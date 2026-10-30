CDW Corporation bricht um 11,59 % ein und verliert stärker als der US 500

Obwohl die CDW Corporation Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,86 %.

Der Kursverlust von CDW Corporation fällt deutlich stärker aus als der Rückgang des US 500, der um 0,95 % nachgibt. Bei den Wettbewerbern ist das Bild uneinheitlich: Dell Technologies verliert 5,03 %, HP gibt um 1,69 % nach, während IBM um 0,66 % zulegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die CDW Corporation Aktie damit -10,46 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,89 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +13,40 % gewonnen.

Während CDW Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,95 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von CDW Corporation?

IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,66 %. HP notiert im Minus, mit -1,69 %. Dell Technologies Registered (C) notiert im Minus, mit -5,03 %.

CDW Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,46 % 1 Monat +14,89 % 3 Monate +1,86 % 1 Jahr -3,12 %

Stand: 30.10.2026, 17:00 Uhr

Die Aktie von CDW Corporation erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,80 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,46 %.

Informationen zur CDW Corporation Aktie

CDW Corporation ist ein führender IT-Reseller und -Dienstleister für Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen in Nordamerika. Angebot: Hardware, Software, Cloud-, Security- und Managed-Services. Starke Marktstellung durch breites Portfolio, Herstellerbeziehungen und Lösungsberatung. Wichtige Wettbewerber: SHI, Insight, Softchoice, Connection. USP: Skalierung, vertikale Spezialisierung, Beschaffungs- und Integrationskompetenz.

Es gibt 125 Mio. CDW Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,38 Mrd.EUR € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

CDW Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der CDW Corporation Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CDW Corporation Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.