Schwacher Chipsektor: Elmos Semiconductor bricht ein

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Elmos Semiconductor insgesamt ein Minus von -13,85 % zu verkraften.

Im Halbleitersektor geben auch Infineon Technologies, STMicroelectronics und Analog Devices nach. Elmos Semiconductor gerät deutlich stärker unter Druck als diese Wettbewerber. Der Kursrückgang weitet das Monatsminus auf 22,45 % aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,45 %. Im Jahr 2026 gab es für Elmos Semiconductor bisher ein Plus von +22,47 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,20 % geändert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Elmos Semiconductor

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,02 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -4,38 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,03 %. ON Semiconductor verliert -2,12 % NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,01 %.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,62 % 1 Monat -22,45 % 3 Monate -13,85 % 1 Jahr +43,31 %

Stand: 30.10.2026, 22:00 Uhr

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Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,06 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von Elmos Semiconductor erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 26,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei 26,57 %, über 10 Jahre bei 25,27 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Elmos Semiconductor Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Elmos Semiconductor Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.