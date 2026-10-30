Intel-Aktie crasht ins Bodenlose, Analysten streichen Kursziel zusammen!

Auch die Analysten der Bank of America ziehen die Reißleine. Sie stufen die Aktie von Buy auf Neutral ab und senken das Kursziel kräftig von 145 auf 100 US-Dollar. Der Rückenwind aus dem Rechenzentrum reicht aus ihrer Sicht nicht, um die Schwäche im PC-Geschäft und die Engpässe bei der Versorgung auszugleichen.

Nach einer enttäuschenden Prognose verlieren Anleger am Freitag die Geduld mit Intel . Die Aktie, die schon nachbörslich am Donnerstag um rund 20 Prozent eingebrochen war, fiel nach US-Börsenstart am Freitag weiter. Ein Minus von über 29 Prozent lässt die Aktie auf den niedrigsten Stand seit April fallen. Von ihrem Höchststand im Sommer haben die Papiere mittlerweile mehr als 50 Prozent verloren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Besonders schwer wiegt der Einbruch bei den PC-Auslieferungen. Für das vierte Quartal rechnen die Experten mit einem Minus von 25 bis 30 Prozent zum Vorquartal, im ersten Halbjahr 2027 dürfte der Lagerabbau weitergehen. Bei Server-Prozessoren läuft es dank des Booms rund um KI-Agenten zwar gut, doch knappe Substrate bremsen. Zudem hinken Intels Chips technisch AMD und ARM-basierten Rivalen hinterher, die zwei- bis viermal so schnell wachsen.

Auch in der Auftragsfertigung fehlen der BofA greifbare Erfolge. Intel habe bislang zu wenig Zuspruch externer Kunden vorweisen können. Im Gespräch sind etwa Wafer für Apples M-Chips und Packaging für MediaTek.

Das neue Kursziel entspricht einem Börsenwert von rund 550 Milliarden US-Dollar, davon etwa 450 Milliarden für das Produktgeschäft und 100 Milliarden für die Foundry. Letztere könnte spürbar zulegen, sobald Intel Kunden für die Fertigungsprozesse 18A-P oder 14A meldet. Da die Aktie bei Investoren eher untergewichtet ist, könnten solche Nachrichten eine Erholung anstoßen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,24 % und einem Kurs von 58,00EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 17:38 Uhr) gehandelt.





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