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    US-Außenministerium genehmigt Patriot-Lieferung an Ukraine

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    Für Sie zusammengefasst
    • USA genehmigen Verkauf von 500 Patriot-Raketen
    • Verbündete finanzieren den Auftrag vollständig
    • Patriot-Systeme helfen gegen ballistische Raketen
    US-Außenministerium genehmigt Patriot-Lieferung an Ukraine
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Außenministerium hat den Verkauf von 500 Flugabwehrraketen vom Typ Patriot an die Ukraine genehmigt. Der Auftrag habe einen Wert von geschätzt 2,1 Milliarden Dollar und werde komplett von Verbündeten der Ukraine finanziert, teilte das Ministerium mit.

    Nach US-Angaben beteiligen sich unter anderem Deutschland, Kanada und Norwegen an den Kosten. Systeme vom Typ Patriot gelten als besonders wirksam bei der Abwehr ballistischer Raketen, die Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzt./jcf/DP/he



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