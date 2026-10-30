RBC hebt Ziel für BP auf 720 Pence - 'Outperform'
ANALYSE-FLASH
- RBC hebt das BP-Kursziel auf 720 Pence an
- Die Einstufung für BP bleibt bei „Outperform“
- 12 Milliarden Dollar weniger Nettoschulden bei BP
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 700 auf 720 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria stellte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie die Frage, ab die vielen guten Quartalen bei dem Ölkonzern ein Muster erkennen lassen. Viel sei zuletzt über das ideale Schuldenniveau diskutiert worden, das derzeit schnell sinke. Er geht davon aus, dass die Nettoschulden bis zum Jahresende nochmals um 12 Milliarden US-Dollar fallen werden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:11 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 7,506 auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3347. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 720,00GBP was eine Bandbreite von -33,39 %/+9.492,33 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 720 Euro
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Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591
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Update zu dem Angriff, das YouTube Video zeigt die ganze Dimension...es ist schlimmer als ich zuerst geschildert habe.
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Schulden um 9,3 Milliarden herunter gefahren, noch 2 solche Quartale und BP hätte "Nettocash in the Däsh" ! Das wäre mal eine Ausgangslage.