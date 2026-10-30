Gold und Silber fallen, Bitcoin fällt - vor allem aber fallen KI-Aktien deutlich nach den Zahlen von Amazon und Intel. Was ist da los? Wir erleben durch den Abverkauf der KI-Aktien eine allgemeine Enthebelung - und das trifft dann auch Gold und Silber (da bekanntlich es viel mehr Papiergold und Papiersilber gibt als echtes Gold und echtes Silber). Bitcoin und andere Kryptos wiederum fallen wegen des Binance-Hacks. Aber das Hauptthema ist der Abverkauf der KI-Aktien - das ist gewissermaßen das Epizentrum der Enthebelung: offenkundig zwingt viele Investoren der Tech-Abverkauf dazu, neue Margin zu generieren. Dabei ist der KI-Aktien-Abverkauf nach den Einschlägen der letzten Wochen nicht überraschend - die Kernfrage lautet: wie sollen sich die KI-Investitionen jemals lohnen?

Hinweis aus Video zu interessanten Dividenden-Aktien: www.dividenden.online

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Das Video "Gold, Silber, Bitcoin, KI-Aktien fallen: Die große Enthebelung! " sehen Sie hier..