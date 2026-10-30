JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fuchs von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Angelina Glazova bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie die vollständigen Ergebnisse des Schmierstoffherstellers für das dritte Quartal in ihr Modell ein - mit nur begrenzten Anpassungen. Ihr Kursziel macht sie nun an den Erwartungen bis Dezember 2028 fest./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 44,21EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2026, 22:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Angelina Glazova
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Angelina Glazova
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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