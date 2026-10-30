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    RBC hebt Ziel für BP auf 720 Pence - 'Outperform'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • RBC hebt das BP-Kursziel auf 720 Pence an
    • Die Einstufung für BP bleibt bei „Outperform“
    • 12 Milliarden Dollar weniger Nettoschulden bei BP
    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Ziel für BP auf 720 Pence - 'Outperform'
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 700 auf 720 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria stellte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie die Frage, ab die vielen guten Quartalen bei dem Ölkonzern ein Muster erkennen lassen. Viel sei zuletzt über das ideale Schuldenniveau diskutiert worden, das derzeit schnell sinke. Er geht davon aus, dass die Nettoschulden bis zum Jahresende nochmals um 12 Milliarden US-Dollar fallen werden./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:11 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 7,506 auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3347. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 720,00GBP was eine Bandbreite von -33,39 %/+9.492,33 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 720 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 720,00£, was eine Steigerung von +11375,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BPs steigenden Kurs, den berichteten Schuldenabbau und mögliche Dividendenerhöhungen. Einzelne sehen 8 Euro als Kursziel. Diskutiert wird, ob Tilgung Vorrang vor Aktienrückkäufen haben sollte. Hohe Diesel- und Gaspreise sowie Angriffe auf Energieanlagen gelten als mögliche Gewinntreiber. Als Risiken werden eine Rezession mit sinkender Ölnachfrage und mögliche Übergewinnsteuern genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

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    dpa-AFX
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