JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wendy Liu berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Erkenntnisse aus dem Bericht zum dritten Quartal, aber auch aktuelle Währungsentwicklungen und frische Branchendaten. Das herausfordernde Konsumumfeld, hohe Lagerbestände und der sich verschärfende Wettbewerb könnten dazu führen, dass die Trendwende bei dem Sportartikelhersteller länger dauere als erwartet./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 26,39EUR auf Tradegate (30. Oktober 2026, 21:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,00 € , was einem Rückgang von -1,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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