SanDisk Corporation sackt trotz starker Quartalszahlen ab

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von SanDisk Corporation nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +13,73 %.

SanDisk steigert den Quartalsumsatz binnen eines Jahres auf nahezu das Fünffache und übertrifft beim Gewinn die Erwartungen deutlich. Dennoch gerät die Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen massiv unter Druck. Der Kursrückgang fällt deutlich stärker aus als beim US Tech 100, der um 2,82 % nachgibt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -11,35 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SanDisk Corporation -29,76 % verloren.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -2,82 % im Plus-Minus-Bereich. SanDisk Corporation entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

SanDisk hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen erneut gezeigt, wie stark das Unternehmen vom weltweiten KI-Boom profitiert. Der Speicherchiphersteller konnte seinen Umsatz innerhalb eines Jahres nahezu verfünffachen und auch beim Gewinn deutlich besser abschneiden als erwartet. Zusätzlich kündigte das Management einen Aktiensplit im Verhältnis 8 zu 1 an. Trotzdem geriet die Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen […] The post SanDisk-Aktie fällt trotz Rekordzahlen – sind 3.000 US$ noch möglich? first appeared on sharedeals.de.

Der Speicherchiphersteller SanDisk hat ein starkes Quartalsergebnis vorgelegt, wurde dafür aber trotzdem nicht belohnt. Das ist fast noch ärgerlicher als bei Intel.

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Es gibt 145 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,42 Mrd.EUR € wert.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,35 % 1 Monat -33,44 % 3 Monate +13,73 % 1 Jahr -29,76 %

SanDisk Corporation Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 30.10.2026, 19:00 Uhr

Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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