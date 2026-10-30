Kursausreißer im US 30: Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026
Top & Flop
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurseinbruch nach Amazons Quartalszahlen. Im Fokus stehen verfehlte Umsatz- und Gewinnerwartungen, hohe KI-Investitionen und negativer freier Cashflow. Dem stehen starkes AWS-Wachstum und eine operative Rekordmarge gegenüber. Einige Anleger sehen Nachkaufchancen und langfristiges Potenzial. Charttechnisch werden Unterstützungen bei 230 und 196 US-Dollar sowie ein Widerstand um 255 US-Dollar genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: -4,19 %
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 2
Performance 1M: -1,37 %
Performance 1M: -1,37 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 3
Performance 1M: -1,37 %
Performance 1M: -1,37 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,87 %
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 4
Performance 1M: -23,16 %
Performance 1M: -23,16 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 5
Performance 1M: -8,71 %
Performance 1M: -8,71 %
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