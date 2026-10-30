Aktien heute: Intel und OHB unter Druck, Regeneron legt kräftig zu

Nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Wochen fällt OHB um 9,94 Prozent auf 222,00 Euro. Auf Wochensicht bleibt ein Plus von 7,87 Prozent, auf Monatssicht von 24,03 Prozent. Seit Jahresbeginn gewinnt der Raumfahrtkonzern 92,70 Prozent. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nicht.

Technologiewerte stehen am 30.10.2026 unter Druck. Der TecDAX verliert 1,60 Prozent, der US Tech 100 gibt 1,88 Prozent nach. Der DAX sinkt um 0,95 Prozent, der Eurozone 50 um 1,07 Prozent und der US 30 um 0,68 Prozent. Enttäuschende Geschäftsaussagen von Intel und Sorgen über hohe KI-Ausgaben belasten die Stimmung. Zugleich setzen sich einzelne Pharma- und Biotechaktien deutlich vom schwachen Umfeld ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im wallstreetONLINE-Forum treffen Erwartungen an einen möglichen Satellitenauftrag auf Sorgen vor einem Rückschlag nach der Rally. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen und mögliche weitere Verkäufe bei fallenden Kursen. Andere Teilnehmer setzen auf zusätzliche Impulse durch einen Auftrag. Eine bestätigte Vergabe steht damit nicht fest.

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OHB: 222,00€ (-9,94 %)

Intel: Schwacher Ausblick verschärft den Kursrutsch

Eine enttäuschende Prognose setzt Intel unter Druck. Steigende Speicherpreise bremsen den PC-Absatz, hinzu kommen Lieferkettenprobleme. Die Aktie verliert 9,65 Prozent auf 58,59 Euro. Damit summiert sich das Wochenminus auf 24,10 Prozent und der Monatsverlust auf 42,50 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt dennoch ein Plus von 84,47 Prozent.

RBC senkt das Kursziel von 100 auf 75 US-Dollar und belässt die Einstufung auf „Sector Perform“. Die Bank verweist auf Gegenwind im PC-Geschäft.

Die Forendiskussion ist überwiegend skeptisch. Teilnehmer bezweifeln die fundamentale Grundlage des vorangegangenen Kursanstiegs und rechnen teilweise mit weiteren Verlusten. Zugleich bleibt die erhoffte kurzfristige Erholung ein Thema.

Intel: 58,59€ (-9,65 %)

Datadog Registered (A): Deutlicher Verlust trotz starkem Börsenjahr

Bei Datadog Registered (A) steht einem Tagesverlust von 9,62 Prozent weiterhin ein deutlicher Jahresgewinn gegenüber. Die Aktie des Anbieters für IT-Überwachung und -Sicherheit kostet 209,00 Euro und liegt seit Jahresbeginn 83,23 Prozent im Plus. Auf Monatssicht verliert sie 9,31 Prozent. Unternehmensnachrichten, die den heutigen Rückgang konkret erklären, liegen zunächst nicht vor.

Datadog Registered (A): 209,00€ (-9,62 %)

SanDisk Corporation: Rekordquartal überzeugt an der Börse nicht

Rekordzahlen verhindern bei SanDisk keinen Kursverlust. Der Speicherchiphersteller steigert seinen Quartalsumsatz binnen Jahresfrist auf nahezu das Fünffache und übertrifft beim Gewinn die Erwartungen. Das Management kündigt zudem einen Aktiensplit im Verhältnis acht zu eins an.

Dennoch fällt die Aktie um 8,66 Prozent auf 1.055,00 Euro. Auf Monatssicht beträgt das Minus 30,82 Prozent, seit Jahresbeginn 26,99 Prozent. Die starke Geschäftsentwicklung und die negative Kursentwicklung laufen damit auseinander. Ein konkreter zusätzlicher Auslöser für den Rückgang ist nicht erkennbar.

