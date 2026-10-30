hep global: Refinanzierungsabschluss wohl erst 2027
Spätere Refinanzierung, weniger Umsatz: hep global erwartet erst 2027 eine langfristige Finanzierungslösung und senkt wegen Margendrucks und verschobener Projekttransaktionen die Umsatzprognose.
Foto: adobe.stock.com
- hep global erwartet den Abschluss der Gespräche über eine langfristige Refinanzierung erst im Geschäftsjahr 2027.
- Die Verhandlungen mit potenziellen Kapitalgebern werden aktiv fortgeführt.
- Die Refinanzierung soll die Kapitalstruktur stärken, die finanzielle Flexibilität erhöhen und weiteres Wachstum ermöglichen.
- Eine langfristige Finanzierungslösung soll insbesondere die Rückzahlung des im November 2027 fälligen Green Bonds 2021/2027 ermöglichen.
- Wegen anhaltenden Margendrucks und verschobener Projekttransaktionen senkt hep global die Umsatzprognose auf 40 bis 45 Mio. Euro, zuvor 45 bis 55 Mio. Euro.
- Die EBIT-Prognose liegt nun bei 1 bis 5 Mio. Euro; bisher waren 0 bis 10 Mio. Euro erwartet worden.
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