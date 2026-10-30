Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger
AKTIEN IM FOKUS 2
- KI-Sorgen belasten Tech-Aktien und Nasdaq stark
- Intel-Aktie stürzt nach enttäuschendem Ausblick
- AWS-Schwäche und hohe KI-Ausgaben belasten Amazon
(neu: Schlusskurse, Apple mehr Wert als Nvidia)
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Tech-Unternehmen Amazon und Intel haben am Freitag die Sorgen der Anleger um den KI-Megatrend nochmals drastisch verstärkt. Am Vortag hatte Alphabet schon die Befürchtung exzessiver KI-Ausgaben wieder angeheizt und nun sorgten negativ aufgenommene Geschäftsaussagen der beiden Unternehmen für eine Flucht aus dem Sektor. Der Nasdaq 100 stand deshalb zeitweise mit mehr als vier Prozent im Minus.
Vor allem galt dies für den Prozessorhersteller Intel, dessen Aktien mit einem Kurseinbruch um fast 29 Prozent ihrer Tradition größerer Schwankungen treu blieben. Sie fielen damit auf ihr Niveau vom April zurück. Das Unternehmen sorgte mit seiner Prognose für das Schlussquartal für eine herbe Enttäuschung. Das Umsatzziel bleibe selbst hinter den pessimistischsten Schätzungen zurück, merkte Analyst Timothy Arcuri von UBS an. Die Bank of America gab ihre Kaufempfehlung auf.
Mit Amazon musste am Freitag aber auch das nächste Unternehmen aus dem Kreise der "Magnificent 7" den Sorgen Tribut zollen: Die Aktien sackten um bis zu sechs Prozent auf ihren tiefsten Stand seit Ende Juli ab, konnten ihren Abschlag aber auf 1,4 Prozent reduzieren. Der Kursverlust sei der enttäuschenden Umsatzentwicklung der Cloud-Sparte AWS geschuldet, schrieb UBS-Experte Stephen Ju. Auch bei Amazon lasteten hohe KI-Ausgaben auf der Aktie.
Ein Händler beobachtete zu Wochenschluss eine ausgeprägte Rotation der Anleger weg von Technologiewerten, die sich davor auch schon im Asien-Handel gezeigt habe. Aktien der Chipkonzerne Samsung und SK Hynix waren dort bereits unter Druck geraten, nachdem Intel seine Zahlen am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegt und seinen Titeln bereits nachbörslich einen Einbruch eingebrockt hatte.
Bei Intel hinterließ vor allem die Perspektive im PC-Bereich mit dort herrschendem Gegenwind ihre Spuren. Das dritte Quartal sei eigentlich erfreulich gewesen, kommentierte Srini Pajjuri von der kanadischen Bank RBC. Doch der Umsatzausblick auf das Schlussquartal enttäusche wegen dieses Segmentes. Die Stärke des Geschäftsbereichs Datencenter und KI reiche nicht aus, um dies aufzufangen.
Laut dem Händler gab es von Intel keine großen Neuigkeiten, was geplante Investitionen betrifft. Hier habe eher Amazon darauf reagiert, nicht nur wegen enttäuschender Resultate im Kerngeschäft, sondern auch mit höher als erwarteten Kapitalausgaben im vergangenen Quartal. Dies knüpfte an die Belastungen bei Alphabet vom Vortag an.
Der Google-Mutterkonzern Alphabet hatte am Donnerstag die Befürchtung exzessiver KI-Ausgaben, die zuletzt etwas abgeflaut waren, wieder angeheizt. Die Kurse der beiden Aktiengattungen gaben am Freitag auch weiter nach auf ein erneutes Tief seit Ende März.
Alphabet war unter den Tech-Riesen neben Amazon in guter Gesellschaft, denn im Kreise der "Magnificent 7" gab es keine Gewinner. Der KI-Chipriese Nvidia erlitt mit mehr als vier Prozent das größte Minus. Dieses sorgte dafür, dass Apple im Rennen um das wertvollste Börsenunternehmen nach längerer Zeit wieder vorbei ziehen konnte.
"Die KI-Euphorie bekommt Risse", schrieb am Freitag Anlagestratege Stefan May von der Quirin Privatbank angesichts der wachsenden Zweifel, ob sich die gigantischen Investitionen jemals lohnen werden. Große Technologiesprünge verliefen selten geradlinig, denn auf Phasen der Begeisterung folgten oft Überinvestitionen und schmerzhafte Rückschläge. Überstürzte Depotumschichtungen aufgrund von Warnungen vor einem möglichen Crash oder dem Platzen einer KI-Blase seien aber nicht ratsam./tih/la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,54 % und einem Kurs von 215,2 auf Tradegate (30. Oktober 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 468,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 330,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +30,74 %/+246,67 % bedeutet.
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Ja. Die entscheidende Beteiligung lässt sich eindeutig identifizieren: SpaceX. Alphabet hat dies gestern Abend im Earnings-Call ausdrücklich bestätigt.
