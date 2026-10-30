STRATEC verkauft Verlustsparte, schreibt Werte ab und senkt Ausblick
STRATEC zieht Konsequenzen: Die defizitäre Tochter Diatron MI geht an ein indisches Investorenkonsortium. Zugleich hebt der Diagnostikspezialist die Margenprognose für 2026 an.
Foto: Stratec SE
- STRATEC verkauft die Tochtergesellschaft Diatron MI an ein indisches Investorenkonsortium; der Vollzug wird im vierten Quartal 2026 erwartet.
- Der Verkauf umfasst Diatrons Hämatologie- und Klinische-Chemie-Produkte. Das OEM-Geschäft in Molekular- und Immundiagnostik bleibt bei STRATEC.
- Der feste Kaufpreis beträgt 10 Mio. Euro; zusätzlich sind erfolgsabhängige Kaufpreisbestandteile vereinbart.
- Diatron MI dürfte 2026 rund 20 Mio. Euro Umsatz und ein adjustiertes EBIT von etwa minus 10 Mio. Euro erzielen. STRATEC verbucht zudem nicht zahlungswirksame Wertminderungen von 44,1 Mio. Euro und erwartet einen Entkonsolidierungseffekt von minus 4 bis 9 Mio. Euro.
- Für 2026 erwartet STRATEC auf vergleichbarer Basis währungsbereinigt stabile bis leicht steigende Umsätze und eine adjustierte EBIT-Marge von 13 bis 15 Prozent; zuvor lag die Margenprognose bei etwa 10 Prozent.
- Die Mittelfristziele werden nicht länger aufrechterhalten. Für die ersten neun Monate 2026 erwartet STRATEC 164,9 Mio. Euro Umsatz und eine adjustierte EBIT-Marge von 8,3 Prozent.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei STRATEC ist am 12.11.2026.
Der Kurs von STRATEC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,725EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,20 % im
Minus.
-1,20 %
-3,20 %
+2,25 %
+11,71 %
-8,74 %
-41,34 %
-83,59 %
-56,35 %
+392,95 %
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