SanDisk Corporation: 1.055,00€ (-8,66 %)

Astera Labs: Monatsverlust nimmt zu

Der Monatsverlust bei Astera Labs weitet sich auf 27,80 Prozent aus. Heute gibt die Aktie um 8,42 Prozent auf 228,50 Euro nach. Seit Jahresbeginn liegt der Spezialist für Verbindungslösungen in Rechenzentren noch 60,92 Prozent im Plus. Einen konkreten Auslöser für die heutige Bewegung gibt es nicht.

Astera Labs: 228,50€ (-8,42 %)

PVA TePla: Tagesminus schmälert den Wochengewinn

Trotz des heutigen Rückgangs bleibt PVA TePla auf Wochensicht im Plus. Die Aktie des Spezialmaschinenbauers verliert 7,97 Prozent auf 29,67 Euro, der Wochengewinn beträgt noch 6,44 Prozent. Seit Jahresbeginn steht ein Zuwachs von 30,15 Prozent. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser des Kursverlusts liegen zunächst nicht vor.

PVA TePla: 29,67€ (-7,97 %)

Qualcomm: Jahresplus schrumpft deutlich

Qualcomm fällt um 7,80 Prozent auf 147,82 Euro. Damit liegt die Aktie des Mobilfunkchip- und Lizenzanbieters seit Jahresbeginn nur noch knapp im Plus: Der Zuwachs beträgt 0,52 Prozent. Auf Monatssicht verliert der Titel 8,91 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Grund für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

Qualcomm: 147,82€ (-7,80 %)

Bechtle: Internationale Ausrichtung trifft auf schwachen Kurs

Bei Bechtle richtet sich die Aufmerksamkeit im Forum auf die Berufung von Martin Kaloudis in eine internationale Führungsrolle. Die Personalie wird als Zeichen einer stärkeren internationalen Ausrichtung positiv aufgenommen. Dem steht Ernüchterung über den fallenden Aktienkurs gegenüber. Ein Zusammenhang zwischen Personalie und Kursverlust ist nicht belegt.

Die Aktie des IT-Dienstleisters gibt um 6,57 Prozent auf 33,29 Euro nach. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf 23,60 Prozent.

Bechtle: 33,29€ (-6,57 %)

Siemens Energy: Anleger setzen auf die breite Geschäftsbasis

Die breite Schwäche von Technologiewerten, höhere Ölpreise und schwache Vorgaben aus den USA und Asien prägen das Marktumfeld. Siemens Energy verliert darin 6,02 Prozent auf 126,35 Euro. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist nicht erkennbar. Auf Wochensicht bleibt ein Gewinn von 6,33 Prozent, auf Monatssicht steht ein Minus von 11,74 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt trotz des Rückgangs das Vertrauen in die langfristigen Geschäftschancen. Teilnehmer betonen die breite Aufstellung des Energieausrüsters und seine Rolle bei Elektrifizierung und Energiewende. Die starke Fokussierung des Marktes auf das KI-Thema stößt auf Kritik. Daneben werden Absicherungen gegen weitere Kursverluste diskutiert.

Siemens Energy: 126,35€ (-6,02 %)

AIXTRON: Auftragsstärke und Kapazitätsfragen im Fokus

Hohe Auftragseingänge und längere Lieferzeiten bestimmen die Debatte um AIXTRON. Nach Einschätzung von mwb research kann der Anlagenbauer noch mehrere Quartale von der starken Nachfrage profitieren. Die DZ Bank senkt dagegen ihren fairen Aktienwert von 40,00 auf 37,50 Euro und hält an der Einstufung „Halten“ fest.

Die Aktie fällt um 4,17 Prozent auf 32,18 Euro. Auf Wochensicht bleibt sie mit 11,66 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn beträgt der Gewinn 86,68 Prozent.

In der Community stehen vor allem die Umsetzung der Aufträge und die Produktionskapazitäten im Mittelpunkt. Diskutiert werden die Personalsuche und die Frage, wie schnell AIXTRON die Kapazitäten an die Nachfrage anpassen kann.

