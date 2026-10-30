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    Russland greift weiter den Energiesektor an

    Selenskyj

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    Für Sie zusammengefasst
    • Russland setzt Angriffe auf Energieversorgung fort
    • Notdienste reparieren Schäden, neue Angriffe stören
    • Ukraine erweitert Reichweite ihrer Kampfdrohnen
    Selenskyj - Russland greift weiter den Energiesektor an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Die russischen Streitkräfte setzen die Angriffe gegen den ukrainischen Energiesektor nach Regierungsangaben aus Kiew unvermindert fort. "Leider gibt es jeden Tag Treffer in der Energieinfrastruktur, sehr viele Schäden; die russische Operation gegen unsere Stromerzeugung, gegen unsere Netze und gegen die Stromverbindungen dauert an", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Vielerorts seien die Notdienste im Einsatz, um die Versorgung wiederherzustellen.

    Dennoch sorgten weitere russische Angriffe immer wieder für Unterbrechungen der Arbeiten sowie für neuen Stromausfall. "Die Russen haben keinen einzigen Schritt zur Deeskalation im Energiesektor unternommen", sagte Selenskyj.

    Die Ukraine baue unterdessen ihre Kapazitäten für Fernangriffe ihrer Kampfdrohnen aus. "Russische Anlagen auf der Linie von der Jamal-Halbinsel bis tief nach Westsibirien hinein sind inzwischen in Reichweite unserer Fernkampfdrohnen", berichtete Selenskyj auf Facebook. Er kündigte zugleich den Ausbau dieser Fernkampfeinheiten an. "Die ukrainischen Fernkampf-Kapazitäten gehören zu den echten Garanten unserer Unabhängigkeit in diesem Krieg, und sie werden auch nach dem Krieg unsere langfristige Sicherheitsgarantie bleiben."/cha/DP/he






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