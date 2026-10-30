TEANECK, N.J., 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute die Gründung seiner „OpenAI Frontier Capability Group" bekannt, in der mehr als 25.000 Fachkräfte zusammenkommen, die darauf ausgerichtet sind, OpenAI-Produkte – darunter Codex und ChatGPT – für Kunden bereitzustellen. Die Gruppe soll Unternehmen dabei unterstützen, OpenAI-Modelle bei der Softwareentwicklung, der Kundenbetreuung und im täglichen Geschäftsbetrieb einzusetzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Zugang zu innovativen Modellen ist für viele Unternehmen nicht mehr das Hindernis; was ihnen fehlt, sind qualifizierte Fachkräfte, die wissen, wie man diese Modelle in die Systeme integriert, auf denen ihr Geschäft basiert. Cognizant hat diese Kompetenz unternehmensweit ausgebaut: Mehr als 21.000 Mitarbeiter haben über 40.000 OpenAI-Badges erworben, die jeweils für den Abschluss von Lernprogrammen zu OpenAI-Technologien verliehen werden. Mit der neuen Gruppe wird eine Organisation geschaffen, die sich auf die Entwicklung und den Betrieb von OpenAI-gestützten Systemen für Kunden konzentriert.

Diese Arbeit wird voraussichtlich auf dem „Frontier"-Personalmodell von Cognizant aufbauen, durch das das Unternehmen „Frontier Certified Engineers" und „Frontier Business Operators" ausbildet, die direkt von Unternehmen zertifiziert werden, die das Frontier-Modell anwenden.

Cognizant testet neue Ansätze häufig zunächst im eigenen Unternehmen, bevor sie an Kunden weitergegeben werden. Die Vertriebs- und Kundenerfolgsteams nutzen bereits eine auf OpenAI-Modellen basierende Lösung, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und zu erschließen. Für Kunden bedeutet dies, dass die Arbeit der Gruppe auf Methoden aufbauen kann, die bereits in großem Maßstab innerhalb eines globalen Unternehmens erprobt wurden.

„In den letzten 50 Jahren hat jeder Wandel in der Unternehmenstechnologie verändert, wer die Systeme entwickelt und auf welche Weise", sagte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. „Mit Codex und ChatGPT verändert OpenAI beides gleichzeitig. Wir setzen mehr als 25.000 unserer Mitarbeiter ein, um diesen Wandel in den Unternehmen unserer Kunden voranzutreiben. Wir haben bei uns selbst begonnen, und OpenAI beginnt gerade, die Art und Weise, wie wir verkaufen, neu zu gestalten."