AIXTRON: 32,18€ (-4,17 %)

Regeneron Pharmaceuticals: Kräftiger Anstieg gegen den Markttrend

Mit einem Sprung um 11,97 Prozent auf 820,15 Euro setzt sich Regeneron Pharmaceuticals deutlich vom schwachen Marktumfeld ab. Der Biotechkonzern gewinnt auf Wochensicht 12,59 Prozent und auf Monatssicht 23,89 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie 24,22 Prozent im Plus. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den heutigen Anstieg gibt es nicht.

Regeneron Pharmaceuticals: 820,15€ (+11,97 %)

T-Mobile US: Erholung bei weiter negativer Jahresbilanz

T-Mobile US erholt sich um 5,79 Prozent auf 141,22 Euro. Das Wochenplus steigt damit auf 3,15 Prozent. Die längerfristige Bilanz bleibt jedoch negativ: Auf Monatssicht verliert die Aktie 2,20 Prozent, seit Jahresbeginn 18,13 Prozent. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser des heutigen Anstiegs liegen zunächst nicht vor.

T-Mobile US: 141,22€ (+5,79 %)

Bayer: Glyphosat-Urteil stärkt die Zuversicht

Ein positives Glyphosat-Urteil steht bei Bayer im Mittelpunkt der Forendiskussion. Teilnehmer verweisen auf einen gewonnenen US-Prozess zu Roundup und werten die Entwicklung als Fortschritt bei den Rechtsrisiken. Die Aktie steigt um 5,04 Prozent auf 50,20 Euro. Der Wochengewinn erreicht 14,11 Prozent, seit Jahresbeginn legt Bayer 35,33 Prozent zu.

Die Stimmung im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend zuversichtlich. Diskutiert werden die Entwicklung unter Konzernchef Bill Anderson und die Perspektiven der Monsanto-Übernahme. Kritik an der längerfristigen Kursbilanz bleibt bestehen. Andere Teilnehmer betonen die Stärke der operativen Geschäfte und sehen die Ausgangslage bei den Glyphosat-Risiken verbessert.

Bayer: 50,20€ (+5,04 %)

Sanofi: Quartalszahlen sorgen für Zuversicht

Starke Quartalszahlen und eine angehobene Jahresprognose prägen die Diskussion über Sanofi. Im Forum werden die Ergebnisse positiv aufgenommen. Teilnehmer sehen den Kursanstieg als Bestätigung der freundlichen Entwicklung im Wochenverlauf.

Die Sanofi-Aktie gewinnt 4,42 Prozent auf 79,76 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Plus 7,57 Prozent, auf Monatssicht 11,22 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Verlust von 3,72 Prozent.

Sanofi: 79,76€ (+4,42 %)

Amazon: Cloud-Wachstum und KI-Kosten bestimmen die Debatte

Das Cloud-Geschäft von Amazon wächst kräftig. AWS steigert den Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 39 Prozent auf 46 Milliarden US-Dollar. Zugleich sorgen die hohen Ausgaben für den KI-Ausbau für Diskussionen über die künftige Profitabilität.

Die Aktie legt heute um 4,32 Prozent auf 214,13 Euro zu. Auf Wochensicht bleibt ein Minus von 4,68 Prozent, seit Jahresbeginn ein Plus von 7,67 Prozent. UBS bestätigt die Kaufbewertung und hebt das Kursziel von 348 auf 352 US-Dollar an.

Im wallstreetONLINE-Forum treffen langfristige Zuversicht und Sorgen über die Investitionskosten aufeinander. Einige Teilnehmer betonen die Stärke des Zusammenspiels von Handel, Cloud und Logistik. Andere richten den Blick auf den Gewinnrückgang und den hohen Kapitalbedarf für Rechenzentren.

Amazon: 214,13€ (+4,32 %)

Fazit

Der Handelstag zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Einzelwerten. Bei Intel belastet der Ausblick, während SanDisk trotz starker Geschäftszahlen fällt. Regeneron, Bayer und Sanofi zählen zu den Gewinnern. Nicht für jede starke Kursbewegung ist ein konkreter Auslöser erkennbar.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.