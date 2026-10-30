Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 30.10.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die hohe Volatilität nach den Zahlen; ein konkreter Auslöser bleibt umstritten. Der Kurszielbereich um 128,50 Euro wurde erreicht, weitere Rückgänge bis 119–120 Euro werden erwartet. Dem stehen positive Einschätzungen zu breiten Wachstumsperspektiven in Netzen, Energieinfrastruktur und Energiewende gegenüber. Kritisiert wird die starke Fixierung des Markts auf KI-Erwartungen.