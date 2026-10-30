HELLA: Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2026 im Überblick
Leichtes Umsatzplus, weniger Gewinn: FORVIA HELLA zieht nach neun Monaten 2026 eine gemischte Bilanz. Trotz schwachem Lichtgeschäft hält der Autozulieferer am Jahresausblick fest.
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- Der währungsbereinigte Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 1,0 % auf 5,925 Mrd. Euro; einschließlich Wechselkurseffekten lag er mit 5,883 Mrd. Euro 0,3 % über Vorjahr.
- Das Operating Income sank um 12,9 % auf 294 Mio. Euro; die Marge fiel von 5,8 % auf 5,0 %.
- Der Netto-Cashflow drehte von plus 68 Mio. Euro im Vorjahr auf minus 99 Mio. Euro; die Cashflow-Marge lag bei minus 1,7 %.
- Die Business Groups Elektronik und Lifecycle Solutions wuchsen um 5,2 % auf 2,712 Mrd. Euro beziehungsweise um 4,2 % auf 770 Mio. Euro.
- Im Lichtbereich ging der Umsatz um 6,3 % auf 2,563 Mrd. Euro zurück, unter anderem wegen geringerer Abrufe und auslaufender Großprojekte.
- FORVIA HELLA bestätigte den Jahresausblick: währungsbereinigter Umsatz von 7,4 bis 7,9 Mrd. Euro, Operating-Income-Marge von 5,4 bis 6,0 % und Netto-Cashflow-Marge von mindestens 1,8 %.
Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse zum 3. Quartal GJ 2026; Pressemitteilung, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei HELLA ist am 30.10.2026.
Der Kurs von HELLA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,71 % im Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.431,45PKT (-1,30 %).
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