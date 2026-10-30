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    Kursausreißer im US 30: Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Kursausreißer im US 30: Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,90 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurseinbruch nach Amazons Quartalszahlen. Im Fokus stehen verfehlte Umsatz- und Gewinnerwartungen, hohe KI-Investitionen und negativer freier Cashflow. Dem stehen starkes AWS-Wachstum und eine operative Rekordmarge gegenüber. Einige Anleger sehen Nachkaufchancen und langfristiges Potenzial. Charttechnisch werden Unterstützungen bei 230 und 196 US-Dollar sowie ein Widerstand um 255 US-Dollar genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -4,19 %
    Platz 2
    Performance 1M: -1,37 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,19 %.

    Goldman Sachs Group
    Tagesperformance: -2,95 %
    Platz 3
    Performance 1M: -1,37 %
    Chart Goldman Sachs Group
    ISIN: US38141G1040
    WKN: 920332
    Die Goldman Sachs Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,95 %.

    Caterpillar
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 4
    Performance 1M: -23,16 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -2,57 %
    Platz 5
    Performance 1M: -8,71 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,57 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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