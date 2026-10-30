Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.10.2026
Top & Flop
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -10,82 %
Tagesperformance: -10,82 %
Platz 2
Performance 1M: -33,44 %
Performance 1M: -33,44 %
Intel
Tagesperformance: -9,65 %
Tagesperformance: -9,65 %
Platz 3
Performance 1M: -44,35 %
Performance 1M: -44,35 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -9,38 %
Tagesperformance: -9,38 %
Platz 4
Performance 1M: -24,53 %
Performance 1M: -24,53 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -9,08 %
Tagesperformance: -9,08 %
Platz 5
Performance 1M: -10,48 %
Performance 1M: -10,48 %
Qualcomm
Tagesperformance: -7,83 %
Tagesperformance: -7,83 %
Platz 6
Performance 1M: -10,29 %
Performance 1M: -10,29 %
Astera Labs
Tagesperformance: -7,41 %
Tagesperformance: -7,41 %
Platz 7
Performance 1M: -28,44 %
Performance 1M: -28,44 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -7,33 %
Tagesperformance: -7,33 %
Platz 8
Performance 1M: -34,09 %
Performance 1M: -34,09 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -5,70 %
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 9
Performance 1M: -26,04 %
Performance 1M: -26,04 %
Palantir
Tagesperformance: -5,42 %
Tagesperformance: -5,42 %
Platz 10
Performance 1M: +0,05 %
Performance 1M: +0,05 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 11
Performance 1M: -2,43 %
Performance 1M: -2,43 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -5,30 %
Tagesperformance: -5,30 %
Platz 12
Performance 1M: -12,62 %
Performance 1M: -12,62 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,26 %
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 13
Performance 1M: -16,80 %
Performance 1M: -16,80 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -5,07 %
Tagesperformance: -5,07 %
Platz 14
Performance 1M: -14,88 %
Performance 1M: -14,88 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -5,00 %
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 15
Performance 1M: +4,77 %
Performance 1M: +4,77 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,94 %
Tagesperformance: -4,94 %
Platz 16
Performance 1M: -29,14 %
Performance 1M: -29,14 %
Amazon
Tagesperformance: +4,91 %
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 17
Performance 1M: -1,63 %
Performance 1M: -1,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurseinbruch nach Amazons Quartalszahlen. Im Fokus stehen verfehlte Umsatz- und Gewinnerwartungen, hohe KI-Investitionen und negativer freier Cashflow. Dem stehen starkes AWS-Wachstum und eine operative Rekordmarge gegenüber. Einige Anleger sehen Nachkaufchancen und langfristiges Potenzial. Charttechnisch werden Unterstützungen bei 230 und 196 US-Dollar sowie ein Widerstand um 255 US-Dollar genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: -4,81 %
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 18
Performance 1M: -35,10 %
Performance 1M: -35,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Korrektur und hohe Kursschwankungen der Aktie sowie um CoreWeaves Bewertung und Finanzierungsrisiken angesichts hoher Schulden und großer Investitionen. Dem stehen ein Auftragsbestand von rund 104 Milliarden Dollar, steigende Umsätze, berichtete Profitabilität und die internationale Expansion gegenüber. Einige erwarten bessere Quartalszahlen und eine Kurserholung, andere sorgen sich, dass sich der Auftragsbestand nicht schnell genug in Erlöse umsetzt.
Roper Technologies
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 19
Performance 1M: +35,98 %
Performance 1M: +35,98 %
Autodesk
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 20
Performance 1M: +24,29 %
Performance 1M: +24,29 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 21
Performance 1M: +8,96 %
Performance 1M: +8,96 %
Intuit
Tagesperformance: +2,78 %
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 22
Performance 1M: +29,19 %
Performance 1M: +29,19 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 23
Performance 1M: +14,06 %
Performance 1M: +14,06 %
Linde
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 24
Performance 1M: +10,35 %
Performance 1M: +10,35 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 25
Performance 1M: +17,11 %
Performance 1M: +17,11 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 26
Performance 1M: -9,48 %
Performance 1M: -9,48 %
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