Zoomlion stellt den 1.600 PS starken Hybridtraktor 9DX für die großflächige Landwirtschaft vor

CHANGSHA, China, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") stellte am 26. Oktober auf der China International Agricultural Machinery Exhibition 2026 seinen 9DX-Hybridtraktor vor. Mit einer Spitzenleistung von 1.600 Horsepower wird das Modell vom Unternehmen als der weltweit leistungsstärkste Traktor bezeichnet und ist für den dauerhaften, schweren Einsatz auf sehr großen landwirtschaftlichen Betrieben ausgelegt. Die Markteinführung, gefolgt von einer weltweiten Händlerkonferenz, unterstrich die jüngsten Fortschritte von Zoomlion bei Innovationen im Bereich Landmaschinen sowie bei internationalen Partnerschaften.

Der 9DX verfügt über ein digitales Fahrwerk sowie eigenentwickelte Kernkomponenten und Steuerungssysteme. Seine leistungsstarke Hybrid-Stufenlosgetriebe-Technologie und das 800-Volt-Doppelmotor-Kopplungssystem liefern ein Spitzendrehmoment von 7.200 Newtonmetern und ermöglichen so anspruchsvolle Feldarbeiten mit großen landwirtschaftlichen Anbaugeräten.

Eine Hydraulikförderleistung von 636 Litern pro Minute unterstützt Breitstreuer, große Bodenbearbeitungsgeräte und Düngerstreuer mit variabler Ausbringmenge. Der Traktor verfügt über ein Vierkettenantriebssystem mit firmeneigenen, 762 Millimeter breiten Ketten, um die Bodenverdichtung an der Oberfläche zu verringern. Eine vollgefederte Kabine mit Einzelradaufhängung sorgt für einen ruhigeren Fahrkomfort für den Fahrer.

Der 9DX erweitert das Portfolio an hybriden Landmaschinen von Zoomlion. Auf der Messe präsentierte das Unternehmen zudem fortschrittliche intelligente Maschinen und Anbaugeräte sowie Präzisionslandwirtschaftstechnologien, Softwareplattformen und intelligente Hardware und demonstrierte damit, wie Maschinen und digitale Werkzeuge im landwirtschaftlichen Betrieb zusammenwirken können.

Neben der Erweiterung seiner Produktpalette verstärkt Zoomlion die Zusammenarbeit mit globalen Partnern. Am 28. Oktober empfing das Unternehmen mehr als 230 Partner aus aller Welt zu seiner „2027 Global Agricultural Machinery Dealer Conference" in der Zoomlion Smart Industry City in Changsha, um landwirtschaftliche Technologien, Produkte und Marktchancen zu erörtern.

In seiner Rede auf der Konferenz erklärte Zhan Chunxin, Chairman und CEO von Zoomlion, dass Landmaschinen eines der wichtigsten strategischen Geschäftsfelder des Unternehmens seien. Aufbauend auf seinen Stärken in den Bereichen Technologie, Fertigung, Management und Lieferketten versorgt Zoomlion die globalen Märkte mit Geräten und Betriebslösungen, die den gesamten landwirtschaftlichen Zyklus abdecken – von der Bodenbearbeitung und Aussaat über das Pflanzenmanagement bis hin zur Ernte und Lagerung.

Im Rahmen der Veranstaltung besichtigten die Partner aus dem Ausland intelligente Fabriken und Testlabore für Landmaschinen, sahen sich Maschinen und Vorführungen zum autonomen Betrieb an und besuchten Produktionsstätten in Kaifeng und Changde. Probefahrten mit Traktoren und Reiserntemaschinen boten Gelegenheit zur praktischen Bewertung und zum technischen Austausch. Partner aus mehr als 20 Ländern, darunter Spanien, die Türkei, Australien, Brasilien und Ägypten, unterzeichneten Handelsvereinbarungen mit Zoomlion und bekräftigten damit die weitere Zusammenarbeit auf dem Markt.

Geleitet von seiner Strategie „High-End, International und Neue Energien" wird Zoomlion die Innovation im Bereich Landmaschinen sowie die Erschließung internationaler Märkte weiter vorantreiben. Zhan erklärte, das Unternehmen werde auf seinen Stärken aufbauen, um bessere Produkte, Dienstleistungen und Unterstützung anzubieten, sein Branchenökosystem weiterzuentwickeln und gemeinsam mit Kunden und Partnern neue Wachstumschancen zu erschließen.

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