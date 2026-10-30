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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 30.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 30.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,29 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die hohe Volatilität nach den Zahlen; ein konkreter Auslöser bleibt umstritten. Der Kurszielbereich um 128,50 Euro wurde erreicht, weitere Rückgänge bis 119–120 Euro werden erwartet. Dem stehen positive Einschätzungen zu breiten Wachstumsperspektiven in Netzen, Energieinfrastruktur und Energiewende gegenüber. Kritisiert wird die starke Fixierung des Markts auf KI-Erwartungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Bayer
    Tagesperformance: +5,00 %
    Platz 2
    Performance 1M: +2,09 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,00 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg nach einem positiven Glyphosat-Urteil sowie die Frage, ob die Erholung nachhaltig ist. Einige sehen Bayer deutlich unterbewertet und verweisen auf die Erholung von unter 20 auf knapp 50 Euro; als mögliche Zielzone werden 55–65 Euro genannt. Risiken bleiben die Glyphosat-Verfahren. Vor den Q3-Zahlen am 3. November sind die Erwartungen vorsichtig, besonders wegen Crop Science; Nubeqa gilt als möglicher Lichtblick.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -4,67 %
    Platz 3
    Performance 1M: -13,61 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,67 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die unsichere Kursentwicklung vor den Infineon-Zahlen am 10. November: Einige sehen nach dem Rücksetzer Kaufchancen und erwarten Rückenwind durch die GaN-Massenfertigung sowie E-Autos. Andere verweisen auf politische Risiken für Chip- und KI-Werte und halten den vorherigen Anstieg für überzogen; sie rechnen mit Kursen um 40 Euro oder darunter.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -4,47 %
    Platz 4
    Performance 1M: -11,89 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,47 %.

    Sanofi
    Tagesperformance: +4,27 %
    Platz 5
    Performance 1M: +11,66 %
    Chart Sanofi
    ISIN: FR0000120578
    WKN: 920657
    Die Sanofi Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,27 %.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: -3,73 %
    Platz 6
    Performance 1M: -20,58 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,73 %.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: +3,11 %
    Platz 7
    Performance 1M: +25,84 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,11 %.

    Banco Santander
    Tagesperformance: -3,07 %
    Platz 8
    Performance 1M: -19,86 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,07 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Banco Santander (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach den Q3-Zahlen trotz eines um 19 % gestiegenen bereinigten Quartalsgewinns und verbesserter Effizienz. Im Fokus stehen Brasiliens schwächere Entwicklung und höhere Risikovorsorge; ihre Bedeutung für die Bewertung wird kontrovers eingeschätzt. Analysten sehen teils weiteres Kurspotenzial. Auch Dividenden und Aktienrückkäufe als mögliche Kursstützen werden diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Banco Santander eingestellt.

    BNP Paribas (A)
    Tagesperformance: -3,01 %
    Platz 9
    Performance 1M: -12,72 %
    Chart BNP Paribas (A)
    ISIN: FR0000131104
    WKN: 887771
    Die BNP Paribas (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,01 %.

    BBVA
    Tagesperformance: -2,96 %
    Platz 10
    Performance 1M: -16,56 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,96 %.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,86 %
    Platz 11
    Performance 1M: -5,63 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,86 %.

    SAFRAN
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 12
    Performance 1M: -18,66 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    L'Oreal
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 13
    Performance 1M: +12,97 %
    Chart L'Oreal
    ISIN: FR0000120321
    WKN: 853888
    Die L'Oreal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: -2,61 %
    Platz 14
    Performance 1M: -5,06 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,61 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Charttechnik der Aktie trotz dreier Rekordergebnisse: Sie fiel unter die 200-Tage-Linie, während Anleger kurzfristig eine Seitwärtsbewegung zwischen etwa 29 und 31 Euro sowie Unterstützung bei 28 Euro erwarten. Andere sehen nach überwundenen Widerständen und im Vergleich zu europäischen Banken eine Unterbewertung mit 20–25 % Kurspotenzial. Diskutiert werden außerdem hohe Kosten, Rückenwind durch Zinsen und Vermögenswachstum sowie regulatorische Entlastungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Hermes International
    Tagesperformance: +2,55 %
    Platz 15
    Performance 1M: -5,76 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,55 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 16
    Performance 1M: -1,93 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung der Deutschen Telekom nach deutlichen Rückgängen und deren Nachhaltigkeit. Solide T-Mobile-US-Zahlen nähren Hoffnungen auf den Telekom-Bericht: Diskutiert werden ein Konsensgewinn je Aktie von 2,28 Euro, eine Dividende von 1,12 Euro und mögliche KI-Kosteneinsparungen. Bei T-Mobile US stehen steigender Free Cashflow, sinkender operativer Cashflow und höhere Kündigungsquoten im Fokus. Thema ist auch mögliche Satellitenkonkurrenz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    DANONE
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 17
    Performance 1M: +11,43 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Nordea Bank Abp
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 18
    Performance 1M: -10,61 %
    Chart Nordea Bank Abp
    ISIN: FI4000297767
    WKN: A2N6F4
    Die Nordea Bank Abp Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 19
    Performance 1M: +11,96 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die laufende Konsolidierung und Kursziele von 570–580 Euro, unter günstigen Bedingungen auch über 600 Euro. Erwartet werden Dividenden von 24–28 Euro. Als Treiber gelten steigende Gewinne, Aktienrückkäufe, höhere Zinserträge und geringe US-Unwetterschäden. Einige halten ein höheres KGV für gerechtfertigt. Ein weicher Rückversicherungsmarkt bleibt Thema; langfristig erwarten Einzelne vierstellige Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

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