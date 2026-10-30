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    Marvell Technology rutscht ab - ein Viertel Kursverlust binnen eines Monats

    Gegenwind

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    Die Aktie von Marvell Technology bricht heute um 9,06 % ein, ein konkreter Auslöser ist zunächst nicht erkennbar.

    Gegenwind - Marvell Technology rutscht ab - ein Viertel Kursverlust binnen eines Monats
    Foto: gguy - stock.adobe.com

    Innerhalb eines Monats verliert Marvell Technology 25,65 % an Wert. Allein auf Wochensicht beträgt das Minus 14,96 %. Trotz des deutlichen Rückgangs liegt die Aktie des Halbleiteranbieters seit Jahresbeginn noch 134,67 % im Plus.

    Marvell Technology Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 30.10.2026

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Marvell Technology nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +20,87 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -14,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Marvell Technology auf +134,67 %.

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    Die Aktie von Marvell Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 60,99 %. Über 5 Jahre lag sie bei 25,42 %, über 10 Jahre bei 31,10 %.

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Es gibt 877 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 150,04 Mrd. € wert.

    Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,96 %
    1 Monat -25,65 %
    3 Monate +20,87 %
    1 Jahr +122,31 %
    Stand: 30.10.2026, 19:40 Uhr

    Marvell Technology Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Marvell Technology

    -8,63 %
    -14,96 %
    -25,65 %
    +20,87 %
    +122,31 %
    +283,31 %
    +187,84 %
    +1.211,90 %
    +1.661,20 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
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