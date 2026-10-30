Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -7,75 %
Performance 1M: -6,92 %
Tagesperformance: -7,32 %
Performance 1M: -25,80 %
Tagesperformance: -6,85 %
Performance 1M: -5,05 %
Tagesperformance: -6,11 %
Performance 1M: -20,17 %
Tagesperformance: -5,69 %
Performance 1M: -28,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,10 %
Performance 1M: -17,53 %
Tagesperformance: -4,63 %
Performance 1M: -13,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,49 %
Performance 1M: -6,89 %
Tagesperformance: -4,48 %
Performance 1M: -10,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,13 %
Performance 1M: -1,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: -4,04 %
Tagesperformance: -2,72 %
Performance 1M: -2,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,28 %
Performance 1M: +12,57 %
Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: -1,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,21 %
Performance 1M: +11,27 %
Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: +13,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,00 %
Performance 1M: -14,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)
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