Aktien mit extremer Performance im US 500 am 30.10.2026
Top & Flop
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Global Payments
Tagesperformance: +11,73 %
Tagesperformance: +11,73 %
Platz 2
Performance 1M: +17,28 %
Performance 1M: +17,28 %
Resmed
Tagesperformance: -11,17 %
Tagesperformance: -11,17 %
Platz 3
Performance 1M: +5,71 %
Performance 1M: +5,71 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -10,82 %
Tagesperformance: -10,82 %
Platz 4
Performance 1M: -33,44 %
Performance 1M: -33,44 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +10,77 %
Tagesperformance: +10,77 %
Platz 5
Performance 1M: +24,23 %
Performance 1M: +24,23 %
Intel
Tagesperformance: -9,65 %
Tagesperformance: -9,65 %
Platz 6
Performance 1M: -44,35 %
Performance 1M: -44,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang und fehlende Anzeichen für eine Erholung. Viele halten den vorherigen Anstieg angesichts schwacher Geschäftszahlen für spekulativ und die Aktie für überbewertet. Diskutiert werden Kursziele um 68–70 US-Dollar, Analystenschätzungen von 70–100 US-Dollar sowie die Kapitalaufnahme von rund 20 Milliarden US-Dollar und die damit verbundene Verwässerung von etwa 4 %.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -9,39 %
Tagesperformance: -9,39 %
Platz 7
Performance 1M: -24,53 %
Performance 1M: -24,53 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -8,11 %
Tagesperformance: -8,11 %
Platz 8
Performance 1M: -10,48 %
Performance 1M: -10,48 %
Qualcomm
Tagesperformance: -7,92 %
Tagesperformance: -7,92 %
Platz 9
Performance 1M: -10,29 %
Performance 1M: -10,29 %
CoStar Group
Tagesperformance: +7,24 %
Tagesperformance: +7,24 %
Platz 10
Performance 1M: +11,89 %
Performance 1M: +11,89 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: +6,95 %
Tagesperformance: +6,95 %
Platz 11
Performance 1M: +30,77 %
Performance 1M: +30,77 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -6,85 %
Tagesperformance: -6,85 %
Platz 12
Performance 1M: +19,63 %
Performance 1M: +19,63 %
Coinbase
Tagesperformance: -6,84 %
Tagesperformance: -6,84 %
Platz 13
Performance 1M: -25,65 %
Performance 1M: -25,65 %
NetApp
Tagesperformance: -6,71 %
Tagesperformance: -6,71 %
Platz 14
Performance 1M: -3,34 %
Performance 1M: -3,34 %
Stryker
Tagesperformance: +6,66 %
Tagesperformance: +6,66 %
Platz 15
Performance 1M: +6,37 %
Performance 1M: +6,37 %
Veralto Corporation
Tagesperformance: +6,22 %
Tagesperformance: +6,22 %
Platz 16
Performance 1M: +17,74 %
Performance 1M: +17,74 %
F5
Tagesperformance: -6,01 %
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 17
Performance 1M: -21,53 %
Performance 1M: -21,53 %
DaVita
Tagesperformance: +5,84 %
Tagesperformance: +5,84 %
Platz 18
Performance 1M: +8,55 %
Performance 1M: +8,55 %
Johnson Controls International
Tagesperformance: -5,79 %
Tagesperformance: -5,79 %
Platz 19
Performance 1M: +0,44 %
Performance 1M: +0,44 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -5,69 %
Tagesperformance: -5,69 %
Platz 20
Performance 1M: -13,60 %
Performance 1M: -13,60 %
Arista Networks
Tagesperformance: -5,54 %
Tagesperformance: -5,54 %
Platz 21
Performance 1M: -15,10 %
Performance 1M: -15,10 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 22
Performance 1M: -2,43 %
Performance 1M: -2,43 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +5,38 %
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 23
Performance 1M: +19,59 %
Performance 1M: +19,59 %
Coherent
Tagesperformance: -5,38 %
Tagesperformance: -5,38 %
Platz 24
Performance 1M: -28,58 %
Performance 1M: -28,58 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: -5,36 %
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 25
Performance 1M: -14,29 %
Performance 1M: -14,29 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,30 %
Tagesperformance: -5,30 %
Platz 26
Performance 1M: -16,80 %
Performance 1M: -16,80 %
Jabil
Tagesperformance: -5,28 %
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 27
Performance 1M: -14,42 %
Performance 1M: -14,42 %
Palantir
Tagesperformance: -5,27 %
Tagesperformance: -5,27 %
Platz 28
Performance 1M: +0,05 %
Performance 1M: +0,05 %
PerkinElmer
Tagesperformance: -5,24 %
Tagesperformance: -5,24 %
Platz 29
Performance 1M: +5,35 %
Performance 1M: +5,35 %
Te Connectivity
Tagesperformance: -5,22 %
Tagesperformance: -5,22 %
Platz 30
Performance 1M: +2,13 %
Performance 1M: +2,13 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: +5,15 %
Tagesperformance: +5,15 %
Platz 31
Performance 1M: +26,77 %
Performance 1M: +26,77 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +5,06 %
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 32
Performance 1M: +7,55 %
Performance 1M: +7,55 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +4,96 %
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 33
Performance 1M: +19,51 %
Performance 1M: +19,51 %
Amazon
Tagesperformance: +4,91 %
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 34
Performance 1M: -1,63 %
Performance 1M: -1,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurseinbruch nach Amazons Quartalszahlen. Im Fokus stehen verfehlte Umsatz- und Gewinnerwartungen, hohe KI-Investitionen und negativer freier Cashflow. Dem stehen starkes AWS-Wachstum und eine operative Rekordmarge gegenüber. Einige Anleger sehen Nachkaufchancen und langfristiges Potenzial. Charttechnisch werden Unterstützungen bei 230 und 196 US-Dollar sowie ein Widerstand um 255 US-Dollar genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
MGM Resorts
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 35
Performance 1M: -4,09 %
Performance 1M: -4,09 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +4,36 %
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 36
Performance 1M: +32,63 %
Performance 1M: +32,63 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 37
Performance 1M: +35,98 %
Performance 1M: +35,98 %
Gen Digital
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 38
Performance 1M: +39,53 %
Performance 1M: +39,53 %
Valero Energy
Tagesperformance: +3,79 %
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 39
Performance 1M: +3,86 %
Performance 1M: +3,86 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 40
Performance 1M: +16,12 %
Performance 1M: +16,12 %
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