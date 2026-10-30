RBC stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intel von 100 auf 75 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Gegenwind für den Prozessorhersteller im PC-Bereich hinterlasse Spuren, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei erfreulich gewesen, doch der Umsatzausblick auf das vierte Quartal enttäusche wegen diesem Segment. Die Stärke des Geschäftsbereichs Data Center and AI (DCAI) reiche nicht aus, um dies aufzufangen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:51 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,00 % und einem Kurs von 58,85EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00 $ , was eine Steigerung von +16,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer