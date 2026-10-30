Reddit (A): Google-KI schickt Aktie auf neues Jahrestief

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Reddit (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -47,17 % verkraften.

Googles KI-Suche bedroht die Nutzerzahlen von Reddit und setzt die Aktie unter Druck. Der Kurs fällt auf ein neues 52-Wochen-Tief. Zugleich verschärft sich der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq wegen zunehmender Sorgen um Künstliche Intelligenz.

Auf Wochensicht hat die Reddit (A) Aktie damit -36,36 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,38 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Reddit (A) -58,00 % verloren.

Reddit (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -36,36 % 1 Monat -35,38 % 3 Monate -47,17 % 1 Jahr -54,84 %

Informationen zur Reddit (A) Aktie

Stand: 30.10.2026, 16:52 Uhr

Reddit ist eine führende Plattform für soziale Nachrichten und Diskussionen, bekannt für seine themenspezifischen Foren und die Möglichkeit, Inhalte anonym zu teilen und zu bewerten. Es konkurriert mit großen sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, hebt sich jedoch durch seine einzigartige Community-Struktur und die demokratische Bewertung von Inhalten ab.

Es gibt 146 Mio. Reddit (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,05 Mrd. € wert.

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Lohnt sich ein Investment in die Reddit (A) Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Reddit (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Reddit (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.