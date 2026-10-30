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    Global Payments springt mit 13,43 % auf neues 52-Wochen-Hoch

    Auf Höhenflug

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    Global Payments klettert am dritten Gewinntag in Folge um 13,43 %, während der US 500 nachgibt.

    Auf Höhenflug - Global Payments springt mit 13,43 % auf neues 52-Wochen-Hoch
    Foto: adobe.stock.com

    Ein neues 52-Wochen-Hoch markiert den Kurssprung bei Global Payments. Dabei dreht der Zahlungsdienstleister deutlich ins Plus, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich 1,04 % verliert. Ein konkreter Auslöser für die starke Bewegung ist nicht erkennbar.

    Aktueller Stand der Global Payments Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 30.10.2026

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Global Payments einen Gewinn von +11,95 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Global Payments Aktie damit um +12,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,28 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Global Payments +26,75 % gewonnen.

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    Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -1,35 %. Global Payments entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Informationen zur Global Payments Aktie

    Global Payments ist ein US-Zahlungsdienstleister, der Händlerakzeptanz, Payment-Gateways und Omnichannel-Lösungen anbietet. Fokus auf Kartenzahlungen, E-Commerce und integrierte Zahlungen für Händler/Softwarepartner. Starke Position im globalen Acquiring-Markt. Wichtige Wettbewerber: Fiserv, FIS/Worldpay, Adyen, Stripe, PayPal. USP: breite Händlerbasis, vertikal integrierte Lösungen, starke Partnerschaften mit ISVs.

    Es gibt 265 Mio. Global Payments Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,70 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Global Payments erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -7,78 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,11 %, über 10 Jahre bei 1,54 %.

    Global Payments Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,68 %
    1 Monat +17,28 %
    3 Monate +11,95 %
    1 Jahr +25,67 %
    Stand: 30.10.2026, 21:00 Uhr

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mastercard Registered (A), Visa (A) und Co.

    Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,35 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,43 %.

    Börsen Update USA - 30.10. - US Tech 100 schwach -3,11 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    DAX unter Druck: Siemens Energy bricht ein – Bayer trotzt dem Trend


    Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Während SDAX und TecDAX besonders nachgeben, setzen Bayer, PUMA und Global Payments positive Akzente.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Global Payments Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Global Payments Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Global Payments

    +11,72 %
    +11,43 %
    +17,21 %
    +10,28 %
    +24,53 %
    -10,81 %
    -30,55 %
    +532,74 %
    ISIN:US37940X1028WKN:603111
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