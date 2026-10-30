Lux Metals: Aus der Fußnote ins Rampenlicht

Gestern verkündete Lux Metals Corp., dass der hochgradige Goldabschnitt in LG26-241, dem ersten Bohrloch bei Zone 32, auch 0,71% Kupfer über die gesamten 19,5 m enthält, inklusive 1,45% Kupfer zusammen mit 39,08 g/t Gold über 8 m. Innerhalb dieses Kerns lieferten 2 einzelne Meter 3,58% und 5,79% Kupfer. Das Bohrprogramm 2026 ist nun abgeschlossen, die Laborergebnisse für 2 weitere Bohrlöcher werden bis Ende November erwartet und eine drohnengestützte Magnetikmessung wird bereits über Zone 32 geflogen.

Erst vor 2 Wochen, als Rockstone Report #4 über das erste Bohrloch bei La Grande veröffentlichte, stand am Ende ein unscheinbares Detail. Der Bohrkern war voller messingfarbenem Chalkopyrit, einem Kupfermineral, doch das Kupfer war noch nicht analysiert worden. Multielement-Ergebnisse brauchen im Labor länger, sodass Investoren 2 weitere Wochen auf die Antwort warten mussten. In unserem Schlussabsatz schrieben wir, dass die Kupfersulfide noch im Labor lagen und darauf warteten, an die Reihe zu kommen, und dass Kupfer in der Diskussion bislang überhaupt keine Rolle gespielt hatte.

Das Labor hat nun gezählt. Die Antwort lautet: Kupfer ist bei Zone 32 keine Nebenfigur. Es sitzt in denselben Adern, in denselben Metern und kam sehr wahrscheinlich mit denselben heißen Fluiden, die auch das Gold brachten. Kupfer zieht sich durch die gesamten 19,5 m und ist genau dort am stärksten, wo auch das Gold am stärksten ist, nämlich in genau den Quarzadern, in denen Geologen sichtbares Gold dokumentierten.

Bohrloch LG26-241 ist nicht länger nur ein hochgradiges Goldbohrloch. Es ist ein hochgradiges Gold-Kupfer-Bohrloch. Für Aktionäre verändert das die Diskussion auf subtile, aber wichtige Weise. Gold bleibt die Schlagzeile. Doch jede Tonne Gestein in diesem Abschnitt enthält nun ein zweites Metall, und das zu einer Zeit, in der Kupfer zu historisch hohen Preisen gehandelt wird. Dieses zweite Metall könnte sich zudem als nützlicher Kompass erweisen, um bei La Grande in Québecs James Bay Region noch mehr Gold zu finden.

Laborergebnisse für den Abschnitt in Bohrloch LG26-241: Gold wurde erstmals am 14. Oktober 2026 gemeldet; Kupfer wird hier zum ersten Mal veröffentlicht. Bei den Längen handelt es sich um Kernlängen; Lux schätzt die wahre Mächtigkeit auf ~75% des Abschnitts, also rund 14,6 m für den gesamten Abschnitt und 6 m für den hochgradigen Kern. Bei den gekappten Werten wird jede einzelne 1-m-Probe auf maximal 50 g/t Gold begrenzt. Bohransatzpunkt: UTM NAD83 Zone 18, 396583 E / 5932335 N, 231 m Höhe, Azimut 165°, Neigung -50°, Länge 297 m. (Quelle: Lux-News vom 14. und 29. Oktober 2026)

Die neuen Zahlen verstehen

Tabelle 1 der gestrigen News wiederholt die erstmals am 14. Oktober gemeldeten Goldgehalte und ergänzt nun zum ersten Mal Kupfer.

Kupfer stammt hier aus einer separaten Multielement-Analyse, die länger dauert als die Gold-Brandprobe. Deshalb kommen die Ergebnisse 2 Wochen später.

Was bedeuten 0,71% Kupfer?

Ein Gehalt von 1% Kupfer bedeutet 10 kg Kupfer in jeder Tonne Gestein. 0,71% entsprechen also etwa 7,1 kg pro Tonne über 19,5 m Bohrkern, und 1,45% sind etwa 14,5 kg pro Tonne über 8 m. Beachten Sie die unterschiedlichen Einheiten: Gold wird in Gramm pro Tonne gemessen, weil es selten ist, Kupfer dagegen in Prozent, weil es in weit größeren Mengen vorkommt. Da 1% genau 10.000 g/t entspricht, enthält der 19,5-m-Abschnitt gewichtsmäßig rund 400-mal mehr Kupfer als Gold. Zum Vergleich: Viele der großen Kupfer-Tagebauminen der Welt verarbeiten Erz mit Gehalten deutlich unter 1% Kupfer. Die von Lux in LG26-241 gemeldeten Kupfergehalte sind für sich genommen beachtlich, und sie liegen in einem Abschnitt, der beim Gold bereits außergewöhnlich ist.

Wo steckt das Kupfer?

