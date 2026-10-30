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    SpaceX bekommt Konkurrenz: Diese Alternative sorgt jetzt für Aufsehen!

    Auftragsbestand explodiert

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    L3Harris ist nach Umsatz eines der größten Unternehmen der Space Economy. Am Donnerstag hat die Alternative zu SpaceX sehr starke Zahlen präsentiert!

    Für Sie zusammengefasst
    Auftragsbestand explodiert - SpaceX bekommt Konkurrenz: Diese Alternative sorgt jetzt für Aufsehen!
    Foto: Unsplash

    SpaceX – nur dem Namen nach ein Raumfahrtunternehmen?

    Vielen Anlegerinnen und Anlegern gilt das von Tesla-Chef Elon Musk gegründete SpaceX als das Raumfahrtunternehmen schlechthin, doch die jüngst vorgelegten Quartalszahlen wecken Zweifel an dieser Betrachtungsweise, denn besonders stark wächst der Konzern in den Bereichen KI und Cloud-Computing. Hier soll auch ein Großteil der anvisierten bis zu 40 Milliarden US-Dollar investiert werden. Das Raumfahrtgeschäft spielt wirtschaftlich eine untergeordnete Rolle.

    Anders ist das beim Luft- und Raumfahrtkonzern L3Harris. Hier entfällt inzwischen mehr als die Hälfte der Erlöse auf die Sparte Space & Mission Systems. Jährlich erwirtschaftet der Konzern im Raumfahrtgeschäft einen Umsatz im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich.

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    Das Unternehmen ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Branche und ein wichtiger Zulieferer mit Kompetenzen insbesondere in den Bereichen Antriebs-, Kommunikations- und Energieversorgungslösungen. Dabei war L3Harris an wichtigen und prestigeträchtigen NASA-Projekten, wie dem Weltraumteleskop James Webb beteiligt.

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    Umsätze legen dank starkem Raketengeschäft deutlich zu

    Am Donnerstag hat L3Harris seine Zahlen zum vergangenen Quartal vorgelegt, diese fielen sehr stark aus. Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 9,3 Prozent auf 5,9 Milliarden US-Dollar zu, womit die Erwartungen um 80 Millionen US-Dollar übertroffen wurden.

    Dabei näherte sich der Konzern in der Raumfahrtsparte mit 2,966 Milliarden US-Dollar nach zuvor 2,77 Milliarden US-Dollar erstmals der Grenze von 3 Milliarden US-Dollar. Den prozentual stärksten Anstieg verzeichnete das Raketengeschäft, wo die Erlöse von 925 Millionen US-Dollar auf 1,054 Milliarden US-Dollar kletterten – eine Folge auch der nach dem Iran-Krieg leeren US-Munitionsbestände.

    Margenexpansion treibt Gewinnentwicklung

    Auch operativ gelang L3Harris eine deutliche Steigerung. Der Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) landete mit 3,13 US-Dollar um 32 Cent über den Erwartungen. Hierzu trug vor allem die von 10,5 auf 11,1 Prozent verbesserte EBIT-Marge bei.

    Insgesamt erwirtschaftete L3Harris einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 586 Millionen US-Dollar nach 458 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal (+28,0 Prozent). Der operative Cashflow legte von 640 auf 879 Millionen US-Dollar (+37,3 Prozent) zu. Damit waren die Ausschüttungen in Höhe von 232 Millionen US-Dollar gut gedeckt.

    Gesamtjahresprognose angehoben, Rekordauftragsbestand

    Seine Gesamtjahresprognose hat das Unternehmen angehoben. Nach bislang 23,0 bis 23,5 Milliarden US-Dollar werden jetzt Erlöse von 23,2 bis 23,7 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich dabei auf 11,80 bis 12,00 US-Dollar belaufen. Das übertrifft die Konsensschätzung von 11,76 US-Dollar hinreichend.

    Unterstützt wird die Aussicht auf noch bessere Geschäfte durch einen starken Auftragseingang in Höhe von 7,3 Milliarden US-Dollar. Insgesamt verfügt L3Harris jetzt über Aufträge im Wert von 42 Milliarden US-Dollar, was einen neuen Unternehmensrekord bedeutet. 

    L3Harris Technologies

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    Nach monatelanger Talfahrt: Aktie beschleunigt Trendwende

    In der US-Vorbörse zeigten sich Anlegerinnen und Anleger zunächst begeistert, die Aktie legte in der Spitze um 3,5 Prozent zu. Nach zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen konnte sie dieses Plus kurz nach der Handelseröffnung zurückerobern und schließlich auch halten.

    Nach einer monatelangen Talfahrt und einer Erholung von fast 15 Prozent in den vergangenen Wochen deutet alles auf eine beschleunigte Trendwende der Aktie hin. Während die Position oberhalb der 50-Tage-Linie ausgebaut wird, schrumpft die Distanz zur 200-Tage-Linie, deren Überwinden die Rückkehr zum mehrjährigen Aufwärtstrend bedeuten würde.

    Fazit: Mehr Space für weniger Geld!

    Von fundamentaler Seite sind die Weichen für dieses Vorhaben nach dem starken Ergebnisbericht gestellt. Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnprognose ist L3Harris für 2026 mit einem (GAAP-konformen) KGVe von 22,8 bewertet, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 21,6 liegt und durch ein attraktives Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 1,31 gerechtfertigt wird, das damit um etwa 11 Prozent unter der Vergleichsgruppe liegt.

    Für das Finanzjahr 2027 bewerten Analystinnen und Analysten L3Harris aktuell mit einem Gewinnvielfachen von 19,3. Nach der angehobenen Unternehmensprognose und dem beschleunigten Unternehmenswachstum dürfte es jedoch zu Revisionen zur Oberseite kommen, womit die Aktie noch günstiger erscheint. Raumfahrt-Fans greifen zu!

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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