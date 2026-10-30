JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wendy Liu berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Erkenntnisse aus dem Bericht zum dritten Quartal, aber auch aktuelle Währungsentwicklungen und frische Branchendaten. Das herausfordernde Konsumumfeld, hohe Lagerbestände und der sich verschärfende Wettbewerb könnten dazu führen, dass die Trendwende bei dem Sportartikelhersteller länger dauere als erwartet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 26,39EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 21:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Puma SE
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