Die von Lux gemeldeten Zahlen zeigen, dass Kupfer im Gleichschritt mit Gold ansteigt. Über die gesamten 19,5 m liegt Kupfer im Durchschnitt bei 0,71%. Im 8 m langen hochgradigen Kern, wo Gold auf 39,08 g/t steigt, verdoppelt sich Kupfer in etwa auf 1,45%. Und die 2 herausragenden Goldproben mit 165 g/t und 45,4 g/t enthalten 3,58% und 5,79% Kupfer. Einfach gesagt: Kupfer folgt dem Gold. Wo das Gold am reichsten ist, ist auch das Kupfer am reichsten.

Die 2 herausragenden Meter

Probe G240715 (232-233 m) lieferte 165 g/t Gold mit 3,58% Kupfer. Der nächste Meter, G240717 (233-234 m), lieferte 45,4 g/t Gold mit 5,79% Kupfer. Genau in diesen Metern, zwischen 232,41 m und 233,62 m, dokumentierten die Geologen Quarzadern mit bis zu 20% Chalkopyrit und Flitter von sichtbarem Gold. Sichtbares Gold in Bohrkernen ist bei Lagerstätten dieses Typs ungewöhnlich, da das meiste Gold zu fein ist, um es mit bloßem Auge zu erkennen. Unser Report #4 zeigte die Kernfotos aus genau diesem Abschnitt. Das Labor hat nun bestätigt, was das Auge sah: Das messingfarbene Mineral in diesen Adern ist echtes Kupfer, und zwar reichlich.

Bohrkern aus Bohrloch LG26-241, 229,5–234,8 m, innerhalb des 8 m langen Kerns mit 39,08 g/t Gold und 1,45% Kupfer. Das graue Gestein ist stark deformierter Tonalit mit Serizit-Alteration. Die messingfarbenen Flecken sind Chalkopyrit, das Kupfermineral, in Quarzadern mit bis zu 20% Chalkopyrit und sichtbarem Gold zwischen 232,41 m und 233,62 m. Die 2 Meter von 232–234 m lieferten 3,58% und 5,79% Kupfer, zusammen mit 165 g/t und 45,4 g/t Gold. (Quelle: Lux-News vom 14. und 29. Oktober 2026)

Nahaufnahme einer Quarz-Chalkopyrit-Ader bei 232,9 m in LG26-241. Die Bleistiftspitze und der rote Kreis markieren Flitter von sichtbarem Gold. Die größeren messingfarbenen Flecken drumherum sind Chalkopyrit, nicht Gold. Dieser Meter (232–233 m) lieferte 165 g/t Gold und 3,58% Kupfer und zeigt beide Metalle Seite an Seite in derselben Ader. (Quelle: Lux-News vom 14. und 29. Oktober 2026)

Warum „dasselbe Mineralisierungsereignis“ wichtig ist

Lux gibt an, dass Chalkopyrit zusammen mit Pyrit und sichtbarem Gold in denselben serizitalterierten Scherzonen und Quarzadern vorkommt. Das deutet darauf hin, dass Gold und Kupfer gemeinsam abgelagert wurden, durch einen Fluidschub, der vor rund 2,7 Milliarden Jahren entlang der Scherzone aufstieg. Es erklärt auch, warum sich die besten Gehalte so eng bündeln: Wo diese Fluide die meisten Sulfide hinterließen, hinterließen sie in der Regel auch das meiste Gold. Für Explorer ist das nützlich. Wenn Gold und Kupfer gemeinsam auftreten, kann jedes Metall den Geologen helfen, das andere aufzuspüren. Kupfer ist im Bohrkern leicht zu erkennen und lässt sich mit Handgeräten schnell messen. Chalkopyritreiche Zonen könnten daher Hinweise geben, wo die höchsten Goldgehalte zu suchen sind. Mit der Zeit könnte das die Bohrungen effizienter machen, wobei jedes neue Bohrloch auch davon geleitet wird, was das Kupfer verrät.

Ein grobes Gefühl für den Wert

Kupfer ist kein geschenktes Geld, solange eine Studie nicht belegt, dass es gewonnen werden kann. Mit dieser Einschränkung hilft ein einfacher In-situ-Vergleich. Bei rund 6,73 USD pro Pfund Kupfer und 4.097 USD pro Unze Gold entsprechen 0,71% Kupfer wertmäßig etwa 0,8 g/t Gold pro Tonne und 1,45% Kupfer etwa 1,6 g/t Gold. Das ist ein bedeutender Bonus zusätzlich zu 11,67 g/t gekapptem Gold. Kupfer wird zudem unabhängig von Gold gehandelt, sodass ein Kupfer-Beiprodukt ein zukünftiges Projekt abfedern könnte, falls die Goldpreise nachgeben. Für diesen Abschnitt allein ist es kein Gamechanger, doch sollte sich Kupfer im gesamten System als beständig erweisen, könnte es jeder Tonne einer zukünftigen Ressource Wert hinzufügen.

Die Berechnungen von Rockstone sind lediglich Näherungswerte zur Veranschaulichung, wurden nicht von einer qualifizierten Person (Qualified Person) geprüft, gehen von 100% Gewinnung aus und berücksichtigen keine Kosten.

