RBC hebt Ziel für BP auf 720 Pence - 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 7,506 auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3347. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 720,00GBP was eine Bandbreite von -33,39 %/+9.492,33 % bedeutet.