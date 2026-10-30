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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken jüngsten Kursanstieg der OHB-Aktie von etwa 160 auf 255 Euro und die Frage, ob Gewinnmitnahmen oder eine Konsolidierung folgen. Einige sehen weiteres Aufwärtspotenzial, andere verweisen auf mögliche Rücksetzer und Stop-Loss-Verkäufe. Im Fokus steht der erwartete SATCOMBw4-Großauftrag: Er könnte Umsatz und Gewinn deutlich steigern, zugleich wird ein „Sell on good news“-Szenario diskutiert. Technisch wird der MACD erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -7,75 %
    Platz 2
    Performance 1M: -6,92 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,75 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -7,32 %
    Platz 3
    Performance 1M: -25,80 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,32 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: -6,85 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,05 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,85 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -6,11 %
    Platz 5
    Performance 1M: -20,17 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,11 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -5,69 %
    Platz 6
    Performance 1M: -28,05 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gesenkten Erwartungen für 2026 und die Frage, ob die Zahlen am 5. November mit Auftragseingang und Ausblick auf 2027 positiv überraschen. Die Produktionsverlagerung könnte ab 2027 Kosten und Margen verbessern, birgt aber Umsetzungsrisiken und löst Lieferengpässe nicht automatisch. Nach dem Kursrückgang reichen die Einschätzungen von Nachkauf bis Abwarten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -5,10 %
    Platz 7
    Performance 1M: -17,53 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,10 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -4,63 %
    Platz 8
    Performance 1M: -13,61 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,63 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die unsichere Kursentwicklung vor den Infineon-Zahlen am 10. November: Einige sehen nach dem Rücksetzer Kaufchancen und erwarten Rückenwind durch die GaN-Massenfertigung sowie E-Autos. Andere verweisen auf politische Risiken für Chip- und KI-Werte und halten den vorherigen Anstieg für überzogen; sie rechnen mit Kursen um 40 Euro oder darunter.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -4,49 %
    Platz 9
    Performance 1M: -6,89 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,49 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -4,48 %
    Platz 10
    Performance 1M: -10,85 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,48 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Auftragseingang und Auftragsbestand, vor allem durch KI-Rechenzentren und optische Verbindungen. Diskutiert werden mögliche Produktionsengpässe, geplante Neueinstellungen und große GaN-Aufträge für 2027. Trotz Kaufempfehlungen und Kursziel 45 Euro fiel die Aktie; Technologiemarktschwäche belastet. Neben Zuversicht wird auch vor überhöhten Erwartungen gewarnt.

    Verbio
    Tagesperformance: -3,13 %
    Platz 11
    Performance 1M: -1,44 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen, zuletzt als wenig nachvollziehbar empfundenen Kursverlauf der Verbio-Aktie und die Hoffnung auf starke Q1-Zahlen sowie eine Bestätigung der Prognose. Hohe Gaspreise, mögliche bessere Margen für Biokraftstoffe und neue Nachweisregeln beziehungsweise Beimischungsquoten werden als Chancen gesehen, bislang aber nicht im Kurs widergespiegelt. Zudem wird diskutiert, wie Erwartungen und Marktstimmung die Bewertung prägen.

    Nordex
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 12
    Performance 1M: -4,04 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    Evotec
    Tagesperformance: -2,72 %
    Platz 13
    Performance 1M: -2,45 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um RBCs Kurszielsenkung von 10 auf 5 Euro und Zweifel an der Profitabilität 2027. Diskutiert werden mögliche Q4-Überraschungen durch Meilensteinzahlungen, das Erreichen der Umsatzprognose von 610 Mio. Euro und Belastungen durch den schwachen Dollar. Weitere Themen sind die Neunmonatszahlen am 5. November sowie die im Forum gemeldete Aufstockung durch JPMorgan.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: -2,28 %
    Platz 14
    Performance 1M: +12,57 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,28 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 15
    Performance 1M: -1,93 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung der Deutschen Telekom nach deutlichen Rückgängen und deren Nachhaltigkeit. Solide T-Mobile-US-Zahlen nähren Hoffnungen auf den Telekom-Bericht: Diskutiert werden ein Konsensgewinn je Aktie von 2,28 Euro, eine Dividende von 1,12 Euro und mögliche KI-Kosteneinsparungen. Bei T-Mobile US stehen steigender Free Cashflow, sinkender operativer Cashflow und höhere Kündigungsquoten im Fokus. Thema ist auch mögliche Satellitenkonkurrenz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: -2,21 %
    Platz 16
    Performance 1M: +11,27 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,21 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 17
    Performance 1M: +13,52 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um eine mögliche charttechnische Trendwende nach langer Korrektur: Der Kurs steige zuletzt stetig und teils gegen den Markt, die Korrektur habe bis zum früheren Ausbruchsniveau gereicht. Einige sehen angesichts der Kennzahlen weiteres Potenzial, andere verweisen auf abweichende Bewertungsanalysen. Zudem wird der für Dezember 2026 angekündigte CEO-Wechsel thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 18
    Performance 1M: -14,39 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach den Q3-Zahlen trotz zuvor angehobener Free-Cashflow-Prognose. Diskutiert werden Margendruck, höhere Funktionskosten und Zweifel, ob Dräger die Kosten im vierten Quartal ausreichend kontrollieren kann. Chancen sehen Anleger im erwarteten Verteidigungswachstum, einer möglichen Medical-Erholung und dem anstehenden Capital Markets Day.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Draegerwerk eingestellt.

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