Ein Blick auf die Abbildungen

Lux veröffentlichte mit der gestrigen News 2 Abbildungen. Es sind aktualisierte Versionen der Karten vom 14. Oktober, die nun sowohl mit Gold als auch mit Kupfer beschriftet sind. Zusammen betrachtet zeigen sie, wohin gebohrt wurde, worauf man stieß und woher die nächsten Antworten kommen werden.

Abbildung 1: Zone 32 von oben, ein Korridor, der an beiden Enden offen ist. Rosa ist der La-Grande-Sud-Tonalit, grün sind die vulkanischen Gesteine, und das schraffierte Band, wo beide aufeinandertreffen, ist der Scherkorridor, der die Gold-Kupfer-Mineralisierung (rot) beherbergt. Schwarze Punkte markieren historische Bohrlöcher, schwarze Linien die Bohrlöcher von 2026. Der blaue Balken zeigt die Linie des Querschnitts A–B in Abbildung 2. LG26-241 lieferte 17,57 g/t Gold und 0,71% Kupfer über 19,5 m, inklusive 39,08 g/t Gold und 1,45% Kupfer über 8 m. Die Laborergebnisse für LG26-242 (daneben) und LG26-243 (östlich davon) stehen noch aus. Die mit „OPEN“ beschrifteten Pfeile zeigen, dass der Korridor in keiner der beiden Richtungen begrenzt ist. (Quelle: Lux-News vom 29. Oktober 2026)

Das aufschlussreichste Merkmal von Abbildung 1:

Die Länge des Scherkorridors im Vergleich zum erbohrten Bereich.

Die schwarzen Punkte von mehr als 40.000 m historischer Bohrungen drängen sich um einen kurzen roten Abschnitt, während der schraffierte Korridor über beide Kartenränder hinausläuft.

LG26-243, das Bohrloch, das nach Osten vorstößt, ist der erste Test von Lux in diese östliche Richtung.

Genau diesen Bereich soll auch die neue drohnengestützte Magnetikmessung im Detail kartieren.

Abbildung 2: Ein Schnitt durch die Lagerstätte entlang der Linie A–B. Grün ist Basalt, rosa ist Tonalit, violett eine mafisch-intermediäre Intrusion und rot das steil einfallende Zone-32-System. Gelb markiert historische Proben über 1 g/t Gold, blau Proben mit 1 g/t oder weniger. LG26-241 tritt von oben rechts ein und durchquert die roten Linsen, wo es 17,57 g/t Gold und 0,71% Kupfer über 19,5 m lieferte. LG26-242 wurde auf demselben Profil tiefer gebohrt. Die Beschriftungen „Assays Pending“ (Laborergebnisse ausstehend) verweisen auf LG26-242 und auf den restlichen Teil von LG26-241 außerhalb des gemeldeten Abschnitts. Der Pfeil am unteren Rand kennzeichnet das System als in der Tiefe offen. (Quelle: Lux-News vom 29. Oktober 2026)

In Abbildung 2 fallen 2 Dinge auf:

Erstens ist Zone 32 keine einzelne Ader, sondern ein Stapel steiler, paralleler Linsen, und die gelben Punkte dünnen unterhalb von etwa 300 m schnell aus. Das liegt nicht daran, dass das Gold aufhört, sondern daran, dass nur wenige historische Bohrlöcher so tief reichten. LG26-242 ist das erste moderne Bohrloch, das diese Tiefe erkundet.

Zweitens befindet sich der restliche Teil von LG26-241 noch im Labor. Das Bohrloch setzt sich über den gemeldeten Abschnitt hinaus fort, in Richtung weiterer roter Linsen. Es sind also selbst von dem Bohrloch, das bereits geliefert hat, noch weitere Neuigkeiten zu erwarten.

Was die CEO den Aktionären sagt

Kim Quyên Nguyên, Präsident und CEO von Lux, kommentierte in der gestrigen News:

„Mit den Kupferergebnissen in der Hand zeigt LG26-241 signifikantes Kupfer neben dem hochgradigen Gold über den gesamten Zone-32-Abschnitt, was den Gold-Kupfer-Charakter des Systems bestätigt. Das Bohrprogramm ist nun abgeschlossen, und die Magnetikmessung wird uns helfen, die Strukturen nachzuverfolgen, die die Mineralisierung steuern, während wir unsere nächsten Schritte planen.“ (übersetzt aus dem Englischen)

Es ist eine kurze Aussage mit 3 klaren Botschaften:

„Signifikantes Kupfer neben dem hochgradigen Gold über den gesamten Zone-32-Abschnitt.“ Das Schlüsselwort ist „über den gesamten“. Kupfer beschränkt sich nicht auf eine einzelne Glücksprobe. Es zieht sich durch die vollen 19,5 m und ist genau dort am stärksten, wo auch das Gold am stärksten ist. „Was den Gold-Kupfer-Charakter des Systems bestätigt.“ Dies knüpft an alles an, was Lux seit dem Sommer gesagt hat. Im August erklärte Frau Nguyên, das Feldprogramm im Juni habe an der Oberfläche genau die Gold-Kupfer-Signatur bestätigt, auf der das Explorationsmodell aufbaut. Oberflächen-Stichproben hatten gezeigt, dass Gold gemeinsam mit Kupfer, Silber und Tellur auftritt. Nun hat der Bohrer dieselbe Paarung weit unter der Oberfläche nachgewiesen. Das Modell hält von oben bis in die Tiefe. „Die Magnetikmessung wird uns helfen, die Strukturen nachzuverfolgen, die die Mineralisierung steuern, während wir unsere nächsten Schritte planen.“ Dies ist der zukunftsgerichtete Teil. Lux teilt den Investoren mit, dass es in der nächsten Phase darum geht, die Geometrie zu verstehen: Wohin die Scherstrukturen verlaufen, wo sie abknicken oder sich kreuzen und wo die nächsten Bohrlöcher angesetzt werden sollten. Das ist ein disziplinierter, modellgeleiteter Ansatz statt Bohren ins Blaue.

