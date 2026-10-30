UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon anlässlich des Kursrutsches nach den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 348 auf 352 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er nehme als wichtigste Erkenntnis aus den Resultaten des Technologie- und Handelsunternehmens mit, dass die Cloud-Sparte AWS auf dem besten Weg sei, das Geschäft so umzugestalten, dass es über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg ausreichend tragfähig ist, schrieb Stephen Ju am Freitag. Grundlage dafür seien die beschleunigten Investitionen im Laufe der letzten rund zwei Jahre./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,13 % und einem Kurs von 214,4EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 352
Kursziel alt: 348
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 352
Kursziel alt: 348
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