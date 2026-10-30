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    Clarity kündigt Namensänderung und Aktienzusammenlegung an

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    Clarity kündigt Namensänderung und Aktienzusammenlegung an
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, BC - 26. Oktober 2026 / IRW-Press / Clarity Metals Corp. (CSE: CMET) (OTC: CLGCF) (FWB: 27G0) („Clarity“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Edel- und Basismetallprojekten konzentriert, gibt bekannt, dass das Unternehmen seine ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (die „Aktien“) im Verhältnis von drei (3) Aktien vor der Zusammenlegung zu einer (1) Aktie nach der Zusammenlegung konsolidieren wird (die „Zusammenlegung“). Im Zusammenhang mit der Aktienzusammenlegung gibt das Unternehmen auch seine Absicht bekannt, seinen Namen von „Clarity Metals Corp.“ in „Critical Copper Mining Corp.“ zu ändern (die „Namensänderung“).

     

    Zum heutigen Datum verfügt das Unternehmen über 103.426.077 ausgegebene und ausstehende Aktien. Nach Abschluss der Aktienzusammenlegung wird erwartet, dass das Unternehmen über rund 34.475.359 ausgegebene und ausstehende Aktien verfügt. Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 30. Oktober 2026 auf zusammengelegter Basis unter dem neuen Namen „Critical Copper Mining Corp.“ und dem neuen Börsenkürzel „CCCU“ an der Canadian Securities Exchange („CSE“) gehandelt werden, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die CSE.

     

    Im Zusammenhang mit der Aktienzusammenlegung werden keine Bruchteile von Aktien ausgegeben. Der Aktienbestand eines jeden Aktionärs, dem infolge der Aktienzusammenlegung andernfalls ein Bruchteil einer Aktie zustehen würde, wird auf die nächsthöhere ganze Aktie aufgerundet. Die Aktienzusammenlegung hat keine Auswirkungen auf den prozentualen Anteil der Aktionäre am Unternehmen, abgesehen von den minimalen Auswirkungen der oben genannten Rundung von Bruchteilen von Aktien, auch wenn dieser Anteil durch eine geringere Anzahl von Aktien repräsentiert wird. Stattdessen wird durch die Aktienzusammenlegung die Anzahl der von allen Aktionären gehaltenen Aktien proportional verringert.

     

    Ein Übermittlungsschreiben (Letter of Transmittal) wird eingetragenen Aktionären per Post zugesandt. Dieses enthält Anweisungen zur Übergabe von Aktienzertifikaten, die Aktien vor der Zusammenlegung repräsentieren, im Austausch gegen die infolge der Aktienzusammenlegung ausgegebenen Aktien nach der Zusammenlegung. Bis zu ihrer Einreichung gilt jedes Zertifikat, das Aktien vor der Zusammenlegung repräsentiert, als Repräsentation der Anzahl der Aktien nach der Zusammenlegung, die der Inhaber infolge der Aktienzusammenlegung erhalten hat. Für Aktionäre, die ihre Aktien über ein Wertpapierdepot oder in elektronischer stückeloser Form halten, besteht kein Handelsbedarf, da ihre Aktienbestände vom Transferagenten des Unternehmens oder von ihren jeweiligen Wertpapiermaklern, Banken, Treuhandgesellschaften oder sonstigen Depotstellen elektronisch angepasst werden. Gemäß der Satzung des Unternehmens bedarf die Aktienzusammenlegung nicht der Zustimmung der Aktionäre und wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt.

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