In Report #4 hatten wir angemerkt, dass Frau Nguyêns erster Kommentar zu LG26-241 für eine News mit einem hochgradigen (165 g/t Gold) Bohrergebnis bemerkenswert zurückhaltend war. Ihr Ton ist diesmal ähnlich. Sie übertreibt beim Kupfer nicht. Sie nennt es signifikant, erklärt, was es bestätigt, und wendet sich dann der anstehenden Arbeit zu.

Der Wert eines zweiten Metalls

Als frühere Betreiber Zone 32 Ende der 1990er Jahre bebohrten, notierte Gold bei rund 300 USD pro Unze und Kupfer unter 1 USD pro Pfund. Kupfer galt als Nebenwert, kaum mehr als eine Fußnote.

COMEX-Gold-Futures (GC1!) im Wochenchart seit 1989, in USD pro Feinunze. Ende der 1990er Jahre, als der Großteil von Zone 32 gebohrt wurde, notierte Gold lange Zeit bei oder unter 300 USD pro Unze. Nach früheren Hochs in den Jahren 2011 und 2020 brach Gold 2024 aus und erreichte Anfang 2026 ein Rekordhoch von über 5.500 USD, bevor es wieder zurückging. Am 29. Oktober 2026 notierte der Kontrakt bei rund 4.097 USD pro Unze, mehr als das 13-Fache seiner Tiefststände Ende der 1990er Jahre. (Quelle: TradingView)

Heute stehen beide Metalle auf einem ganz anderen Niveau. Am 29. Oktober 2026 notierten die COMEX-Kupfer-Futures bei rund 6,73 USD pro Pfund, nahe dem Allzeithoch von Anfang dieses Jahres und etwa beim 10-Fachen der Tiefststände Ende der 1990er Jahre.

COMEX-Kupfer-Futures (HG1!) im Wochenchart seit 1989, in USD pro Pfund. In weiten Teilen der 1990er Jahre, als der Großteil von Zone 32 gebohrt wurde, notierte Kupfer unter 1 USD pro Pfund. Seit 2003 hat der Preis mehrere Zyklen durchlaufen, mit Hochs in den Jahren 2006, 2008, 2011 und 2022, bevor er 2025 und 2026 auf Rekordniveaus ausbrach. Am 29. Oktober 2026 notierte der Kontrakt bei rund 6,73 USD pro Pfund. (Quelle: TradingView)

Die Nachfrage aus Stromnetzen, Elektrofahrzeugen und nun auch Rechenzentren ist ein großer Teil dieser Entwicklung. Auf der diesjährigen LME Week in diesem Monat sagte Graeme Train, Leiter der Metallanalyse bei Trafigura, dass die Kupfernachfrage aus Rechenzentren von nahezu null auf rund 1 Million Tonnen gestiegen ist und in den nächsten 5 Jahren um weitere 1 bis 2 Millionen Tonnen zunehmen könnte, wie Fastmarkets berichtete.

Für Lux ist Kupfer in 4 Punkten von Bedeutung:

Potenzielle Beiprodukt-Gutschrift: Sollte eine künftige Studie zeigen, dass Kupfer gewonnen werden kann, könnte jede für Gold abgebaute Tonne auch Kupfererlöse liefern. Chalkopyrit ist ein verbreitetes, gut verstandenes Kupfermineral, das üblicherweise per Flotation zu einem verkaufsfähigen Konzentrat gewonnen wird. Ermutigend: Ein historischer Flotationstest aus dem Jahr 1999 an Zone-32-Material mit 2,4 g/t Gold und 0,37% Kupfer gewann laut dem technischen NI-43-101-Bericht von 2026 ca. 90,3% des Goldes und 96,8% des Kupfers. Dieses Ergebnis ist historisch und wurde von Lux nicht verifiziert, daher sind moderne metallurgische Tests zur Bestätigung erforderlich. Ein Werkzeug zum Auffinden von Gold: Da Gold und Kupfer gemeinsam abgelagert wurden, kann Kupfer (und der Chalkopyrit, der es trägt) als Pfadfinder dienen, der auf die reichsten Goldzonen hinweist. Das Erfassen von Chalkopyrit in frischen Bohrkernen könnte den Geologen helfen, schnell zu entscheiden, wo engmaschig beprobt und wo als Nächstes gebohrt werden soll. Untermauerung der historischen Daten: Im Jahr 1999 bestätigte eine unabhängige Prüfung durch Strathcona Mineral Services ein durchgehendes, scherzonengebundenes Gold-Kupfer-System bei Zone 32, und SGS Geostat überprüfte später historische Gold- und Kupferanalysen anhand von Viertelkernproben. Die neuen Ergebnisse bestätigen diese Beschreibung mit modernen Analysen und einem vollständigen Qualitätskontrollprogramm. Das stärkt das Vertrauen in die historische Datenbank, die Lux validieren will. Ein breiteres Anlegerpublikum: Eine Gold-Kupfer-Story kann sowohl gold- als auch basismetallorientierte Investoren ansprechen, besonders in einem Markt, in dem Kupfer-Exposure gefragt ist.

