Global Payments springt mit 13,43 % auf neues 52-Wochen-Hoch

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Global Payments einen Gewinn von +11,95 % verbuchen.

Ein neues 52-Wochen-Hoch markiert den Kurssprung bei Global Payments. Dabei dreht der Zahlungsdienstleister deutlich ins Plus, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich 1,04 % verliert. Ein konkreter Auslöser für die starke Bewegung ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Global Payments Aktie damit um +12,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,28 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Global Payments +26,75 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -1,35 %. Global Payments entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Informationen zur Global Payments Aktie

Global Payments ist ein US-Zahlungsdienstleister, der Händlerakzeptanz, Payment-Gateways und Omnichannel-Lösungen anbietet. Fokus auf Kartenzahlungen, E-Commerce und integrierte Zahlungen für Händler/Softwarepartner. Starke Position im globalen Acquiring-Markt. Wichtige Wettbewerber: Fiserv, FIS/Worldpay, Adyen, Stripe, PayPal. USP: breite Händlerbasis, vertikal integrierte Lösungen, starke Partnerschaften mit ISVs.

Es gibt 265 Mio. Global Payments Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,70 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Global Payments erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,78 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,11 %, über 10 Jahre bei 1,54 %.

Global Payments Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,68 % 1 Monat +17,28 % 3 Monate +11,95 % 1 Jahr +25,67 %

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mastercard Registered (A), Visa (A) und Co.

Stand: 30.10.2026, 21:00 Uhr

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,35 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,43 %.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Während SDAX und TecDAX besonders nachgeben, setzen Bayer, PUMA und Global Payments positive Akzente.

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Ob sich ein Einstieg bei der Global Payments Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Global Payments Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.