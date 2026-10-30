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    Termine am 2. November 2026

    TAGESVORSCHAU

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ryanair, Forvia, Fox und Apple melden Zahlen
    • PMI-Daten aus Europa, China und den USA im Fokus
    • Digitalgipfel und Verbrauchertag prägen den Tag
    TAGESVORSCHAU - Termine am 2. November 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 2. November

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    --------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 31. OKTOBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen
    07:30 FRA: Forvia, Q3-Umsatz
    14:00 USA: Fox Corp, Q1-Zahlen
    22:00 CHE: Transocean, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Palantir, Q3-Zahlen
    22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Marriott International, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI 10/26
    07:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/26
    08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 9/26
    09:15 SPA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Industrieproduktion 9/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Online-Pressegespräch Frankfurt School of Finance & Management Einladung zum Start des neuen Private Credit Radar, Frankfurt

    10:00 DEU: Pressegespräch: Finanzplattform Nordnet startet in Deutschland Nordnet ist eine digitale Plattform für Sparen und Anlegen in Skandinavien und Finnland. 1996 in Stockholm gegründet, betreut das Unternehmen mit 900 Mitarbeitern mehr als 125 Milliarden Euro investiertes Kapital für 2,5 Millionen Kunden.

    13:00 DEU: Deutscher Verbrauchertag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Berlin + 14.30 Grußwort Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

    DEU: Digitalgipfel der Bundesregierung / Schwerpunkt KI, Berlin + 10.00 Eröffnung durch Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) anschließend Reden und Podiumsdiskussionen mit Schwerpunkt KI (EU-Regulierung, KI-Entwicklung und -Sicherheit, dt.-kanadische Kooperation) + 14.50 Roundtable mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + ca. 16.00 PK mit Merz und Wildberger

    DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen private Banken, Frankfurt/M.

    16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi







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