Bohrungen abgeschlossen, eine Drohne in der Luft und ein Fahrplan bis 2027

Das Bohrprogramm 2026 ist abgeschlossen. Die Bohrungen endeten am 20. Oktober mit 3 Bohrlöchern über insgesamt 1.416 m. Neben LG26-241 testete das Programm die östliche Erweiterung von Zone 32 sowie die tiefe Zone, die erstmals 2012 vom historischen Bohrloch LGS12-224 angetroffen wurde. Dieses lieferte 37 m @ 1,93 g/t Gold etwa 400 m im Abtauchen (down-plunge) unterhalb der Hauptzone. Die restlichen Laborergebnisse werden Ende November erwartet.

Leser von Report #3 werden sich erinnern, dass Lux 8.800 m Bohrungen geplant hatte und in diesem Jahr rund 4.500 m bohren wollte. Dieser Plan hat seine Wurzeln in der Zeit vor der jetzigen CEO. Das Programm 2026 wurde erstmals im Mai und Juni unter dem früheren CEO Carl Ginn als 5.000-m-Kampagne skizziert. Kim Quyên Nguyên übernahm am 27. Juli 2026 das Amt als Präsident und CEO, weniger als einen Monat bevor sich das Bohrgerät zu drehen begann, und die News vom August mit der Zahl von 4.500 m kam nur 3 Wochen nach ihrem Amtsantritt. Das abgeschlossene Programm ist kleiner. Nachdem sich das neue Management Zeit genommen hat, das Projekt und seine Daten durchzuarbeiten, hat es sich entschieden, den vollständigen Plan nicht auszubohren. Stattdessen will Lux zunächst den Kern von Zone 32 bestätigen und dann mit Geophysik und einer validierten Datenbank die Ziele schärfen, bevor 2027 ein größeres Bohrprogramm folgt. Das ist ein bedachterer Weg, und Investoren sollten beide Seiten abwägen: Weniger Bohrlöcher in diesem Jahr bedeuten weniger kurzfristige Kurstreiber, doch jeder künftige Meter dürfte gezielter gesetzt sein.

Eine Drohne kartiert die Strukturen

Lux hat eine hochauflösende drohnengestützte Magnetikmessung über Zone 32 gestartet. Sie umfasst rund 160 Linienkilometer bei 35 m Linienabstand, was etwa 5,6 km² engmaschiger Abdeckung entspricht. Der Abschluss wird in Kürze erwartet. Verschiedene Gesteine enthalten unterschiedliche Mengen magnetischer Minerale. Eine Magnetikkarte kann daher den Kontakt zwischen dem La-Grande-Sud-Tonalit und den vulkanischen Gesteinen der Yasinski-Gruppe selbst unter Boden und Sumpf nachzeichnen. In vielen archaischen Goldsystemen zerstören die heißen Fluide, die das Gold bringen, zugleich magnetische Minerale und hinterlassen entlang von Scherzonen feine magnetische „Narben“. Diese Merkmale im Abstand von 35 m zu kartieren, sollte Lux helfen, die Gold-Kupfer-Strukturen im Streichen zu verfolgen und querlaufende Strukturen zu erkennen, an denen sich Gold häufig konzentriert.

Der Fahrplan vom 15. Oktober

Am Tag nach den ersten Laborergebnissen veröffentlichte Lux ein Unternehmens-Update, das aufzeigt, wohin all dies führen soll.

Frau Nguyên sagte in dieser News:

„Wir freuen uns, wieder bei Zone 32 zu bohren. Unsere unmittelbare Priorität besteht darin, die historischen Bohrungen bei Zone 32 zu bestätigen und darauf aufzubauen, während die geplante geophysikalische Messung und die Validierung der Datenbank uns helfen, die Ziele entlang des breiteren Korridors zu präzisieren. Jeder Schritt in unserem Programm ist darauf ausgerichtet, das Projekt in Richtung unseres Ziels einer ersten Ressourcenschätzung voranzubringen.“ (übersetzt aus dem Englischen)

Die Botschaft lautet: Jede Aktivität hat jetzt ein Ziel, nämlich eine erste Ressourcenschätzung nach NI 43-101, die für Ende 2027 angestrebt wird.

Der Weg dorthin führt über 4 Schritte: Eine geophysikalische Bodenmessung (die laufende drohnengestützte Magnetikmessung ist ein früher, schnellerer Start), die Validierung der historischen Bohrdatenbank, die Neumodellierung von Zone 32 und benachbarter mineralisierter Strukturen sowie ein Folgebohrprogramm im Jahr 2027 auf die präzisierten Ziele.

