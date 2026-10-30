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    Nordseeklinik Helgoland leitet Insolvenzverfahren ein

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    Nordseeklinik Helgoland leitet Insolvenzverfahren ein
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    HELGOLAND (dpa-AFX) - Die Nordseeklinik auf Helgoland hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Ziel ist, die internistische und chirurgische Krankenversorgung sicherzustellen, wie Geschäftsführer Sten Wessels mitteilte. Damit sollten die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die auch vom Land und den Krankenkassen gewünschte Zukunft als sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung geschaffen werden.

    Besondere Lage Helgolands weit draußen in der Deutschen Bucht

    Eine besondere Situation ergibt sich durch die Lage Helgolands weit vor der deutschen Nordseeküste. In allen anderen Teilen der Bundesrepublik sei ein niedergelassener Chirurg oder ein Krankenhaus mit chirurgischer Abteilung innerhalb von höchsten 30 Minuten erreichbar, so Wessels. Deshalb sehe das Bundesrecht dort keine chirurgische Grundversorgung durch eine sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung vor. Helgolands Lage und die Risiken durch Wind und Wetter machten die ständige Erreichbarkeit eines Chirurgen auf dem Festland in 30 Minuten jedoch nicht möglich.

    Bei Knochenbrüchen, tiefen Schnittwunden, lebensbedrohlichem Pneumothorax oder ähnlichen Notfällen könnten Insulaner und Gäste ohne chirurgische Station auf Helgoland nicht versorgt werden. Abhilfe könnte eine Rechtsverordnung des Landes schaffen, die im Krankenhausentgeltgesetz auch vorgesehen sei.

    "Die Nordseeklinik ist deshalb sicher, dass die Politik die Voraussetzungen schaffen wird, um zukünftig neben der internistischen Versorgung auch die stationäre chirurgische Versorgung auf der einzigen Hochseeinsel Deutschlands sicherzustellen", teilte der Geschäftsführer mit.

    Das Eigenverwaltungsverfahren der Nordseeklinik Helgoland ist nach Wessels Angaben Teil einer Anpassungsstrategie, um die medizinische Versorgung der Bewohner und Besucher von Helgoland sicherzustellen. Während des Verfahrens werde die Klinik weiter vom Geschäftsführer und nicht von einem Insolvenzverwalter geführt. Das zuständige Amtsgericht habe einen vorläufigen Sachwalter bestellt.

    Die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) betonte, die medizinische Notfallversorgung sei weiterhin gesichert. "Die bewährte Zusammenarbeit zwischen der Nordseeklinik und der RKiSH bleibt bestehen. Für die Menschen auf der Insel und ihre Gäste ist entscheidend, dass sie sich auch künftig auf eine verlässliche medizinische Notfallversorgung verlassen können", so der Geschäftsführer der RKiSH, Sönke Lase.

    Krankenhaus mit 24 Betten und 40 Mitarbeitern

    Die Nordseeklinik Helgoland hat nach Wessels Angaben 24 Betten und 40 Angestellte. Sie leiste für rund 1.500 Inselbewohner und jährlich etwa 300.000 Urlaubs-, Kur- und Tagesgäste medizinische Versorgung in den Bereichen der Inneren Medizin, der Chirurgie sowie der Unfallchirurgie. Gleichzeitig ist der angegliederte Rettungsdienst für die Erstversorgung bei medizinischen Notfällen zuständig. Die neurologische Station verfüge über lange Erfahrung im Bereich Parkinson./moe/DP/zb







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