Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.897,85USD pro Feinunze und notiert damit -3,06 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 49,19USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -5,65 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 113,54USD und verzeichnet ein Plus von +1,82 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 104,19USD und verzeichnet ein Plus von +1,25 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 990,50 USD -1,74 % Platin 1.437,50 USD -3,26 % Aluminium 3.024,36 USD -0,33 % Erdgas 2,877 USD -0,84 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -5,65 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.10.26, 17:29 Uhr.