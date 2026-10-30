Börsen Update USA - 30.10. - US Tech 100 schwach -3,11 %

Der US 30 steht bei 51.644,29 PKT und verliert bisher -1,34 %.

Top-Werte: Amazon +4,00 %, Verizon Communications +2,53 %, Merck & Co +1,85 %, Chevron Corporation +1,32 %, Caterpillar -3,72 %

Flop-Werte: Cisco Systems -4,98 %, Goldman Sachs Group -3,99 %, NVIDIA -3,94 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:12) bei 28.177,38 PKT und fällt um -3,11 %.

Top-Werte: Regeneron Pharmaceuticals +12,21 %, T-Mobile US +5,28 %, Roper Technologies +4,35 %, Amazon +4,00 %, Automatic Data Processing +3,51 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -12,99 %, Intel -12,15 %, AppLovin Registered (A) -10,14 %, Astera Labs -9,62 %, Datadog Registered (A) -9,41 %

Der US 500 steht bei 7.540,03 PKT und verliert bisher -1,79 %.

Top-Werte: Regeneron Pharmaceuticals +12,21 %, Global Payments +11,60 %, GoDaddy Registered (A) +8,42 %, Veralto Corporation +7,79 %, Cboe Global Markets +7,37 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -12,99 %, Intel -12,15 %, Coinbase -10,46 %, Resmed -10,23 %, AppLovin Registered (A) -10,14 %

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