Unser Plan funktioniert“ und „Die Chancen bleiben außergewöhnlich“, und auch in der Fragerunde blieb man zuversichtlich, wobei man sich auf die Transparenz und die Vorbehalte stützte („Wir haben eine sehr gute Transparenz für die Jahre 2027 und 2028“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy)).
- Im Vergleich zum Vorquartal war der Ton im dritten Quartal in Bezug auf die langfristige Skalierung von AWS deutlicher (die Angabe „1 Billion Dollar“ wurde explizit wiederholt) und konkreter hinsichtlich der Auslagerung der Chips („Ende 2027“), während die Antworten zur Marge weiterhin konsequent eine explizite Margenprognose vermieden („Wir geben keine Prognose ab“ (Senior VP & CFO Olsavsky)).
Vergleich zum Vorquartal
- Im dritten Quartal rückten explizite langfristige Ziele stärker in den Vordergrund: Im dritten Quartal hieß es, AWS könne sowohl 2027 als auch 2028 „um über 40 % wachsen“ und in „5 bis 10 Jahren“ einen Umsatz von „1 Billion US-Dollar“ erreichen (Präsident, CEO und Direktor Jassy), während im zweiten Quartal die Rede davon war, dass AWS „sehr wahrscheinlich“ „im Laufe der Zeit“ einen Umsatz von „1 Billion US-Dollar“ erreichen werde, ohne dies mit einer Wachstumsspanne für 2027–2028 zu verknüpfen.
- Im dritten Quartal wurde eine Akquisition angekündigt, um die Portabilität von Analysen zu vereinfachen („Übernahme von DuckLabs“) (Präsident, CEO & Direktor Jassy); in den vorbereiteten Bemerkungen zum zweiten Quartal war keine Akquisitionsankündigung enthalten.
- Im dritten Quartal wurde eine Änderung des Bilanzierungszeitpunkts für die Kosten des Projekts Kuiper/Leo angekündigt, die sich auf die Prognose auswirkte („später als von mir prognostiziert“) (Senior VP & CFO Olsavsky); in den vorbereiteten Bemerkungen zum zweiten Quartal wurde der Fortschritt bei Leo hervorgehoben, jedoch wurde keine Verzögerung beim Zeitpunkt der Kostenaktivierung erwähnt.
- Der Fokus der Analysten lag in beiden Quartalen weiterhin auf der AWS-Kapazität, den Margen und der Wirtschaftlichkeit von KI, doch die Fragen im dritten Quartal stellten die Glaubwürdigkeit der 1-Billionen-Dollar-Strategie und das operative „Wie“ dahinter direkter auf die Probe.
Risiken und Bedenken
- Das Management nannte als Gründe den Druck durch die gestiegenen Infrastrukturkosten: „höhere Komponentenkosten wie Speicher“ (Präsident, CEO & Direktor Jassy) und „Gegenwind durch die Komponentenpreise“ (Senior VP & CFO Olsavsky), neben Gegenmaßnahmen durch kundenspezifische Siliziumlösungen und Effizienzsteigerungen.
- Das Filialgeschäft sah sich mit einer Logistikinflation konfrontiert: „höhere Transportkosten aufgrund von Kraftstoffinflation und höheren Fernverkehrstarifen“ (Senior VP & CFO Olsavsky), wobei als Gegenmaßnahmen „bessere Lagerplatzierung, kürzere Transportwege und Paketkonsolidierung“ beschrieben wurden. (Senior VP & CFO Olsavsky)
- Für das vierte Quartal hob das Management einen Kostenfaktor im Zusammenhang mit Leo hervor: „Wir werden den Großteil der Leo-bezogenen Kosten auch im vierten Quartal als Aufwand verbuchen.“ (Senior VP & CFO Olsavsky)
Fazit
Das Management stellte das dritte Quartal in den Mittelpunkt der AWS-Beschleunigung, der verbesserten Transparenz der reservierten Nachfrage und der ambitionierteren langfristigen Ziele: AWS soll 2027 und 2028 um über 40 % wachsen und innerhalb von 5 bis 10 Jahren einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar erreichen. Die Prognose konzentrierte sich auf einen Nettoumsatz von 240 bis 247 Milliarden US-Dollar und ein operatives Ergebnis von 28,5 bis 33,5 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal. Zusätzlich wurde erwartet, dass die Kapitalisierung von Leo im vierten Quartal einen Kostenfaktor darstellen würde, der ins erste Quartal verschoben wurde. In der Fragerunde betonten die Führungskräfte wiederholt den Zusammenhang zwischen nachhaltigem Wachstum und Kapazitätsplanung, der Wirtschaftlichkeit kundenspezifischer Chips sowie der Integration von KI in die Kernsysteme. Gleichzeitig wiesen sie darauf hin, dass die AWS-Margen schwanken und sinken werden, ohne jedoch konkrete Margenziele zu nennen."
https://seekingalpha.com/article/4958570-i-own-just-15-stocks-these-3-id-never-sell
Die Websites, die ich nutze, werden häufig von Amazon Web Services gehostet. Wenn ich online einkaufe, nutze ich die Plattform von Amazon, und wenn ich abends entspannen möchte, sehe ich Prime Video. Und zahllose Waren, die ich kaufe, ohne es zu wissen, werden über die Logistikaktivitäten von Amazon transportiert.
