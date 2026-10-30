Jefferies hebt Ziel für Axa auf 53,50 Euro - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Jefferies hebt Axa-Kursziel auf 53,50 Euro an
- Analyst sieht den Wachstumstrend als verlässlich
- Axa-Aktie gilt als sicherer Hafen, Abschlag unbegründet
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 52,50 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Philip Kett schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Wachstumstrend bei dem Versicherungskonzern aus seiner Sicht beruhigend und verlässlich ist. Die Aktien blieben von den Sorgen, die den breiteren Markt in Frankreich umtrieben, nahezu unberührt. Dies mache sie zu einem "sicheren Hafen" für französische Investoren. Der Abschlag zu vergleichbaren Unternehmen bleibe weiterhin unberechtigt./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 42,50 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 19:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
AXA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +22,04 %/+80,71 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 53,50 Euro
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Community Beiträge zu AXA - 855705 - FR0000120628
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Na also - Die AXA habe ich noch - das hat sich mit 5 % plus noch nicht so gelohnt aber da waren noch dieses Jahr mit schönen Gewinnen mitgenommen: