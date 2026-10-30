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    Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger

    AKTIEN IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe KI-Ausgaben schüren Sorgen im Tech-Sektor
    • Intel-Ausblick enttäuscht, Aktie verliert 28 Prozent
    • AWS-Umsatz und KI-Ausgaben belasten Amazon
    AKTIEN IM FOKUS - Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Wieder zugespitzte Sorgen um den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI) kommen am Freitag mit den Quartalsberichten von Amazon und Intel einher. Am Vortag hatte Alphabet die Befürchtung exzessiver KI-Ausgaben wieder angeheizt und nun verschlechterten negativ aufgenommene Geschäftsaussagen der beiden Unternehmen nochmals drastisch die Stimmung im Tech-Sektor. Der wichtigste US-Sektorindex, der Nasdaq 100 , büßte mehr als zwei Prozent ein.

    Vor allem galt dies für den Prozessorhersteller Intel, dessen Aktien mit einem Kurseinbruch um 28 Prozent ihrer Tradition größerer Schwankungen treu blieben. Sie fielen damit auf ihr Niveau vom April zurück.

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    Intel sorgte mit seiner Prognose für das Schlussquartal für eine herbe Enttäuschung. Das Umsatzziel bleibe selbst hinter den pessimistischsten Schätzungen zurück, merkte Analyst Timothy Arcuri von UBS an. Die Bank of America gab daraufhin ihre Kaufempfehlung auf.

    Mit Amazon musste am Freitag aber auch das nächste Unternehmen aus dem Kreise der "Magnificent 7" den Sorgen Tribut zollen: Die Aktien sackten um bis zu sechs Prozent auf ihren tiefsten Stand seit Ende Juli ab, konnten ihren Abschlag dann aber auf 1,8 Prozent reduzieren. Der Kursverlust sei der enttäuschenden Umsatzentwicklung der Cloud-Sparte AWS geschuldet, schrieb UBS-Experte Stephen Ju. Auch bei Amazon lasteten hohe KI-Ausgaben auf der Aktie.

    Ein Händler beobachtete zu Wochenschluss eine ausgeprägte Rotation der Anleger weg von Technologiewerten, die sich davor auch schon im Asien-Handel gezeigt habe. Aktien der Chipkonzerne Samsung und SK Hynix waren dort bereits unter Druck geraten, nachdem Intel seine Zahlen am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegt und seinen Titeln bereits nachbörslich einen Einbruch eingebrockt hatte.

    Bei Intel hinterließ vor allem die Perspektive im PC-Bereich mit dort herrschendem Gegenwind ihre Spuren. Das dritte Quartal sei eigentlich erfreulich gewesen, kommentierte Srini Pajjuri von der kanadischen Bank RBC. Doch der Umsatzausblick auf das Schlussquartal enttäusche wegen dieses Segmentes. Die Stärke des Geschäftsbereichs Data Center and AI reiche nicht aus, um dies aufzufangen.

    Laut dem Händler gab es von Intel keine großen Neuigkeiten, was geplante Investitionen betrifft. Hier habe eher Amazon darauf reagiert, nicht nur wegen enttäuschender Resultate im Kerngeschäft, sondern auch mit höher als erwarteten Kapitalausgaben im vergangenen Quartal. Dies knüpfte an die Belastungen bei Alphabet vom Vortag an.

    Der Google-Mutterkonzern Alphabet hatte am Donnerstag die Befürchtung exzessiver KI-Ausgaben, die zuletzt etwas abgeflaut waren, wieder angeheizt. Die Kurse der beiden Aktiengattungen gaben am Freitag auch weiter nach und erreichten zeitweise den tiefsten Stand seit Ende März. Sie waren unter den Tech-Riesen neben Amazon in guter Gesellschaft, denn unter den "Magnificent 7" gab es keine Gewinner. Der KI-Chipriese Nvidia erlitt in diesem Kreise mit 3,4 Prozent das größte Minus.

    "Die KI-Euphorie bekommt Risse", schrieb am Freitag Anlagestratege Stefan May von der Quirin Privatbank angesichts der wachsenden Zweifel, ob sich die gigantischen Investitionen jemals lohnen werden. Große Technologiesprünge verliefen selten geradlinig, denn auf Phasen der Begeisterung folgten oft Überinvestitionen und schmerzhafte Rückschläge. Überstürzte Depotumschichtungen aufgrund von Warnungen vor einem möglichen Crash oder dem Platzen einer KI-Blase seien aber nicht ratsam./tih/la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,42 % und einem Kurs von 215,0 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 468,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +31,19 %/+247,84 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Alphabets Kursrutsch nach den Zahlen. Hohe KI-Investitionen und negativer freier Cashflow werden gegen starkes Cloud-Wachstum und nachlassendes Search-Wachstum abgewogen. Einige sehen Einstiegschancen, andere warten auf eine Bodenbildung. Weitere Themen sind Potenziale durch Gemini, eigene KI-Chips und die Anthropic-Beteiligung sowie Waymos Kosten und die Konkurrenz durch Tesla.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.

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