Ursprünglich wollte ich einen eigenständigen Artikel über Amazon mit dem Titel „Es ist eine Amazon-Welt; wir leben nur darin“ schreiben. Das ist albern, aber Sie verstehen, worauf ich hinauswill. Viele Jahre lang war Amazon nicht wirklich eine Technologieaktie. Deshalb wird das Unternehmen noch immer dem Bereich zyklischer Konsumgüter zugeordnet.
Im Kern ermöglichte es Dritten, Waren auf seiner Plattform zu verkaufen. Davor verkaufte es Bücher. Und obwohl das Unternehmen in Bereichen wie Eigenmarken vordringt, ist das nach wie vor das Wesen des E-Commerce. Verkäufer zahlen Gebühren, insbesondere wenn sie ihr Produkt auf der Plattform bewerben oder Amazon-Lager nutzen möchten, um ihre Waren bis zum Verkauf zu lagern.
Und dieselbe Gebührenstruktur reicht über die E-Commerce-Plattform hinaus. Es dreht sich alles um Gebühren.
Die Nettoumsätze umfassen Produkt- und Dienstleistungsverkäufe. Produktverkäufe umfassen Umsätze aus dem Verkauf von Produkten und damit verbundene Versandgebühren sowie digitale Medieninhalte, bei denen wir die Umsätze brutto ausweisen. Dienstleistungsverkäufe umfassen hauptsächlich Gebühren von Drittverkäufern, einschließlich Provisionen und damit verbundener Fulfillment- und Versandgebühren, AWS-Umsätze, Werbedienstleistungen, Gebühren für Amazon-Prime-Mitgliedschaften und bestimmte Abonnements digitaler Medieninhalte. - AMZN 2025 10-K .
KI hat alles enorm beschleunigt, da AWS mittlerweile annualisierte Umsätze von 169 Mrd. hat. https://posteo.de/webmail/?_task=mail&_extwin=1&_id=10659281366ae4b189528b0&_action=compose#optionsUS-Dollar erzielt. Damit wäre AWS laut dem jüngsten Earnings Call das 24.-größte Unternehmen der Fortune 500. Das Chipgeschäft erzielt bereits annualisierte Umsätze von 25 Mrd. US-Dollar und wächst dreistellig. Zunächst wird es überwiegend intern genutzt, doch Amazon erwartet, dass dieses Geschäft künftig auch externe Kunden bedienen wird.
Kann das alles nachgebaut werden? Ja, das kann es. Aber nur, wenn man über Milliarden an langfristigen Ausgaben und mindestens zwei Jahrzehnten verfügt, um die gesamte physische Infrastruktur aufzubauen. Es gibt kein Unternehmen, das alles leisten kann. Technisch lautet die Antwort auch nein. Das größte Risiko ist ein „Tod durch tausend Schnitte“, da Cloud Computing, E-Commerce, Unterhaltung und andere Faktoren stärker dezentralisiert werden.
Wird die Nachfrage mich überleben? Die Antwort lautete ja.
Kann das Unternehmen reinvestieren? Auch diese Antwort lautet ja, und deshalb ist der freie Cashflow auf Basis der vergangenen zwölf Monate derzeit negativ. Amazon hat noch nie mehr Kapital eingesetzt als während des KI-Ausbaus.
Und weil alle diese Ausgaben durch tatsächliche Nachfrage gedeckt sind, ist Amazon hinsichtlich dieser Investitionen sehr zuversichtlich:
Tatsächlich ist die Nachfrage, die wir bereits für 2028 haben, bemerkenswert. Und denken Sie daran: Unternehmen befinden sich bei der Nutzung von Inferenz im großen Maßstab in ihren aktuellen Produktionsanwendungen noch immer in einem sehr frühen Stadium. Wir waren lange der Meinung, dass AWS zu einem Geschäft mit Umsätzen von einigen hundert Milliarden US-Dollar werden könnte, und glauben nun, dass es mindestens doppelt so groß werden und mit der Zeit sehr gut ein Geschäft mit einem Jahresumsatz von 1 Billion US-Dollar für uns werden könnte – mit einem sehr attraktiven freien Cashflow und einer sehr attraktiven Rendite auf das investierte Kapital. - AMZN 2Q26 Earnings Call .
Deshalb nenne ich Amazon eine digitale Eisenbahn."
Bald kommen die Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Ich erwarte sehr gute Cloudzahlen. Die KI-Chips sind ausgebucht. Die neuen Nvidiachips B200 und B300 kosten ca. 35k und bringen in der Vermietung ca. 10$ pro Stunde. Das sind im Jahr ca. 87k. Es gibt nur geringen Leerlauf (z.B. wegen Updates), eventuell ist die Nutzung zeitweise geringer. Je nach Stromkosten (ca. 10k bis 20k) können sich die Kaufkosten innerhalb eines Jahres amortisieren. Das Rechenzentrum kann über längere Zeit abgeschrieben werden.
Die Investitionen sind also extrem profitabel und daher wundert es nicht, dass so viel investiert wird.
Natürlich ist ein kapitalintensives Geschäft für Aktionäre riskanter, aber je mehr Rechenzentren ans Netz gehen desto mehr steigt der Cashflow und die zukünftigen Investitionen müssen nicht mehr mit frischen Kapital bezahlt werden.
Das Geschäft ist klar zyklisch, aber momentan sind mir noch zu viele pessimistisch. Ich denke der Peak ist noch nicht erreicht, in letzter Zeit steigen sogar die Mietpreise von „alten“ Chips wieder.