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    Datadog Registered (A) büßt 11,14 % ein und setzt Verlustserie fort

    Rücksetzer

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Datadog Registered (A) rutscht um 11,14 % ab, nachdem die Aktie im Tagesverlauf noch um 1,18 % im Plus liegt.

    Rücksetzer - Datadog Registered (A) büßt 11,14 % ein und setzt Verlustserie fort
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Der dritte Verlusttag in Folge setzt Datadog Registered (A) weiter unter Druck. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht. Die Aktie verliert deutlich stärker als der US Tech 100, der um 2,32 % nachgibt.

    Aktueller Stand der Datadog Registered (A) Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 30.10.2026

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Datadog Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -13,46 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Datadog Registered (A) Aktie damit -10,45 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Datadog Registered (A) +75,96 % gewonnen.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,32 % geändert.

    Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,45 %
    1 Monat -12,91 %
    3 Monate -13,46 %
    1 Jahr +54,80 %
    Stand: 30.10.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

    Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

    Es gibt 335 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,33 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Datadog Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 44,76 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,71 %.

    Börsenstart USA - 30.10. - US Tech 100 schwach -1,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Datadog Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Datadog Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Datadog Registered (A)

    -9,46 %
    -8,95 %
    -11,46 %
    -12,58 %
    +57,26 %
    +169,94 %
    +43,08 %
    +228,91 %
    ISIN:US23804L1035WKN:A2PSFR
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