Der Schritt der Neumodellierung verdient besondere Beachtung: Wie Frau Nguyên in diesem Monat The Northern Miner sagte und wie wir in Report #4 zitierten, fiel niedriger-gradiges, tonalitgebundenes Gold rund um den reichen Kern schlicht aus früheren Modellen heraus, weil der Cut-off-Gehalt nicht derselbe war wie heute. Mit Gold über 4.000 USD und dem nun bestätigten Kupfer im System könnte Gestein, das einst nicht mitgezählt wurde, in einem modernen Modell ganz anders aussehen. Zur Finanzierung dieser Arbeiten erklärte Lux im selben Update, eine mögliche Finanzierung von bis zu 7 Mio. CAD zu prüfen, frühestens im 4. Quartal 2026. Es wurde vom Board noch keine Finanzierung genehmigt, und es wurden keine Konditionen festgelegt.

Fazit

Erst vor 2 Wochen zeigte LG26-241, dass man den alten Zone-32-Daten beim Gold vertrauen kann. Nun kommt ein zweiter Satz hinzu: Das Kupfer ist real, zieht sich durch den gesamten Abschnitt und tritt gemeinsam mit dem reichsten Gold auf, bis hinein in dieselben Adern.

Die 2 Bohrlöcher im Labor und die kommenden Bohrungen werden zeigen, ob sich Zone 32 nach Osten, in die Tiefe und in Richtung LGS12-224 fortsetzt. Doch das Bild wird klarer: Ein Gold-Kupfer-System, bestätigt in modernen Bohrkernen, in mehrere Richtungen offen und nun aus der Luft kartiert.

Worauf als Nächstes zu achten ist:

Ergebnisse der drohnengestützten Magnetikmessung über Zone 32, die in Kürze erwartet werden. Sie sollten zeigen, wie sich die Gold-Kupfer-Strukturen im Streichen fortsetzen und wo sie sich möglicherweise kreuzen.

der drohnengestützten Magnetikmessung über Zone 32, die in Kürze erwartet werden. Sie sollten zeigen, wie sich die Gold-Kupfer-Strukturen im Streichen fortsetzen und wo sie sich möglicherweise kreuzen. Bohrergebnisse für LG26-242, LG26-243 und den restlichen Teil von LG26-241, erwartet Ende November 2026. LG26-242 testet Zone 32 in der Tiefe, während LG26-243 der erste moderne Schritt nach Osten ist.

für LG26-242, LG26-243 und den restlichen Teil von LG26-241, erwartet Ende November 2026. LG26-242 testet Zone 32 in der Tiefe, während LG26-243 der erste moderne Schritt nach Osten ist. Eine Entscheidung über die mögliche Finanzierung von bis zu 7 Mio. CAD, die bestimmen wird, wie viel Arbeit Lux im Jahr 2027 finanzieren kann.

über die mögliche Finanzierung von bis zu 7 Mio. CAD, die bestimmen wird, wie viel Arbeit Lux im Jahr 2027 finanzieren kann. Die ersten Schritte der Datenbankvalidierung und Neumodellierung auf dem Weg zum Bohrprogramm 2027. Hier könnten das niedriger-gradige, tonalitgebundene Gold und die neuen Kupferdaten beginnen, das Modell neu zu gestalten.

Bei einem Labortest im Jahr 1999 gewannen Techniker per Flotation aus einer kleinen Charge Zone-32-Sulfide fast das gesamte Kupfer. Bei einem Kupferpreis unter 1 USD pro Pfund fand das Ergebnis wenig Beachtung. Mehr als 25 Jahre später notiert Kupfer bei fast 7 USD, und diesmal könnte das lange übersehene Metall bei La Grande endlich die Aufmerksamkeit erhalten, die es verdient.

Unternehmensdetails

Lux Metals Corp.

1055 West Georgia Street, 1500 Royal Centre

Vancouver, BC V6E 4N7 Kanada

Phone: +1 604 678 5308

Email: info@lux-metals.com

www.lux-metals.com

ISIN: CA55067G1081 / CUSIP: 55067G108

Aktien im Markt: 77.155.216

Kanada Symbol (TSXV): LXM

Aktueller Kurs: 0,18 CAD (29.10.2026)

Marktkapitalisierung: 14 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN: GP80 / A41JQW

Aktueller Kurs: 0,101 EUR (29.10.2026)

