DAX unter Druck: Siemens Energy bricht ein – Bayer trotzt dem Trend
Der Börsen-Tag
Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Während SDAX und TecDAX besonders nachgeben, setzen Bayer, PUMA und Global Payments positive Akzente.
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Entwicklung der Indizes**Aktienmärkte unter Druck – SDAX mit den größten Verlusten** Die deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes verzeichnen heute durchweg Verluste. Besonders deutlich fällt das Minus beim SDAX aus: Der Nebenwerteindex verliert 2,18 Prozent und steht bei 18.042,65 Punkten. Auch der TecDAX gibt mit einem Rückgang von 1,81 Prozent auf 4.084,28 Punkte überdurchschnittlich stark nach. Der DAX notiert bei 25.787,65 Punkten und liegt damit 1,11 Prozent im Minus. Etwas besser hält sich der MDAX, der 1,04 Prozent auf 30.459,35 Punkte verliert. Damit fallen die Abschläge bei den deutschen Standardwerten und mittelgroßen Unternehmen geringer aus als bei den kleineren Werten und dem Technologieindex. In den USA zeigt sich ebenfalls ein negatives Bild. Der US 500 sinkt um 1,23 Prozent auf 7.582,47 Punkte und verliert damit etwas stärker als DAX und MDAX. Der US 30 steht bei 51.910,20 Punkten und weist mit einem Minus von 0,83 Prozent den geringsten Rückgang der sechs verglichenen Indizes auf. Insgesamt stehen somit alle betrachteten Indizes unter Druck. Während sich der US 30 im Vergleich am besten behauptet, bilden SDAX und TecDAX die Schlusslichter.
DAX: Bayer an der Spitze, Siemens Energy schwächster WertBayer führte den DAX mit einem Plus von 4,71 Prozent an. Dahinter folgten Scout24 mit 2,48 Prozent und Airbus mit 2,30 Prozent. Auf der Verliererseite gab die Deutsche Bank um 3,21 Prozent nach. Infineon Technologies verlor 6,68 Prozent, Siemens Energy büßte 7,09 Prozent ein. Damit lag die Spanne zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert bei 11,80 Prozentpunkten.
MDAX: PUMA gewinnt, Siltronic gibt am stärksten nachPUMA war mit einem Anstieg um 5,87 Prozent der stärkste MDAX-Wert. Ströer legte 2,25 Prozent zu, Nemetschek 1,91 Prozent. Die größten Rückgänge verzeichneten Elmos Semiconductor mit 7,08 Prozent, Deutz mit 7,38 Prozent und Siltronic mit 8,17 Prozent. Zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lagen 14,04 Prozentpunkte.
SDAX: ATOSS Software vorn, OHB am EndeIm SDAX stieg ATOSS Software um 3,26 Prozent. Energiekontor gewann 1,53 Prozent, Carl Zeiss Meditec 1,50 Prozent. Die größten Verluste entfielen auf SGL Carbon mit 8,36 Prozent und LPKF Laser & Electronics mit 8,93 Prozent. OHB sank um 9,22 Prozent und war damit der schwächste Wert. Der Abstand zwischen Top und Flop betrug 12,48 Prozentpunkte.
TecDAX: ATOSS Software führt die Gewinnerliste anATOSS Software stand im TecDAX mit einem Plus von 3,26 Prozent an der Spitze. Deutsche Telekom gewann 2,03 Prozent, Nemetschek 1,91 Prozent. Die stärksten Rückgänge meldeten PVA TePla mit 7,76 Prozent und Siltronic mit 8,17 Prozent. OHB verlor 9,22 Prozent und verzeichnete damit das größte Minus. Zwischen den Extremwerten lagen 12,48 Prozentpunkte.
US 30: Verizon führt die Gewinnerliste anVerizon Communications stieg im US 30 um 3,16 Prozent. Amgen legte 2,46 Prozent zu, Merck & Co gewann 2,36 Prozent. Auch die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten im Plus: Amgen und Merck & Co stehen zugleich in der Topliste, Walmart gewann 2,29 Prozent. Die angegebenen Flopwerte weisen somit keine Kursverluste aus.
US 500: Deutliche Gewinne an der SpitzeGlobal Payments führte den US 500 mit einem Plus von 17,38 Prozent an. Regeneron Pharmaceuticals stieg um 11,61 Prozent, Veralto Corporation um 10,08 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien verbuchten ebenfalls Zuwächse: AbbVie gewann 1,79 Prozent, Deere 1,78 Prozent und Coca-Cola 1,77 Prozent. Auch hier zeigen die angegebenen Werte keine Verluste.
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