Finanzchefin Anat Ashkenazi erklärte, dass die Verluste im Beteiligungsergebnis hauptsächlich auf den gesunkenen Börsenkurs der SpaceX-Aktie im dritten Quartal zurückzuführen seien.
Wie stark hat SpaceX das Ergebnis belastet?
Kennzahl Q3 2025 2026
Gewinne/Verluste aus Aktienbeteiligungen +10,73 Mrd. USD −8,66 Mrd. USD
Gesamtes sonstiges Finanzergebnis +12,76 Mrd. USD −8,22 Mrd. USD
Gewinn je Alphabet-Aktie 2,87 USD 2,12 USD
Laut Barron's entstand bei der SpaceX-Beteiligung allein ein Bewertungsverlust von ungefähr 11 Mrd. USD vor Steuern. Dieser wurde teilweise durch andere Beteiligungsergebnisse ausgeglichen.
Allerdings liegt der bereinigte Gewinn laut Barron's auch ohne den SpaceX-Effekt noch unter den Analystenerwartungen. Der enttäuschende Börsenkurs lässt sich deshalb nicht ausschließlich mit einem Buchverlust erklären.
Mein Fazit: Die SpaceX-Abwertung ist für mich kein überzeugender Grund, Alphabet dauerhaft niedriger zu bewerten, sofern sich die operativen Aussichten nicht verschlechtern. Die hohen KI-Investitionen, deren Finanzierung und die künftigen Renditen bleiben die wesentlich wichtigeren Risiken.
Ich habe mir mal genauer die gestrigen Zahlen angeschaut:
Dabei fällt mir etwas Entscheidendes auf: Das operative Geschäft von Alphabet ist deutlich besser, als es der nachbörsliche Kurseinbruch von rund 10 % zunächst vermuten lässt. Allerdings gibt es bei den Investitionsausgaben ein ernst zu nehmendes Problem.
- Gesamtumsatz 127,6 Mrd. USD (+25 %), Starkes Wachstum
- Google Search 63,3 Mrd. USD (+12 %), Wachstum, aber unter Erwartungen
- Google Cloudm 30,7 Mrd. USD (+103 %), Herausragend
- Operatives Ergebnis, 40,6 Mrd. USD (+30 %), Sehr stark
- Operative Marge, 31,8 %, Weiterhin hoch
- Gewinn je Aktie (GAAP) 2,12 USD, Deutlich unter Konsens
- Freier Cashflow, −9,1 Mrd. USD, Klarer Schwachpunkt
Der entscheidende Unterschied: Während der ausgewiesene Nettogewinn um 25 % zurückging, stieg der operative Gewinn um 30 %.
Das bedeutet, dass Alphabet im eigentlichen Geschäft keineswegs eingebrochen ist. Der Gewinn je Aktie wurde unter anderem durch erhebliche Verluste aus Beteiligungsbewertungen belastet. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag das EPS laut Reuters bei 2,67 USD – allerdings ebenfalls unter den erwarteten 3,02 USD.
Das eigentliche Problem liegt für mich weniger im Quartalsgewinn als in den enormen KI-Investitionen. Alphabet investierte allein im dritten Quartal rund 51,4 Mrd. USD. Für das Gesamtjahr 2026 werden Investitionen von 195–205 Mrd. USD erwartet. 2027 sollen die Investitionsausgaben nochmals deutlich steigen. Gleichzeitig blieb der freie Cashflow bereits das zweite Quartal in Folge negativ.
Die Frage lautet also: Wie schnell verwandelt Alphabet seine enormen KI-Investitionen in zusätzliche Gewinne und Cashflows?
Hier stimmt mich Google Cloud ausgesprochen optimistisch. Ein Umsatzwachstum von 103 % ist für einen Geschäftsbereich dieser Größenordnung bemerkenswert. Allerdings muss sich zeigen, wie profitabel dieses Wachstum langfristig ist.
Bald kommen die Quartalszahlen von Alphabet und Amazon. Ich erwarte sehr gute Cloudzahlen. Die KI-Chips sind ausgebucht. Die neuen Nvidiachips B200 und B300 kosten ca. 35k und bringen in der Vermietung ca. 10$ pro Stunde. Das sind im Jahr ca. 87k. Es gibt nur geringen Leerlauf (z.B. wegen Updates), eventuell ist die Nutzung zeitweise geringer. Je nach Stromkosten (ca. 10k bis 20k) können sich die Kaufkosten innerhalb eines Jahres amortisieren. Das Rechenzentrum kann über längere Zeit abgeschrieben werden.
Die Investitionen sind also extrem profitabel und daher wundert es nicht, dass so viel investiert wird.
Natürlich ist ein kapitalintensives Geschäft für Aktionäre riskanter, aber je mehr Rechenzentren ans Netz gehen desto mehr steigt der Cashflow und die zukünftigen Investitionen müssen nicht mehr mit frischen Kapital bezahlt werden.
Das Geschäft ist klar zyklisch, aber momentan sind mir noch zu viele pessimistisch. Ich denke der Peak ist noch nicht erreicht, in letzter Zeit steigen sogar die Mietpreise von „alten“ Chips wieder.