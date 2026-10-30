Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 30.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,00 %
Performance 1M: +2,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,67 %
Performance 1M: -13,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,47 %
Performance 1M: -11,89 %
Tagesperformance: +4,27 %
Performance 1M: +11,66 %
Tagesperformance: -3,73 %
Performance 1M: -20,58 %
Tagesperformance: +3,11 %
Performance 1M: +25,84 %
Tagesperformance: -3,07 %
Performance 1M: -19,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Banco Santander (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,01 %
Performance 1M: -12,72 %
Tagesperformance: -2,96 %
Performance 1M: -16,56 %
Tagesperformance: -2,86 %
Performance 1M: -5,63 %
Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: -18,66 %
Tagesperformance: +2,70 %
Performance 1M: +12,97 %
Tagesperformance: -2,61 %
Performance 1M: -5,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,55 %
Performance 1M: -5,76 %
Tagesperformance: +2,35 %
Performance 1M: -1,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,27 %
Performance 1M: +11,43 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: -10,61 %
Tagesperformance: +2,16 %
Performance 1M: +11,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)
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