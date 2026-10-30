Linke-Politiker stellen sich demonstrativ hinter Eralp

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 100 Linke-Politiker, darunter Parteiprominenz, Landeschefs und Vertreter verschiedener Strömungen der Linken, haben sich in einer Erklärung demonstrativ hinter die Berliner Linken-Wahlsiegerin Elif Eralp und den Berliner Landesverband gestellt.

In dem Aufruf, der dpa vorliegt, werden "fast täglich neue Angriffe auf unsere Spitzenkandidatin Elif Eralp und den Landesverband" kritisiert. Die "Spiegel"-Berichterstattung sei "der neueste Tiefpunkt". Unterschrieben haben unter anderem die Linken-Chefs Ines Schwerdtner, Luigi Pantisano, Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow, Fraktionschefin Heidi Reichinnek und Linken-Urgestein Gregor Gysi.