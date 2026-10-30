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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.10.2026

    Top & Flop

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    478,18€
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    3,45
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    Blatt
    Short
    547,68€
    Basispreis
    3,15
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    × 14,65
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,17 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -10,82 %
    Platz 2
    Performance 1M: -33,44 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,82 %.

    Intel
    Tagesperformance: -9,65 %
    Platz 3
    Performance 1M: -44,35 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,65 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -9,38 %
    Platz 4
    Performance 1M: -24,53 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,38 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -9,08 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,48 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,08 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: -7,83 %
    Platz 6
    Performance 1M: -10,29 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,83 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -7,41 %
    Platz 7
    Performance 1M: -28,44 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,41 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -7,33 %
    Platz 8
    Performance 1M: -34,09 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,33 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -5,70 %
    Platz 9
    Performance 1M: -26,04 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,70 %.

    Palantir
    Tagesperformance: -5,42 %
    Platz 10
    Performance 1M: +0,05 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,42 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +5,39 %
    Platz 11
    Performance 1M: -2,43 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,39 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -5,30 %
    Platz 12
    Performance 1M: -12,62 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,30 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -5,26 %
    Platz 13
    Performance 1M: -16,80 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,26 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: -5,07 %
    Platz 14
    Performance 1M: -14,88 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,07 %.

    IDEXX Laboratories
    Tagesperformance: -5,00 %
    Platz 15
    Performance 1M: +4,77 %
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,00 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -4,94 %
    Platz 16
    Performance 1M: -29,14 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,94 %.

    Amazon
    Tagesperformance: +4,91 %
    Platz 17
    Performance 1M: -1,63 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,91 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurseinbruch nach Amazons Quartalszahlen. Im Fokus stehen verfehlte Umsatz- und Gewinnerwartungen, hohe KI-Investitionen und negativer freier Cashflow. Dem stehen starkes AWS-Wachstum und eine operative Rekordmarge gegenüber. Einige Anleger sehen Nachkaufchancen und langfristiges Potenzial. Charttechnisch werden Unterstützungen bei 230 und 196 US-Dollar sowie ein Widerstand um 255 US-Dollar genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -4,81 %
    Platz 18
    Performance 1M: -35,10 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Korrektur und hohe Kursschwankungen der Aktie sowie um CoreWeaves Bewertung und Finanzierungsrisiken angesichts hoher Schulden und großer Investitionen. Dem stehen ein Auftragsbestand von rund 104 Milliarden Dollar, steigende Umsätze, berichtete Profitabilität und die internationale Expansion gegenüber. Einige erwarten bessere Quartalszahlen und eine Kurserholung, andere sorgen sich, dass sich der Auftragsbestand nicht schnell genug in Erlöse umsetzt.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +3,85 %
    Platz 19
    Performance 1M: +35,98 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,85 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 20
    Performance 1M: +24,29 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 21
    Performance 1M: +8,96 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +2,78 %
    Platz 22
    Performance 1M: +29,19 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,78 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 23
    Performance 1M: +14,06 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    Linde
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 24
    Performance 1M: +10,35 %
    Chart Linde
    ISIN: IE000S9YS762
    WKN: A3D7VW
    Die Linde Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 25
    Performance 1M: +17,11 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 26
    Performance 1M: -9,48 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

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    Autor
    wO Chartvergleich
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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