JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Zahlen zum dritten Quartal und Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz von 110 auf 85 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Neutral". Seine angepassten Schätzungen berücksichtigten nun erhebliche Abschreibungen sowie Sonderposten, die das Quartal beeinflusst hätten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 69,68EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
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