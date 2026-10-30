JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fuchs von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Angelina Glazova bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie die vollständigen Ergebnisse des Schmierstoffherstellers für das dritte Quartal in ihr Modell ein - mit nur begrenzten Anpassungen. Ihr Kursziel macht sie nun an den Erwartungen bis Dezember 2028 fest./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 44,21EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2026, 22:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 51,00 € , was eine Steigerung von +14,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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