Marktkapitalisierung: 8 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone, Lux Metals Corp. („Lux“; „das Unternehmen“) und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Lux verwiesen, um eine vollständigere Diskussion solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten. Diese Unterlagen können über die auf SEDAR+ eingereichten Dokumente unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Alle Aussagen in diesem Report, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Ein Großteil dieses Reports besteht aus Prognosen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Report zählen Aussagen, Interpretationen, Schlussfolgerungen und Erwartungen hinsichtlich der Explorationsstrategie von Lux Metals Corp. und der Weiterentwicklung des La Grande Goldprojekts in Québecs James-Bay-Region. Dazu gehören Erwartungen hinsichtlich des Erhalts und des Zeitpunkts ausstehender Analyseergebnisse für die Bohrlöcher LG26-242 und LG26-243 sowie für den restlichen Teil von LG26-241, die derzeit bis Ende November 2026 erwartet werden, ferner hinsichtlich des Abschlusses, des Umfangs und der Interpretation der drohnengestützten Magnetikmessung über Zone 32, der geplanten geophysikalischen Bodenmessung, der Validierung der historischen Bohrdatenbank, der Neumodellierung von Zone 32 und benachbarter mineralisierter Strukturen, einschließlich niedriger-gradiger, tonalitgebundener Mineralisierung unter aktuellen Cut-off-Annahmen, des geplanten Bohrprogramms 2027 sowie des Ziels des Unternehmens, bis Ende 2027 eine erste Mineralressourcenschätzung fertigzustellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen zudem Interpretationen hinsichtlich der geologischen Bedeutung der Kupferergebnisse in Bohrloch LG26-241, einschließlich Aussagen, dass Gold und Kupfer durch dasselbe Mineralisierungsereignis eingebracht wurden, dass Kupfer und Chalkopyrit als Pfadfinder für hochgradiges Gold dienen können, dass die Ergebnisse den Gold-Kupfer-Charakter des Zone-32-Systems bestätigen und die historische Beschreibung der Lagerstätte untermauern, sowie Aussagen hinsichtlich der potenziellen Bedeutung von Kupfer als Beiprodukt, seiner potenziellen Gewinnbarkeit und seines potenziellen Beitrags zum Wert einer zukünftigen Mineralressource. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen ferner Aussagen hinsichtlich der möglichen Finanzierung von bis zu ~7 Millionen CAD, die in der News des Unternehmens vom 15. Oktober 2026 beschrieben wurde, einschließlich ihres Umfangs, ihrer Struktur, ihres Zeitpunkts und ihres Abschlusses, sowie Aussagen hinsichtlich des Umfangs und der Ausrichtung des abgeschlossenen Bohrprogramms 2026 im Vergleich zu zuvor angekündigten Plänen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen außerdem Rockstones eigene Berechnungen und Interpretationen, einschließlich In-situ-Wertvergleichen zwischen Kupfer und Gold, Gewichtsverhältnissen zwischen Kupfer und Gold, Umrechnungen zwischen Einheiten und Preisangaben, die aus den veröffentlichten Zahlen des Unternehmens sowie aus den auf TradingView angezeigten Preisen der COMEX-Gold- und Kupfer-Futures abgeleitet wurden, sowie Interpretationen der Metallpreisentwicklung, der Fundamentaldaten des Kupfermarktes und von Nachfrageschätzungen Dritter. Diese Berechnungen wurden nicht von einer qualifizierten Person (Qualified Person) geprüft, gehen von einer metallurgischen Gewinnung von 100% aus, berücksichtigen keinerlei Kosten und sind lediglich Näherungswerte zur Veranschaulichung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Interpretationen und Annahmen und unterliegen erheblichen geologischen, technischen, betrieblichen, regulatorischen, finanziellen und marktbezogenen Unsicherheiten. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Explorations- und geologische Interpretationsrisiken: Die Ergebnisse eines einzelnen Bohrlochs sind möglicherweise nicht repräsentativ für das gesamte Zone-32-System. Die in LG26-241 beobachtete Verbindung von Gold und Kupfer setzt sich möglicherweise nicht an anderer Stelle in Zone 32 oder entlang des breiteren Korridors fort, und die Kupfergehalte können zwischen Proben, Abschnitten und Bohrlöchern erheblich schwanken. Geologische Modelle, strukturelle Interpretationen, Querschnitte und die Nutzung von Kupfer oder Chalkopyrit als Pfadfinder sagen möglicherweise Gehalt, Mächtigkeit, Kontinuität, Lage oder wirtschaftliche Bedeutung der in ausstehenden oder künftigen Bohrlöchern angetroffenen Mineralisierung nicht zutreffend voraus. Risiken der geophysikalischen Messung: Die drohnengestützte Magnetikmessung wird möglicherweise nicht planmäßig abgeschlossen, und ihre Ergebnisse identifizieren möglicherweise die lithologischen Kontakte, Scherzonen oder querlaufenden Strukturen, die die Mineralisierung steuern, nicht eindeutig. Magnetische Merkmale sind indirekte Indikatoren und entsprechen bei Überprüfung durch Bohrungen möglicherweise keiner Gold- oder Kupfermineralisierung. Risiken historischer Daten und deren Verifizierung: Ein erheblicher Teil der in diesem Report genannten technischen Informationen beruht auf Explorationsarbeiten und historischen Schätzungen früherer Betreiber, einschließlich historischer Schätzungen, die Kupfer umfassten. Historische Bohrergebnisse und historische Schätzungen wurden von Lux Metals Corp. nicht unabhängig verifiziert, wurden vor den aktuellen CIM-Standards erstellt