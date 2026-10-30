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    Clásico auf Augenhöhe

    Bayern gegen Dortmund

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bayern und Dortmund sind punktgleich an der Spitze
    • Kompany fehlt, Danks vertritt ihn; Kane wird geehrt
    • Freiburg will Rang drei festigen, Gladbach den zweiten Sieg
    Bayern gegen Dortmund - Clásico auf Augenhöhe
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Topspiel der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Bayern München an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) Borussia Dortmund . Vor dem achten Spieltag stehen beide Teams punktgleich an der Tabellenspitze, lediglich aufgrund der klar besseren Tordifferenz ist der deutsche Rekordmeister aus München Erster.

    Beim deutschen Clásico fehlt weiter Bayern-Trainer Vincent Kompany, der sich von einer Hirnhautreizung erholt. Er wird erneut von Assistenztrainer Aaron Danks vertreten. Vor dem Anpfiff in der Allianz Arena wird Bayern-Torjäger Harry Kane nochmals für den Gewinn des Ballon d'Or geehrt.

    Zuvor will der SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) beim seit fünf Ligaspielen sieglosen FC Augsburg Tabellenrang drei festigen. Der Vierte Bayer Leverkusen hat zu Hause den 15. VfB Stuttgart zu Gast. Die punktgleichen Verfolger RB Leipzig (5.), beim FC Schalke 04 gefordert, und Werder Bremen (6.) - gegen die in der zweiten Pokalrunde ausgeschiedene TSG 1899 Hoffenheim - wollen mit Erfolgen oben dranbleiben.

    Der Tabellenletzte Borussia Mönchengladbach hofft gegen den SC Paderborn auf den zweiten Saisonsieg./deg/DP/zb

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 3,045 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 17:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +63,40 %/+63,40 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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