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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 30.10.2026

    Top & Flop

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 30.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    531,35€
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    584,96€
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,35 %.

    Global Payments
    Tagesperformance: +11,73 %
    Platz 2
    Performance 1M: +17,28 %
    Chart Global Payments
    ISIN: US37940X1028
    WKN: 603111
    Die Global Payments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,73 %.

    Resmed
    Tagesperformance: -11,17 %
    Platz 3
    Performance 1M: +5,71 %
    Chart Resmed
    ISIN: US7611521078
    WKN: 895878
    Die Resmed Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,17 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -10,82 %
    Platz 4
    Performance 1M: -33,44 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,82 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: +10,77 %
    Platz 5
    Performance 1M: +24,23 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,77 %.

    Intel
    Tagesperformance: -9,65 %
    Platz 6
    Performance 1M: -44,35 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,65 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang und fehlende Anzeichen für eine Erholung. Viele halten den vorherigen Anstieg angesichts schwacher Geschäftszahlen für spekulativ und die Aktie für überbewertet. Diskutiert werden Kursziele um 68–70 US-Dollar, Analystenschätzungen von 70–100 US-Dollar sowie die Kapitalaufnahme von rund 20 Milliarden US-Dollar und die damit verbundene Verwässerung von etwa 4 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -9,39 %
    Platz 7
    Performance 1M: -24,53 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,39 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -8,11 %
    Platz 8
    Performance 1M: -10,48 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,11 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: -7,92 %
    Platz 9
    Performance 1M: -10,29 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,92 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: +7,24 %
    Platz 10
    Performance 1M: +11,89 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,24 %.

    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: +6,95 %
    Platz 11
    Performance 1M: +30,77 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,95 %.

    CDW Corporation
    Tagesperformance: -6,85 %
    Platz 12
    Performance 1M: +19,63 %
    Chart CDW Corporation
    ISIN: US12514G1085
    WKN: A1W0KL
    Die CDW Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,85 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: -6,84 %
    Platz 13
    Performance 1M: -25,65 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,84 %.

    NetApp
    Tagesperformance: -6,71 %
    Platz 14
    Performance 1M: -3,34 %
    Chart NetApp
    ISIN: US64110D1046
    WKN: A0NHKR
    Die NetApp Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,71 %.

    Stryker
    Tagesperformance: +6,66 %
    Platz 15
    Performance 1M: +6,37 %
    Chart Stryker
    ISIN: US8636671013
    WKN: 864952
    Die Stryker Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,66 %.

    Veralto Corporation
    Tagesperformance: +6,22 %
    Platz 16
    Performance 1M: +17,74 %
    Chart Veralto Corporation
    ISIN: US92338C1036
    WKN: A3ES7Q
    Die Veralto Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,22 %.

    F5
    Tagesperformance: -6,01 %
    Platz 17
    Performance 1M: -21,53 %
    Chart F5
    ISIN: US3156161024
    WKN: 922977
    Die F5 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,01 %.

    DaVita
    Tagesperformance: +5,84 %
    Platz 18
    Performance 1M: +8,55 %
    Chart DaVita
    ISIN: US23918K1088
    WKN: 897914
    Die DaVita Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,84 %.

    Johnson Controls International
    Tagesperformance: -5,79 %
    Platz 19
    Performance 1M: +0,44 %
    Chart Johnson Controls International
    ISIN: IE00BY7QL619
    WKN: A2AQCA
    Die Johnson Controls International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,79 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: -5,69 %
    Platz 20
    Performance 1M: -13,60 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,69 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: -5,54 %
    Platz 21
    Performance 1M: -15,10 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,54 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +5,39 %
    Platz 22
    Performance 1M: -2,43 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,39 %.

    Erie Indemnity (A)
    Tagesperformance: +5,38 %
    Platz 23
    Performance 1M: +19,59 %
    Chart Erie Indemnity (A)
    ISIN: US29530P1021
    WKN: 919562
    Die Erie Indemnity (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,38 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -5,38 %
    Platz 24
    Performance 1M: -28,58 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,38 %.

    Keysight Technologies
    Tagesperformance: -5,36 %
    Platz 25
    Performance 1M: -14,29 %
    Chart Keysight Technologies
    ISIN: US49338L1035
    WKN: A12B6J
    Die Keysight Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,36 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -5,30 %
    Platz 26
    Performance 1M: -16,80 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,30 %.

    Jabil
    Tagesperformance: -5,28 %
    Platz 27
    Performance 1M: -14,42 %
    Chart Jabil
    ISIN: US4663131039
    WKN: 886423
    Die Jabil Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,28 %.

    Palantir
    Tagesperformance: -5,27 %
    Platz 28
    Performance 1M: +0,05 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,27 %.

    PerkinElmer
    Tagesperformance: -5,24 %
    Platz 29
    Performance 1M: +5,35 %
    Chart PerkinElmer
    ISIN: US7140461093
    WKN: 850943
    Die PerkinElmer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,24 %.

    Te Connectivity
    Tagesperformance: -5,22 %
    Platz 30
    Performance 1M: +2,13 %
    Chart Te Connectivity
    ISIN: IE000IVNQZ81
    WKN: A40R4H
    Die Te Connectivity Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,22 %.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: +5,15 %
    Platz 31
    Performance 1M: +26,77 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,15 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: +5,06 %
    Platz 32
    Performance 1M: +7,55 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,06 %.

    Lyondellbasell Industries
    Tagesperformance: +4,96 %
    Platz 33
    Performance 1M: +19,51 %
    Chart Lyondellbasell Industries
    ISIN: NL0009434992
    WKN: A1CWRM
    Die Lyondellbasell Industries Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,96 %.

    Amazon
    Tagesperformance: +4,91 %
    Platz 34
    Performance 1M: -1,63 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,91 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurseinbruch nach Amazons Quartalszahlen. Im Fokus stehen verfehlte Umsatz- und Gewinnerwartungen, hohe KI-Investitionen und negativer freier Cashflow. Dem stehen starkes AWS-Wachstum und eine operative Rekordmarge gegenüber. Einige Anleger sehen Nachkaufchancen und langfristiges Potenzial. Charttechnisch werden Unterstützungen bei 230 und 196 US-Dollar sowie ein Widerstand um 255 US-Dollar genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    MGM Resorts
    Tagesperformance: +4,77 %
    Platz 35
    Performance 1M: -4,09 %
    Chart MGM Resorts
    ISIN: US5529531015
    WKN: 880883
    Die MGM Resorts Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,77 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: +4,36 %
    Platz 36
    Performance 1M: +32,63 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,36 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +3,85 %
    Platz 37
    Performance 1M: +35,98 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,85 %.

    Gen Digital
    Tagesperformance: +3,83 %
    Platz 38
    Performance 1M: +39,53 %
    Chart Gen Digital
    ISIN: US6687711084
    WKN: A2PUXE
    Die Gen Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,83 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: +3,79 %
    Platz 39
    Performance 1M: +3,86 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,79 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: +3,77 %
    Platz 40
    Performance 1M: +16,12 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,77 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 30.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 30.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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