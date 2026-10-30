🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCDW Corporation AktievorwärtsNachrichten zu CDW Corporation

    CDW Corporation bricht um 11,59 % ein und verliert stärker als der US 500

    Aktie im Fokus

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    CDW Corporation sackt um 11,59 % ab, ohne dass ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch erkennbar ist.

    Aktie im Fokus - CDW Corporation bricht um 11,59 % ein und verliert stärker als der US 500
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Der Kursverlust von CDW Corporation fällt deutlich stärker aus als der Rückgang des US 500, der um 0,95 % nachgibt. Bei den Wettbewerbern ist das Bild uneinheitlich: Dell Technologies verliert 5,03 %, HP gibt um 1,69 % nach, während IBM um 0,66 % zulegt.

    CDW Corporation Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 30.10.2026

    Obwohl die CDW Corporation Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,86 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    7.133,93€
    Basispreis
    4,17
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.094,77€
    Basispreis
    4,52
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf Wochensicht hat die CDW Corporation Aktie damit -10,46 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,89 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +13,40 % gewonnen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Während CDW Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,95 %.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von CDW Corporation?

    IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,66 %. HP notiert im Minus, mit -1,69 %. Dell Technologies Registered (C) notiert im Minus, mit -5,03 %.

    CDW Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,46 %
    1 Monat +14,89 %
    3 Monate +1,86 %
    1 Jahr -3,12 %
    Stand: 30.10.2026, 17:00 Uhr

    Die Aktie von CDW Corporation erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,80 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,46 %.

    Informationen zur CDW Corporation Aktie

    CDW Corporation ist ein führender IT-Reseller und -Dienstleister für Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen in Nordamerika. Angebot: Hardware, Software, Cloud-, Security- und Managed-Services. Starke Marktstellung durch breites Portfolio, Herstellerbeziehungen und Lösungsberatung. Wichtige Wettbewerber: SHI, Insight, Softchoice, Connection. USP: Skalierung, vertikale Spezialisierung, Beschaffungs- und Integrationskompetenz.

    Es gibt 125 Mio. CDW Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,38 Mrd.EUR € wert.

    Fokus Aktien mit extremen Handelsvolumen am Freitag, den 30.10.2026


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Freitag dem 30.10.2026 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen. Eine Aktie, die trendet, …

    Börsenstart USA - 30.10. - US Tech 100 schwach -1,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    CDW Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der CDW Corporation Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CDW Corporation Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    CDW Corporation

    -11,48 %
    -9,99 %
    +14,96 %
    +1,87 %
    -3,32 %
    -29,92 %
    -19,10 %
    +813,11 %
    ISIN:US12514G1085WKN:A1W0KL
    CDW Corporation direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Fokus CDW Corporation bricht um 11,59 % ein und verliert stärker als der US 500 CDW Corporation sackt um 11,59 % ab, ohne dass ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch erkennbar ist.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     