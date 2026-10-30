Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken jüngsten Kursanstieg der OHB-Aktie von etwa 160 auf 255 Euro und die Frage, ob Gewinnmitnahmen oder eine Konsolidierung folgen. Einige sehen weiteres Aufwärtspotenzial, andere verweisen auf mögliche Rücksetzer und Stop-Loss-Verkäufe. Im Fokus steht der erwartete SATCOMBw4-Großauftrag: Er könnte Umsatz und Gewinn deutlich steigern, zugleich wird ein „Sell on good news“-Szenario diskutiert. Technisch wird der MACD erwähnt.