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    Cisco Systems gibt 4,98 % nach und verzeichnet dritten Verlusttag

    Besonders beachtet!

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    Cisco Systems verliert 4,98 % und setzt die Verlustserie damit auf drei Handelstage fort.

    Besonders beachtet! - Cisco Systems gibt 4,98 % nach und verzeichnet dritten Verlusttag
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Neben Cisco Systems geben auch Hewlett Packard Enterprise, Palo Alto Networks und Fortinet nach. Hewlett Packard Enterprise verzeichnet mit einem Minus von 5,61 % den stärksten Rückgang in dieser Gruppe. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser für die Kursverluste bei Cisco Systems liegen zunächst nicht vor.

    Cisco Systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.10.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Cisco Systems Verluste von -4,99 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cisco Systems Aktie damit um +0,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,60 %. Im Jahr 2026 gab es für Cisco Systems bisher ein Plus von +41,58 %.

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    Während Cisco Systems deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,34 %. Damit gehört Cisco Systems heute zu den auffälligeren Werten.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Cisco Systems

    Fortinet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,61 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -3,30 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -5,61 %.

    Börsenstart USA - 30.10. - US Tech 100 schwach -1,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Die Aktie von Cisco Systems erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 25,74 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,94 %, über 10 Jahre bei 13,35 %.

    Informationen zur Cisco Systems Aktie

    Cisco Systems ist ein führender Netzwerkausrüster, fokussiert auf Router, Switches, Sicherheits- und Collaboration-Lösungen sowie Software/Services (u.a. Webex). Starke Stellung im Enterprise- und Service-Provider-Markt. Wichtige Konkurrenten: Huawei, Juniper, HPE/Aruba, Arista. USPs: breites Portfolio, hohe Integrationsdichte, starker Service, etablierter Standard im Unternehmensnetzwerk.

    Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 364,77 Mrd.EUR € wert.

    Cisco Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,37 %
    1 Monat -0,60 %
    3 Monate -4,99 %
    1 Jahr +52,20 %
    Stand: 30.10.2026, 20:00 Uhr

    Cisco Systems Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Cisco Systems

    -5,43 %
    +0,48 %
    -0,50 %
    -4,85 %
    +52,67 %
    +91,26 %
    +92,66 %
    +235,99 %
    +4.950,22 %
    ISIN:US17275R1023WKN:878841
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