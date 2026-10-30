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    Nordic Semiconductor weist die Funktionsfähigkeit von Bluetooth High Data Throughput auf Chipebene nach

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    Bluetooth High Data Throughput stellt eine bedeutende Erweiterung der Funktionen von Bluetooth Low Energy dar und erhöht die maximale Übertragungsgeschwindigkeit auf nahezu das Vierfache, ohne dass Produkthersteller auf die drahtlose Technologie, Software sowie Tools verzichten müssen, auf die sie sich bereits verlassen.

    OSLO, Norwegen, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor (OSE: NOD), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Konnektivitätslösungen mit geringem Stromverbrauch, weist heute mit einer Videovorführung die Funktionsfähigkeit der kommenden Bluetooth High Data Throughput (HDT)-Funktion auf Chipebene nach. Nordic, das als führendes Unternehmen im Bereich der Bluetooth-Technologie anerkannt ist, gehört zu den ersten Anbietern, welche die Unterstützung von Bluetooth HDT aufzeigen.

    Nordic Semiconductor Logo

    Durch die Unterstützung längerer Pakete ermöglicht Bluetooth HDT Wearables, Smart-Home-Geräten, PC-Zubehör, Hörgeräten und anderen Bluetooth Low Energy (LE)-Produkten eine deutlich schnellere Datenübertragung bei gleichzeitiger Beibehaltung der Energieeffizienz von Bluetooth LE.

    Basiert auf Bluetooth LE, das bereits von Milliarden Geräten genutzt wird  

    Nordic wird Bluetooth HDT Entwicklern über die Standardsoftware, Tools sowie die Entwicklungsumgebung zugänglich machen, die Kunden bereits heute nutzen. Das bedeutet, dass Produktentwickler eine schnellere Datenübertragung integrieren können, ohne mit einem neuen Software-Stack, neuen Tools oder einem neuen Anbieter von vorne beginnen zu müssen. 

    Eine Verbesserung der Bluetooth LE-Funktionalität 

    Die Veröffentlichung von Bluetooth HDT durch die Bluetooth Special Interest Group (SIG) wird für Ende 2026 erwartet. Die Technologie wird neue Möglichkeiten schaffen, mehr Daten pro Funkübertragung zu übertragen, und zugleich längere Datenpakete unterstützen, die eine Bluetooth-Datenübertragung mit höherer Bandbreite ermöglichen. 

    Das Unternehmen wird die Technologie auf der electronica 2026 in München am Stand C6 159 präsentieren. Bis dahin kann die Bluetooth-HDT-Vorführung von Nordic in diesem Video (LINK) angesehen werden.

    Produktdesigner, die Bluetooth HDT mit Nordic erkunden möchten, können mehr erfahren und ihr Interesse auf  nordicsemi.com/BluetoothHDT bekunden.

    Informationen zu Nordic Semiconductor

    Nordic Semiconductor ist ein führendes Unternehmen im Bereich drahtloser IoT-Lösungen mit geringem Stromverbrauch und bietet die grundlegende Plattform sowie drahtlose Technologien, die IoT-Geräte weltweit für die Konsumgüter-, Gesundheits- und Industriemärkte miteinander verbinden.

    Durch das Angebot erstklassiger Hardware, integrierter Software, Entwicklungswerkzeuge sowie Cloud-Diensten für das Lebenszyklusmanagement vereinfacht das Unternehmen die Entwicklung und Wartung sicherer, zuverlässiger sowie skalierbarer vernetzter Produkte. www.nordicsemi.com

     

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    Nordic Semiconductor weist die Funktionsfähigkeit von Bluetooth High Data Throughput auf Chipebene nach Bluetooth High Data Throughput stellt eine bedeutende Erweiterung der Funktionen von Bluetooth Low Energy dar und erhöht die maximale Übertragungsgeschwindigkeit auf nahezu das Vierfache, ohne dass Produkthersteller auf die drahtlose Technologie, …
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