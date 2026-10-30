JPMorgan hebt Ziel für Puma auf 26 Euro - 'Neutral'

Ich habe mir mal Pumas Q3 Zahlen angesehen und sie mit dem zuvor veröffentlichten Analystenkonsens sowie den Aussagen des Managements im Aide-Mémoire verglichen. PUMA macht Fortschritte bei der Stabilisierung mehr aber auch nicht, es gibt gemischte Zahlen und vor allem einen geänderten Ausblick. Heute 15 Uhr gibt es den Call den fasse ich dann auch noch zusammen vielleicht auch erst morgen, mal schauen wie ich heute Abend noch Lust habe.

Beim Umsatz hat Puma die Erwartungen leicht übertroffen. Gemeldet wurden 1.776,2 Mio. Euro gegenüber erwarteten 1.754,9 Mio. Euro. Der währungsbereinigte Rückgang fiel mit 6,3 % etwas geringer aus als die erwarteten 7,0 %. Gegenüber dem zweiten Quartal, in dem der Umsatz währungsbereinigt noch um 9,4 % gesunken war, hat sich die Entwicklung damit verbessert. Das Ge4schäft bei Puma schrumpft weiter stark aber nicht so stark wie erwartet...

Auf den ersten Blick besonders positiv ist die Bruttomarge von 49,5 %. Sie liegt über dem Konsens von 48,6 % und deutlich über den 45,4 % des Vorjahres.





ABER Puma profitierte im Quartal von 29,8 Mio. Euro Zollrückerstattungen. Ohne diese läge die Bruttomarge bei rund 47,9 %.

Noch deutlicher wird das beim Ergebnis. Das bereinigte EBIT lag bei lediglich 0,4 Mio. Euro gegenüber erwarteten 2,6 Mio. Euro. Rechne ich die Zollrückerstattungen heraus, ergibt sich ein bereinigtes EBIT von rund minus 29,4 Mio. Euro.

Mein größter Kritikpunkt und wohl ein relevanter Punkt für den Kurs ist die Kostenentwicklung. Die bereinigten operativen Aufwendungen stiegen um 6,7 % auf 900 Mio. Euro, obwohl der Umsatz zurückging. Ihre Quote am Umsatz erhöhte sich dadurch von 45,1 % auf 50,7 %. Puma nennt unter anderem höhere Aufwendungen für das Direktkundengeschäft, Marketing und IT. Die höhere Bruttomarge reicht bislang nicht aus, um die Kostenbasis ausreichend zu tragen. Trotz eines um 26,8 Mio. Euro höheren Rohertrags als erwartet blieb das operative Ergebnis leicht hinter dem Konsens zurück.

Das berichtete EBIT betrug minus 11,4 Mio. Euro statt der erwarteten minus 10 Mio. Euro. Der Nettoverlust fiel mit 54,9 Mio. Euro ebenfalls höher aus als die erwarteten 48,5 Mio. Euro. Beim Ergebnis je Aktie stehen minus 0,37 Euro den erwarteten minus 0,33 Euro gegenüber. Ich würde die Zahlen deshalb als moderaten Umsatzübertreffer mit einer leichten Ergebnisenttäuschung einordnen. Eine massive Verfehlung sehe ich ebenso wenig wie eine starke positive Überraschung.





Ich kölnnte mir vorstellen, dass das den Kurs erstmal runterzieht. Aber abwarten.

Der Ausblick wird nicht besser, leider. Die EBIT-Spanne wurde von bislang minus 150 bis minus 50 Mio. Euro auf minus 130 bis minus 80 Mio. Euro eingeengt. Das schlechteste Szenario fällt damit etwas weniger negativ aus, gleichzeitig wird aber auch der bisherige optimistische Spielraum verringert. Der rechnerische Mittelpunkt verschlechtert sich leicht von minus 100 auf minus 105 Mio. Euro.





Da Puma nach neun Monaten ein EBIT von minus 12,6 Mio. Euro ausweist, impliziert die neue Prognose für das vierte Quartal einen operativen Verlust von rund 67 bis 117 Mio. Euro. Ein sehr sehr schwieriges Schlussquartal bleibt offensichtlich somit eingeplant. Bin auf den Call gespannt.

Positiv sehe ich den Lagerabbau und die Liquiditätsentwicklung. Die Vorräte gingen gegenüber dem Vorjahr um 24,3 % auf rund 1,61 Mrd. Euro zurück. Gleichzeitig erzielte Puma einen freien Cashflow von 92 Mio. Euro, nach minus 43 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Auch die Nettoverschuldung sank gegenüber dem Vorjahr auf rund 1,08 Mrd. Euro. Das sind sehr gute Fortschritte. Allerdings wurde der Cashflow auch wesentlich durch die Freisetzung von Working Capital, geringere Steuerzahlungen und niedrigere Investitionen gestützt.

Auch die Senkung der geplanten Investitionen von rund 200 Mio. Euro auf unter 150 Mio. Euro würde ich nicht als Einsparung interpretieren, da Puma hier offenbar etwas trickst. Puma erfasst bestimmte IT-Ausgaben nun als laufende Aufwendungen statt als Investitionen. Dieser Teil reduziert zwar die ausgewiesenen Investitionen, bedeutet aber nicht, dass das Geld nicht ausgegeben wird. Gleichzeitig belastet er das operative Ergebnis.

Asien/Pazifik wächst währungsbereinigt um 10 %, während Nordamerika mit minus 17,2 % und EMEA mit minus 11,5 % weiterhin deutlich unter Druck stehen. Großchina wächst um 3,5 %. Running mit NITRO, HYROX und die Low-Profile-Sneaker rund um den Speedcat liefern "positive Signale". Trotzdem sinkt der gesamte Schuhumsatz noch um 5,1 %.

Auch wenn der Umsatz etwas weniger stark sinkt als erwartet, sinkt er sehr deutlich. Hinzu kommt das Ebit schlechter ist als erwaret und die Kosten scheinbar stärker steigen als erwartet. Aus reiner Kurssicht könnte das wieder Richtung/unter 20€ drücken, zumal sich aus der Prognose ableiten lässt, dass das nächste Quartal nochmal sehr schlecht werden könnte. Bin gespannt auf die Reaktion.