und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Die Bestätigung von Gold und Kupfer in 1 Bohrloch verifiziert nicht die historische Datenbank als Ganzes. Bohr- und Analyserisiken: Ausstehende Analysen können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zone 32 weist einen starken Nugget-Effekt auf, und einzelne hochgradige Gold- oder Kupferergebnisse lassen sich möglicherweise in anderen Proben oder Bohrlöchern nicht reproduzieren. Sichtbares Gold, Chalkopyrit und Bohrkernfotos sind nicht unbedingt repräsentativ für die Gehalte über den gemeldeten Abschnitt. Metallurgische und Mineralressourcen-Risiken: Lux hat an der in diesem Report beschriebenen Kupfermineralisierung keine modernen metallurgischen Tests durchgeführt. Die in diesem Report genannten historischen metallurgischen Ergebnisse aus dem Jahr 1999 wurden von einem früheren Betreiber erzielt, wurden nicht verifiziert und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass Kupfer wirtschaftlich gewonnen, ein verkaufsfähiges Kupferkonzentrat hergestellt werden kann oder dass Kupfer zu Beiprodukterlösen beitragen würde. Das La Grande Projekt verfügt derzeit über keine Mineralressourcenschätzung gemäß den NI-43-101-Standards. Aussagen über potenzielle Größe, künftige Ressourcenabgrenzung, den Zeitpunkt einer ersten Mineralressourcenschätzung, metallurgische Gewinnung oder Entwicklungspotenzial sind spekulativ, und es kann nicht garantiert werden, dass künftige Exploration eine wirtschaftlich gewinnbare Mineralressource ausweisen wird. Risiken bei der Durchführung von Bohrprogrammen: Das abgeschlossene Bohrprogramm 2026 war kleiner als zuvor angekündigte Pläne, und Zeitpunkt, Umfang, Bohrmeter und Zielauswahl künftiger Programme, einschließlich des geplanten Bohrprogramms 2027, können sich ändern. Programme können aufgrund von Wetter, Waldbränden, Verfügbarkeit von Auftragnehmern oder Ausrüstung, logistischen Einschränkungen, Genehmigungsfragen, technischen Herausforderungen, Finanzierungsengpässen oder anderen unvorhergesehenen Umständen verzögert, geändert, reduziert oder abgesagt werden. Finanzierungs- und Marktrisiken: Mineralexploration ist kapitalintensiv, und Lux wird zusätzliche Finanzierung benötigen, um seine geplanten Arbeitsprogramme voranzutreiben. Das Board of Directors des Unternehmens hat keine Finanzierung genehmigt, und es wurden keine Konditionen, keine Struktur und kein Zeitpunkt festgelegt. Jede Finanzierung bedarf der Genehmigung durch das Board und die TSX Venture Exchange, wird möglicherweise nicht zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen und kann zu einer Verwässerung bestehender Aktionäre führen. Die Bedingungen am Kapitalmarkt und die Anlegerstimmung gegenüber Junior-Explorationsunternehmen können die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, seine Aktivitäten zu finanzieren oder seine Marktbewertung zu halten. Rohstoffpreisrisiken: Gold- und Kupferpreise sind volatil und können deutlich unter die in diesem Report genannten Niveaus fallen. Die in diesem Report genannten Gold-Futures notierten zum Zeitpunkt der Erstellung deutlich unter ihrem Rekordhoch von Anfang 2026. Preisniveaus, historische Preisvergleiche, Kupfernachfrageschätzungen Dritter und In-situ-Wertvergleiche spiegeln künftige Marktbedingungen möglicherweise nicht wider und sollten nicht als Hinweis auf die künftige Wirtschaftlichkeit eines Projekts herangezogen werden. Regulatorische und externe Risiken: Explorationsaktivitäten unterliegen Genehmigungs-, Umwelt-, Indigenen-Konsultations- und regulatorischen Anforderungen in Québec und Kanada. Die Arbeiten können zudem durch Wetter, Waldbrände, Logistik, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Lieferkettenstörungen, regulatorische Änderungen oder allgemeine wirtschaftliche und Marktbedingungen beeinträchtigt werden. Dementsprechend sollten Leser sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Reports ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Rockstone und der Autor dieses Reports übernehmen keine Verpflichtung, die in diesem Report gemachten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Vergangene Wertentwicklungen sowie Vergleiche mit anderen Unternehmen, Projekten, Lagerstätten, Rechtsordnungen, historischen Bohrlöchern, Explorationsergebnissen, geologischen Analogien, Rohstoffen, Marktereignissen, Preischarts oder Branchentrends dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als Hinweis auf künftige Ergebnisse betrachtet werden.

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Lux Metals Corp. hat erklärt, dass keine Wertpapiere als Vergütung für die im Rahmen der Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen an Zimtu ausgegeben werden sollen. Die Vereinbarung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Zimtu Capital Corp. befindet sich in Suite 1450 – 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2 Kanada und ist erreichbar unter 604-681-1568 oder info@zimtu.com. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollten die in diesem Bericht bereitgestellten Informationen nicht als unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung verstanden werden, sondern vielmehr als bezahlter Werbe- und Investor-Awareness-Inhalt. Dieser Bericht stellt weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar noch ersetzt er unabhängige Anlageberatung oder unabhängige Due Diligence. 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