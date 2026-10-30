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    MAX Automation passt 2026-Prognose an – die Details

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    Weniger Aufträge, höhere Restrukturierungskosten: MAX Automation korrigiert die Jahresziele 2026 nach unten. Vor allem die schwache Entwicklung bei Vecoplan belastet.

    MAX Automation passt 2026-Prognose an – die Details
    • MAX Automation senkt und präzisiert am 30. Oktober 2026 die Prognose für das Gesamtjahr 2026.
    • Der erwartete Umsatz liegt nun bei **300 bis 330 Mio. Euro**, zuvor waren **320 bis 370 Mio. Euro** prognostiziert.
    • Das erwartete operative EBITDA beträgt **10 bis 14 Mio. Euro**, nach bisher **12 bis 18 Mio. Euro**.
    • Hauptgrund ist die schwächere operative Entwicklung der Vecoplan-Gruppe infolge eines niedrigeren Auftragseingangs.
    • Zusätzlich belasten höhere Restrukturierungskosten bei Vecoplan sowie Kosten für Restrukturierungen bei NSM + Jücker.
    • Finanzinformationen zum dritten Quartal 2026 sollen am **10. November 2026** veröffentlicht werden.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei MAX Automation ist am 01.11.2026.

    Der Kurs von MAX Automation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,58 % im Minus.
    7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,2800EUR das entspricht einem Minus von -0,22 % seit der Veröffentlichung.


    MAX Automation

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    ISIN:DE000A2DA588WKN:A2DA58
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