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    Scheinwerferhersteller Forvia Hella mit stabilem Umsatz - Ergebnis geht zurück

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    Für Sie zusammengefasst
    • Elektronikkosten lassen operatives Ergebnis sinken
    • Umsatz bleibt im rückläufigen Markt stabil
    • Jahresprognose für das laufende Jahr bestätigt
    Scheinwerferhersteller Forvia Hella mit stabilem Umsatz - Ergebnis geht zurück
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Forvia Hella hat in den ersten neun Monaten wegen höherer Kosten für Elektronikbauteile operativ weniger verdient. Den Umsatz hielt das Unternehmen in einem rückläufigen Gesamtmarkt dagegen stabil. Das operative Ergebnis sei bis Ende September um 13 Prozent auf 294 Millionen Euro gefallen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am frühen Freitagabend nach Börsenschluss in Lippstadt mit. Der Umsatz lag mit 5,88 Milliarden Euro minimal über dem Vorjahreswert - bereinigt um Währungseffekte sei der Erlös um ein Prozent gestiegen. Das zum französischen Forvia-Konzern gehörende Unternehmen bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr./zb/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Forvia Aktie

    Die Forvia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 8,42 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Forvia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Forvia zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %.






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